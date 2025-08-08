GENERANDO AUDIO...

Enfermedades del corazón, una de las causas de muerte más frecuentes en México.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirmó que se registraron 818 mil 437 muertes preliminares durante 2024, siendo las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos las principales causas de muerte, según el reporte preliminar de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), publicado el 8 de agosto de 2025.

La cifra representa un incremento del 2.3% respecto al año anterior y evidencia que, además de los padecimientos crónicos, las causas externas como homicidios y accidentes también afectan a la población.

¿Cuáles fueron las 10 principales causas de muerte en 2024?

El reporte detalló que el total de defunciones se reparte mayormente entre padecimientos crónicos, infecciones respiratorias y hechos violentos. Estas fueron las 10 principales causas de muerte en México en 2024:

Enfermedades del corazón – 192,563 Diabetes mellitus – 112,641 Tumores malignos – 95,237 Enfermedades del hígado – 40,704 Accidentes – 39,729 Influenza y neumonía – 36,316 Enfermedades cerebrovasculares – 34,819 Agresiones (homicidios) – 33,241 Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC) – 19,140 Insuficiencia renal – 17,396

De acuerdo con el documento, las defunciones por enfermedades y problemas relacionados con la salud sumaron 733 mil 354, de las cuales 47.13 % correspondió a mujeres y 52.85 %, a hombres (en 0.02 % de los casos no se especificó el sexo de la persona).

La mayor parte de estas defunciones se concentraron en personas de 65 años y más, con 63.22%.

Causas de muerte según sexo: hombres y mujeres enfrentan riesgos distintos

El informe del INEGI también reveló que las causas de muerte varían entre hombres y mujeres, aunque las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y tumores malignos los afectan de forma similar.

Las diferencias se dan, por ejemplo, que en los hombres mueren más por homicidios y accidentes, mientras que las mujeres fallecen en mayor proporción por enfermedades respiratorias y cerebrovasculares.

Top 10 de causas de muerte por sexo:

Mujeres:

Enfermedades del corazón – 89,576 Diabetes mellitus – 56,467 Tumores malignos – 49,940 Enfermedades cerebrovasculares – 16,946 Influenza y neumonía – 16,326 Enfermedades del hígado – 11,312 Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas – 9,270 Accidentes – 8,805 Insuficiencia renal – 7,691 Septicemia – 4,370

Hombres:

Enfermedades del corazón – 102,972 Diabetes mellitus – 56,170 Tumores malignos – 45,296 Accidentes – 30,885 Enfermedades del hígado – 29,390 Agresiones (homicidios) – 29,183 Influenza y neumonía – 19,984 Enfermedades cerebrovasculares – 17,873 Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas – 9,870 Insuficiencia renal – 9,705

Las enfermedades del corazón siguen siendo la causa número uno

Desde hace varios años, los padecimientos cardíacos encabezan las estadísticas de mortalidad. En 2024 se registraron más de 192 mil muertes por esta causa, afectando especialmente a personas mayores de 65 años. Las más comunes fueron las enfermedades isquémicas, derivadas del bloqueo parcial o total de las arterias.

Este tipo de problemas afecta a hombres y mujeres por igual, aunque en mayor proporción al sexo masculino. El INEGI también señala que entidades como Tabasco, Chihuahua y Campeche registraron las tasas más altas de mortalidad por esta causa.

La diabetes mellitus, una epidemia silenciosa

Con más de 112 mil muertes, la diabetes ocupó el segundo lugar nacional. Es una de las enfermedades más letales a partir de los 25 años, y su tendencia ha sido constante en la última década. La mayoría de los fallecimientos fueron de personas con diabetes no insulinodependiente.

Los estados con más muertes por diabetes (por cada 100 mil habitantes) fueron Tabasco, Puebla y Veracruz. A pesar de campañas de prevención, la enfermedad sigue cobrando miles de vidas cada año.

El cáncer, tercera causa de muerte en el país

Los tumores malignos provocaron más de 95 mil fallecimientos. Afectan principalmente a mayores de 65 años y son más frecuentes en mujeres. Los tipos más comunes fueron los cánceres digestivos, genitourinarios y de mama o piel.

La Ciudad de México, Chihuahua y Baja California encabezan las tasas más altas. El cáncer sigue siendo un reto complejo, que requiere diagnóstico oportuno y atención especializada.

Violencia y accidentes: causas evitables que siguen matando

Los accidentes fueron la quinta causa de muerte general y la segunda más común entre hombres. Casi la mitad fueron accidentes de transporte, especialmente en jóvenes y adultos de entre 15 y 34 años.

En paralelo, los homicidios cobraron la vida de más de 33 mil personas, de las cuales casi el 88% fueron hombres. La mayoría murió por arma de fuego. Este tipo de muertes se concentra en estados como Guanajuato, Estado de México, Baja California y Chihuahua.

COVID-19: fuera del top 20 en 2024

La COVID-19, que en 2021 fue la principal causa de muerte, cayó hasta el lugar 21 con solo 1,416 fallecimientos en 2024. Este descenso marca un punto importante en la transición pospandémica.

Aun así, el INEGI aclara que los datos son preliminares y sujetos a confronta con la Secretaría de Salud. Las muertes confirmadas incluyeron casos positivos, sospechosos y por síndrome inflamatorio multisistémico.

Enfermedades respiratorias, renales y cerebrovasculares también preocupan

Otras enfermedades que completan el top 10 son la influenza y neumonía, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y la insuficiencia renal. En todos los casos, el grupo más afectado fue el de personas mayores de 65 años.

Estas condiciones, aunque prevenibles o tratables en etapas tempranas, siguen presentando una alta carga en los servicios de salud pública y en las familias mexicanas.