Consejos para aliviar el estrés después de las elecciones 

Las elecciones pueden causar estrés por los discursos. | Foto: Shutterstock.

Las elecciones de este domingo 2 de junio pusieron el punto final al proceso electoral de este 2024. Sin embargo, es posible que después del tiempo de campañas y los comicios, algunas personas experimenten estrés “post elecciones”. Aquí te decimos cómo aliviar esta afección.

¿Cómo reducir el estrés después de las elecciones, según los expertos?

Expertos en salud sugieren algunos consejos rápidos que pueden ser de utilidad para reducir el nivel de estrés:

En el trabajo

Respirar profundo y estirarse

Caminar un rato

Escuchar música mientras se trabaja

Tener una conversación amena con un amigo

A la hora del almuerzo

Hacerse un masaje

Salir a almorzar

Salir fuera y enfocarse en sus alrededores

En casa

Probar la meditación

Hacer una lista razonable de quehaceres, hacerlos, terminarlos y felicitarse a sí mismo por haberlo hecho

Llamar a un viejo amigo

Pasar algún tiempo con las mascotas

Tomarse el tiempo para hacer algo que de verdad se disfruta

Adicional a esto, también se encuentra la opción de desconectarse, ya que, en la era digital, la sobrecarga de información es bastante común.

Por su parte, Leslie Swanson, profesora clínica asistente de psiquiatría en la Universidad de Michigan sugiere mantenerse lejos de los medios de comunicación por lo menos 1,5 horas antes de acostarse. Eso significa no ver noticias en la televisión, no leer artículos en Facebook y no tweets, porque todos esos medios tienen mucho contenido estresante relacionado con las elecciones en este momento.

Así como tomarse de 20 a 30 minutos durante el día para preocuparse, escribiendo las preocupaciones e identificando formas en las que tiene control sobre la situación, como votar, ser voluntario y donar.

¿Cómo reducir el estrés en el largo plazo?

Una opción para aliviar el estrés puede ser, realizar un plan de reducción del estrés a largo plazo, el cual puede incluir acciones como:

Comer comidas bien balanceadas

Limitar el alcohol y la cafeína

Hacer ejercicios diariamente

Dormir bastante

Aprender técnicas para reducir el estrés tales como meditación o yoga

Consecuencias del estrés después de las elecciones

De acuerdo con expertos del centro médico Baptist Health South Florida, el estrés malsano puede surgir por causa de cualquier tipo de cambio en la vida. Sin embargo, llevarlo a cuestas tiene un efecto mucho más negativo en la salud de lo que se puede pensar.

Y es que, según Swanson, el estrés es uno de los mayores desencadenantes del insomnio, debido a que el cuerpo responde al estrés mediante el envío de la señal de lucha o huida, lo que mantiene a las personas en estado de alerta.

¿Por qué las personas experimentan estrés después de las elecciones?

De hecho, la Universidad de Michigan señaló que datos de la American Psychological Association indicaron que, en las elecciones presidenciales del 2016, uno de cada dos estadounidenses sufrió de estrés a causa de las elecciones debido a las polarizantes discusiones políticas en torno a los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump.