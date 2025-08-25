GENERANDO AUDIO...

¿Qué se sabe del primer caso de gusano barrenador en Maryland? | Foto: Reuters

El primer caso humano de gusano barrenador del ganado (GBG) en Estados Unidos (EE.UU.) se confirmó este domingo 24 de agosto, según notificó el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) a la agencia de noticias Reuters.

Se identificó que el paciente con miasis por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax es una persona de Maryland que viajó a Estados Unidos desde El Salvador, según cuatro fuentes cercanas a la situación retomadas por Reuters.

Confirman persona con miasis por gusano barrenador en EE.UU.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU (CDC, por sus siglas en inglés) confirmó el caso de gusano barrenador el pasado 4 de agosto, según la agencia de noticias.

“Involucró a un paciente que regresó de un viaje a El Salvador, según informó el portavoz del HHS, Andrew G. Nixon, en un correo electrónico enviado a Reuters”. Reuters

Cabe destacar que, anteriormente, la propia agencia había señalado que la persona infectada había viajado a EE.UU. desde Guatemala; sin embargo, posteriormente confirmó que su punto de origen fue El Salvador.

¿Existe riesgo por la propagación del GBG en EE.UU.?

“El riesgo para la salud pública en Estados Unidos por esta introducción es muy bajo”, afirmó Andrew G. Nixon, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, a Reuters.

Hasta la fecha, el gobierno estadounidense no ha confirmado ningún caso en animales este año, de acuerdo con la agencia de noticias.

La confirmación de este caso se produce a casi una semana de que la titular del Departamento de Agricultura de EE.UU., Brooke Rollins, anunciara los planes de construir en Texas una instalación para moscas estériles para combatir la plaga.

Asimismo, un ejecutivo del grupo industrial Beef Alliance envió correos electrónicos la semana pasada a al menos dos docenas de personas del sector ganadero y de la carne de res, informando de un supuesto caso humano de GBG.

Por su parte, Beth Thompson, veterinaria estatal de Dakota del Sur, declaró a Reuters el domingo que una persona con conocimiento directo del caso lo notificó a los CDC; sin embargo, denunciaron una comunicación escueta por parte de las autoridades.

“No fueron nada comunicativos. Devolvieron el asunto al estado para que confirmara cualquier suceso o lo que se hubiera encontrado en este viajero”, señaló.

¿Qué es la miasis por gusano barrenador?

La miasis cutánea es una infestación parasitaria de la piel causada por las larvas de determinadas especies de mosca, como la Cochliomyia hominivorax, de acuerdo con el Manual MSD para el público en general.

La miasis por el Gusano Barrenador del Ganado fue descrita por primera vez en 1858. Infecta a mamíferos, incluido el humano, explicó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Cómo afecta la miasis a los humanos y dónde es más común?

Si bien es poco común que la miasis afecte a humanos, pueden infestar heridas en personas con poca sensibilidad, como algunos pacientes diabéticos que no detectan el dolor de la lesión, dijo la UNAM.

Sin embargo, los principales hospederos son los bovinos, pues la mosca es atraída por el olor del ombligo de los becerros.

También se puede encontrar en cerdos, perros, caballos y, en menor medida, conejos. Esta plaga es más frecuente en zonas rurales y poco común en las ciudades.

Si una persona se infecta requerirá de hospitalización y atención médica especializada.

¿Cómo identificar la miasis por el gusano barrenador del Ganado?

El Senasica explicó que las larvas pueden infestar diversas heridas, incluso tan pequeñas como la picadura de una garrapata.

No obstante, las infestaciones más frecuentes se presentan en el ombligo de los neonatos, en las heridas generadas por la castración o el descorne, así como en las regiones vulvares o perineales de las hembras.

“Cuando inicia la infestación se puede observar un movimiento leve dentro de la herida, la cual se extiende y se hace profunda conforme las larvas se alimentan de los tejidos, produciendo supuración serosanguinolenta”, alertó el organismo.

“Generalmente los animales afectados se separan del grupo y manifiestan depresión, falta de apetito y molestia en la herida; los animales que no reciben tratamiento pueden morir de 7 a 14 días después”.Senasica

¿Qué se hace ante un posible caso de miasis por gusano barrenador?

Ante la identificación de un caso probable de miasis por gusano barrenador, en una unidad de atención

de primer, segundo o tercer nivel, se deberán realizar las siguientes actividades:

Se identifican heridas infestadas por larvas

Se procede a su limpieza y posterior desinfección

Se notifica de manera inmediata (primeras 24 horas) a la jurisdicción sanitaria y al nivel inmediato superior de su institución, anexando el estudio epidemiológico de caso

La jurisdicción sanitaria y epidemiología estatal deberán asegurar la notificación inmediata del

caso enviado el estudio epidemiológico al correo miasisgbg.humano@salud.gob.mx

caso enviado el estudio epidemiológico al correo miasisgbg.humano@salud.gob.mx Se recolectan, preferentemente, diez larvas de la parte más profunda de la lesión o moscas, en

frasco de polipropileno debidamente etiquetado

frasco de polipropileno debidamente etiquetado Los ejemplares en fase adulta se envían en seco, junto con el formato REMU-F-12 y breve resumen clínico, al laboratorio de Entomología del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)

Finalmente, se considera lo indicado en el “Manual para el Envío y Recepción de Muestras para Diagnóstico”

También se consideran los criterios de aceptación o rechazo para muestras preservadas en seco establecidos en los “Lineamientos para la Vigilancia Entomológica”

Fuente: Secretaría de Salud

¿Qué se sabe de la mosca C. hominivorax?

Las larvas de Cochliomyia hominivorax (C. hominivorax) son las responsables de causar miasis cutánea, una infestación parasitaria de la piel, según el boletín de la Secretaría de Salud.

Se trata de una mosca de color verde azulado, con un tamaño que oscila entre 10 y 15 milímetros. Su

estadio larval, conocido como gusano barrenador del ganado, es un parásito que se sitúa en los tejidos de animales de sangre caliente, incluyendo al ser humano.

Así se ve esta larva

La larva de C. hominivorax tiene las siguientes características:

Forma cilíndrica

Blanquecina

Rodeada por anillos con espinas

En un extremo tiene dos ganchos que utiliza para desgarrar los tejidos

Fuente: Secretaría de Salud (SSA)

¿Cómo se comporta la mosca C. hominivorax?

Cabe destacar que la hembra de C. hominivorax se aparea sólo una vez en todo su ciclo vital y posee una notable fecundidad, con la capacidad de depositar hasta 4 mil huevos.

Las hembras pueden dispersarse hasta 50 kilómetros desde su lugar de origen y pueden ser transportadas a distancias aún mayores al adherirse a vehículos u otros medios de transporte.

Cabe destacar que cada grupo de huevos consta de entre 12 y 400 en la superficie cutánea del huésped y se convierten en larvas en un lapso de pocas horas, iniciando su alimentación de tejido.

Después de cuatro u ocho días, las larvas se desprenden del huésped y se entierran a escasa profundidad en el suelo para comenzar su metamorfosis a pupa.

¿De dónde proviene el gusano barrenador y a quién afecta?

El gusano barrenador del ganado es endémico de las regiones tropicales y subtropicales del continente americano, incluyendo países como:

Cuba

Haití

República Dominicana

Una de las poblaciones de mayor riesgo incluye a los residentes de áreas rurales en regiones con endemicidad del gusano, donde se practica la ganadería.

También están en riesgo los individuos con contacto frecuente con ganado, así como personas con heridas quirúrgicas recientes e individuos inmunocomprometidos o con desnutrición.