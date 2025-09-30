GENERANDO AUDIO...

No se detienen los casos de gusano barrenador en México | Foto: IA

La Secretaría de Salud (SSA) registra 52 casos humanos de gusano barrenador del ganado (GBG) en cuatro estados del país. Tan sólo en la semana del 14 al 20 de septiembre del 2025 se notificaron tres nuevos casos y dos de ellos se encuentran hospitalizados, según el Boletín Epidemiológico de la Semana Epidemiológica (SE) 38.

Dos de los nuevos casos de miasis por la larva de C. hominivorax se detectaron en Chiapas y uno en Yucatán. Cada uno de ellos cuenta con una comorbilidad o condición adicional, de acuerdo con los más recientes registros del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Tres nuevos casos humanos de gusano barrenador en México: ¿cómo se encuentran?

El primer caso reportado en el más reciente Boletín Epidemiológico es el de un hombre de 67 años que vive en Tapachula, Chiapas. Tiene lesiones nasales, orales y oculares, según el reporte.

Además, este paciente tiene cáncer basoescamoso; hasta el momento, se encuentra hospitalizado.

También se dio a conocer el nuevo caso de un hombre de 35 años de Huixtla, Chiapas, el cual presentó lesiones en el miembro inferior derecho.

Dicho paciente sufre de alcoholismo y consume cristal, según los datos de la Secretaría de Salud (SSA). También se encuentra hospitalizado.

Finalmente, una mujer de 49 años residente de Buctzotz, Yucatán (identificada en Mérida) también fue confirmada con miasis por gusano barrenador.

La paciente yucateca presenta lesiones en el tronco y tiene una neoplasia adicional. A diferencia de los dos casos anteriores, ya fue dada de alta por mejoría.

¿Cuál es la situación actual por gusano barrenador en México?

Los 52 casos de miasis por gusano barrenador del ganado se reparten en cuatro estados de la República Mexicana:

Chiapas: 45 Campeche: 3 Yucatán: 3 Tabasco: 1

Con corte a la SE 38, cerca del 69% de los casos de miasis por gusano barrenador corresponden a hombres con 36; las mujeres representan el 30.7% de los casos con 16.

La edad promedio de los pacientes con este padecimiento es de 57.5 años; sin embargo, el caso de menor edad es una niña de 12 años, mientras que el de mayor edad es una mujer de 86 años.

Cabe destacar que el gusano barrenador ingresa al organismo mediante una herida abierta y, según el Boletín Epidemiológico, cada uno de los 52 casos en humanos tiene una herida en distintas partes del cuerpo.

Cuarenta casos cuentan con comorbilidades o condiciones adicionales, es decir, el 76.9%.

Al momento, 44 personas que fueron detectadas con gusano barrenador ya fueron dadas de alta por mejoría; tres se encuentran en tratamiento ambulatorio y dos están hospitalizadas.

Cabe destacar que tres de los 52 casos que se han presentado en México fallecieron; sin embargo, todos ellos murieron por causas ajenas al gusano barrenador.

¿De qué murieron estos pacientes?

La Dirección General de Epidemiología confirmó el lunes 15 de septiembre que dos pacientes con miasis por Cochliomyia hominivorax fallecieron por diferentes causas.

Una de estas víctimas mortales reside y fue notificada en Escuintla, Chiapas. Se trataba de una mujer de 83 años en condición de abandono social con comorbilidades como enfermedad renal crónica y síndrome de fragilidad e inmovilidad.

El boletín previo (SE 35) indicaba que había sido dada de alta por mejoría y, en esta ocasión, se informó de su defunción por insuficiencia respiratoria, sin que se dieran más detalles al respecto.

Cabe destacar que, al inicio de la infección, contaba con heridas en el miembro superior izquierdo y superior derecho.

La segunda víctima mortal, confirmada en la SE 36, es una mujer de 87 años, originaria de Tapachula, Chiapas, que padecía cáncer de labio e hipertensión arterial sistémica.

Este lunes se confirmó su muerte por cáncer basocelular después de que, una semana antes se diera a conocer que había sido dada de alta por mejoría; cabe señalar que la paciente adquirió la miasis a través de heridas en cabeza y cuello.

Estas no son las únicas muertes registradas en pacientes con gusano barrenador, pues el Boletín Epidemiológico de la SE29 confirmó la primera defunción en una persona que había sido afectada por esta larva parasitaria.

Se trató de una mujer de 86 años, residente de Candelaria, Campeche, que falleció producto de un carcinoma epidermoide; además de una lesión en la cabeza, padecía neoplasia basocelular, trastornos de la conciencia y sensibilidad, úlceras en la piel e hipertensión arterial sistémica.

¿Qué es la miasis por gusano barrenador?

La miasis cutánea es una infestación parasitaria de la piel causada por las larvas de determinadas especies de mosca, como la Cochliomyia hominivorax, de acuerdo con el Manual MSD para el público en general.

