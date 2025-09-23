Confirman gaviota con gripe aviar en Tamaulipas; 400 aves han muerto, reportan a voluntario con síntomas respiratorios

GENERANDO AUDIO...

Un ave de Matamoros, Tamaulipas, fue identificada con gripe aviar H5N1, según confirmó Vicente Joel Hernández Navarro, secretario de Salud de la entidad a los micrófonos de Unotv.com. Por su parte, la organización CONIBIO Global informó que se trata de una gaviota reidora que falleció en una zona de anidación en Playa Bagdad.

El funcionario tamaulipeco negó la existencia de un caso positivo en humanos. “Me informaron un caso de un ave, no me han confirmado que exista en un ser humano“, informó a la prensa.

Por su parte, Jesús Elías Ibarra, presidente de CONIBIO, reconoció a través de redes sociales que un grupo de seis personas sepultaron a casi 400 aves muertas sospechosas por la enfermedad. Uno de estos seis voluntarios presentó recientemente signos de gripe, por lo que se está analizando si son positivos a H5N1.

Identifican caso de gripe aviar H5N1 en gaviota de Tamaulipas

Durante el pasado mes de marzo, Jesús Elías Ibarra acudió a islas de anidación en Playa Badgad, en donde encontró la muerte de múltiples polluelos de distintas aves residentes y migratorias, según dijo en una transmisión en vivo de este lunes.

En aquel momento, definieron que las causas podían deberse a la falta de alimento y las sequías. Para confirmarlo, se comunicó con áreas protegidas de Veracruz, las cuales le comunicaron el registro de casos positivos de gripe aviar.

“Ya habían hecho la detección de este virus en aves migratorias y residentes; habían puesto en cuarentena varias islas de anidación”. Jesús Elías Ibarra, CONIBIO Global

Cuando Ibarra identificó entre 15 y 20 aves muertas en la zona de anidación de Playa Bagdad, contactó al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) para notificarle, señaló.

CONIBIO perdió contacto con la autoridad hasta agosto, cuando su personal volvió a la isla de anidación para encontrar de 50 a 60 aves muertas más y varios polluelos con signos de H5N1, según las palabras de Ibarra.

Por esta razón, el propio Jesús Elías volvió a contactar a la SENASICA, la cual pidió recuperar el cuerpo fresco de una de estas aves para hacerle pruebas de gripe aviar.

El 22 de septiembre, casi un mes después, el Servicio Nacional informó que la gaviota reidora que se entregó era positiva a gripe aviar, informó Jesús Elías Ibarra en su transmisión del propio lunes.

“Ya lo sospechábamos porque ya estaba pasando en las islas de anidación de de Veracruz y esas aves se desplazan hacia el norte como hacia el sur”, según el presidente de CONIBIO Global.

Ibarra dio a conocer que seis voluntarios de CONIBIO Global se aliaron con un grupo de monitoreo, dependiente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para realizar actividades de conservación.

Fueron ellos quienes entregaron la gaviota reidora a SENASICA el pasado 7 de septiembre para que, un día más tarde, comenzaran las evaluaciones y pruebas de gripe aviar H5N1.

Hasta el momento 400 aves han muerto en la zona y los voluntarios las sepultaron; Jesús Elías precisó que usaron equipo de seguridad como cubrebocas y guantes para manipular a los especímenes fallecidos, posiblemente, por gripe aviar.

No obstante, “la jurisdicción sanitaria tomó muestras de diferentes fluidos para confirmar si llegan a estar positivos o negativos”, de acuerdo con el presidente de CONIBIO Global.

“Solamente uno de los seis chicos muestra signos de gripa, como dolor de cabeza y fiebre, cuya fase más grave puede ser de una semana o dos, de la cual ahorita ya está saliendo”. Jesús Elías Ibarra, presidente de CONIBIO Global

Se estima que los resultados estarán listos este mismo martes 23 de septiembre, cuando podría darse a conocer si los voluntarios fueron contagiados con H5N1.

¿Es posible el contagio de gripe aviar H5N1 a humanos?

“La influenza H5N1 es una enfermedad que puede transmitirse de aves u otros animales a los seres humanos”, según dijo la Secretaría de Salud (SSA) de México en abril de este año.

Las autoridades mexicanas también reconocieron que “hasta el momento no hay evidencia de transmisión sostenida de persona a persona“.

Hasta la fecha, la Secretaría de Salud ha confirmado la detección de un caso humano de influenza aviar A (H5N1) en México. El caso se presentó en una niña de tres años de edad, que falleció en abril pasado y era residente en el estado de Durango.

La OMS considera que el riesgo de salud pública de este virus para la población en general es bajo.

Recomendaciones y signos de gripe aviar

La Secretaría de Salud recomendó solicitar atención médica en caso de presentar los siguientes signos posteriores al contacto con aves u otros animales enfermos o muertos:

Fiebre

Conjuntivitis (ardor, comezón, enrojecimiento de ojos)

Tos

Ardor de garganta

Escurrimiento nasal

Dificultad para respirar

Dolor de cabeza

Vómito

Diarrea

Sangrado

Alteraciones de la conciencia

Fuente: Secretaría de Salud (SSA)

Por su parte, Vicente Joel Hernández Navarro, secretario de Salud de Tamaulipas, detalló que los síntomas a vigilar en personas son fiebre, malestar general y problemas respiratorios, por lo que recomendó atención médica inmediata tras cualquier exposición.

En cuanto a recomendaciones, la SSA emitió las siguientes medidas:

Lava tus manos de forma frecuente con agua y jabón o soluciones a base de alcohol al 70%.

Utiliza cubrebocas en caso de síntomas respiratorios y ventilar espacios.

Cubre boca y nariz al toser o estornudar.

Lava tus manos antes de manipular alimentos cocidos y después de manipular alimentos crudos.

Cuece adecuadamente carne de pollo y huevo (mayor a 70°C)

No utilices los mismos utensilios para manipular alimentos crudos y cocidos.

Evita tocar o acercarte a animales silvestres.

No manipules o recojas animales muertos.

No toques aves o animales de corral enfermos o muertos por causas desconocidas.

Utiliza guantes, cubrebocas y ropa protectora si trabajas en granjas o mataderos y tienes contacto con aves u otros animales, sus productos y desechos.

Vigila posibles datos de enfermedad o muerte anormal en animales de granja o traspatio y notifícalo inmediatamente a las autoridades.

Fuente: Secretaría de Salud (SSA)

Finalmente, el funcionario tamaulipeco remató: “Pedimos a la población que esté pendiente de las muertes de aves, que no se acerquen, que lo notifiquen y que hagamos un seguimiento por laboratorio para confirmar que sea este problema”.