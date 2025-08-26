Contagios de gusano barrenador en humanos se extienden a Yucatán y Tabasco; suman cuatro estados afectados

GENERANDO AUDIO...

Foto: PNGFree/Frepik.

El paso del gusano barrenador por México sigue extendiéndose por territorio nacional. Y es que, hasta el último corte de la Secretaría de Salud, los casos de miasis por Cochliomyia hominivorax se extendieron a los estados de Yucatán y Tabasco.

Según cifras del Boletín Epidemiológico, hasta el 16 de agosto, en México se tenían registrados 41 casos de gusano barrenador en ahora cuatro entidades.

Gusano barrenador en humanos se extienden a Tabasco y Yucatán

Los casos de gusano barrenador en humanos sólo se habían registrado en los estados de Chiapas y Campeche. No obstante, el pasado 21 de agosto, la Secretaría de Salud de Tabasco informó que se registró el primer caso de miasis por Cochliomyia hominivorax en el estado.

Dicho caso se registró en el municipio de Centla y corresponde a un adulto mayor de 76 años que padece Parkinson, y quien sufrió una caída y se provocó una lesión en la cabeza, la cual no atendió a tiempo y le ocasionó la infección por gusano barrenador en la zona de cabeza y cuello.

De acuerdo con el Boletín y el titular de la Secretaría de Salud de Tabasco, el paciente recibió tratamiento ambulatorio, según el protocolo para miasis y, hasta el último reporte, se encuentra en su domicilio.

Sobre el primer caso registrado en Yucatán, el sábado pasado, las autoridades sanitarias del estado indicaron que fue confirmado como el primer caso de infección por gusano barrenador en el municipio de Izamal, aunque fue notificado en Mérida.

Se trata de un hombre de 66 años quien es originario de Tabasco, y recibió atención especializada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Según el Boletín Epidemiológico de la Semana 33 el paciente, que había sido sometido a una cirugía reciente en el cráneo, presentó lesiones en cuello y cabeza y fue tratado ambulatoriamente.

¿Cuántos casos de miasis hay por estado?

Los datos publicados indican que hasta el 16 de agosto, los casos de miasis por gusano barrenador en México se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Chiapas: 36 casos

Campeche: 3 casos

Tabasco: 1 caso

Yucatán: 1 caso

¿Cómo ocurre la miasis en humanos y otros mamíferos?

La también llamada “mosca del Nuevo Mundo“, al momento que es fecundada, deposita sus huevos en heridas superficiales de los mamíferos, incluyendo a los seres humanos, estos eclosionan en un día y, a partir de ahí, se forman larvas que se alimentan del tejido vivo, según la Gaceta Politécnica del 31 de mayo.

“Después evolucionan en gusanos que parecen tornillos y tienen espinas; cuando cambian de forma se caen del tejido y terminan esta fase en el suelo donde se transforman en moscas”. María de Jesús de Haro Cruz, IPN

La afectación en humanos podría presentarse de forma esporádica, sobre todo en pacientes que no se trataron adecuadamente una herida y habitan en condiciones de poca higiene, según la experta.

Por ello, Haro Cruz urgió la necesidad de procurar el tratamiento de heridas, porque con ello se corta el ciclo de vida del parásito.