La miasis por el Gusano Barrenador del Ganado fue descrita por primera vez en 1858. Infecta a mamíferos, incluido el humano, explicó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Cómo afecta la miasis a los humanos y dónde es más común?

Si bien es poco común que la miasis afecte a humanos, pueden infestar heridas en personas con poca sensibilidad, como algunos pacientes diabéticos que no detectan el dolor de la lesión, dijo la UNAM.

Sin embargo, los principales hospederos son los bovinos, pues la mosca es atraída por el olor del ombligo de los becerros.

También se puede encontrar en cerdos, perros, caballos y, en menor medida, conejos. Esta plaga es más frecuente en zonas rurales y poco común en las ciudades.

Si una persona se infecta requerirá de hospitalización y atención médica especializada.

¿Cómo identificar la miasis por el gusano barrenador del Ganado?

El Senasica explicó que las larvas pueden infestar diversas heridas, incluso tan pequeñas como la picadura de una garrapata.

No obstante, las infestaciones más frecuentes se presentan en el ombligo de los neonatos, en las heridas generadas por la castración o el descorne, así como en las regiones vulvares o perineales de las hembras.

“Cuando inicia la infestación se puede observar un movimiento leve dentro de la herida, la cual se extiende y se hace profunda conforme las larvas se alimentan de los tejidos, produciendo supuración serosanguinolenta”, alertó el organismo.

“Generalmente los animales afectados se separan del grupo y manifiestan depresión, falta de apetito y molestia en la herida; los animales que no reciben tratamiento pueden morir de 7 a 14 días después”.Senasica

¿Qué se hace ante un posible caso de miasis por gusano barrenador?

Ante la identificación de un caso probable de miasis por gusano barrenador, en una unidad de atención

de primer, segundo o tercer nivel, se deberán realizar las siguientes actividades:

Se identifican heridas infestadas por larvas

Se procede a su limpieza y posterior desinfección

Se notifica de manera inmediata (primeras 24 horas) a la jurisdicción sanitaria y al nivel inmediato superior de su institución, anexando el estudio epidemiológico de caso

La jurisdicción sanitaria y epidemiología estatal deberán asegurar la notificación inmediata del

caso enviado el estudio epidemiológico al correo miasisgbg.humano@salud.gob.mx

caso enviado el estudio epidemiológico al correo miasisgbg.humano@salud.gob.mx Se recolectan, preferentemente, diez larvas de la parte más profunda de la lesión o moscas, en

frasco de polipropileno debidamente etiquetado

frasco de polipropileno debidamente etiquetado Los ejemplares en fase adulta se envían en seco, junto con el formato REMU-F-12 y breve resumen clínico, al laboratorio de Entomología del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)

Finalmente, se considera lo indicado en el “Manual para el Envío y Recepción de Muestras para Diagnóstico”

También se consideran los criterios de aceptación o rechazo para muestras preservadas en seco establecidos en los “Lineamientos para la Vigilancia Entomológica”

Fuente: Secretaría de Salud

¿Qué se sabe de la mosca C. hominivorax?

Las larvas de Cochliomyia hominivorax (C. hominivorax) son las responsables de causar miasis cutánea, una infestación parasitaria de la piel, según el boletín de la Secretaría de Salud.

Se trata de una mosca de color verde azulado, con un tamaño que oscila entre 10 y 15 milímetros. Su

estadio larval, conocido como gusano barrenador del ganado, es un parásito que se sitúa en los tejidos de animales de sangre caliente, incluyendo al ser humano.

Así se ve esta larva

La larva de C. hominivorax tiene las siguientes características:

Forma cilíndrica

Blanquecina

Rodeada por anillos con espinas

En un extremo tiene dos ganchos que utiliza para desgarrar los tejidos

Fuente: Secretaría de Salud (SSA)

¿Cómo se comporta la mosca C. hominivorax?

Cabe destacar que la hembra de C. hominivorax se aparea sólo una vez en todo su ciclo vital y posee una notable fecundidad, con la capacidad de depositar hasta 4 mil huevos.

Las hembras pueden dispersarse hasta 50 kilómetros desde su lugar de origen y pueden ser transportadas a distancias aún mayores al adherirse a vehículos u otros medios de transporte.

Cabe destacar que cada grupo de huevos consta de entre 12 y 400 en la superficie cutánea del huésped y se convierten en larvas en un lapso de pocas horas, iniciando su alimentación de tejido.

Después de cuatro u ocho días, las larvas se desprenden del huésped y se entierran a escasa profundidad en el suelo para comenzar su metamorfosis a pupa.

¿De dónde proviene el gusano barrenador y a quién afecta?

El gusano barrenador del ganado es endémico de las regiones tropicales y subtropicales del continente americano, incluyendo países como:

Cuba

Haití

República Dominicana

Una de las poblaciones de mayor riesgo incluye a los residentes de áreas rurales en regiones con endemicidad del gusano, donde se practica la ganadería.

También están en riesgo los individuos con contacto frecuente con ganado, así como personas con heridas quirúrgicas recientes e individuos inmunocomprometidos o con desnutrición.