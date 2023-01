¿Cuántas veces puedes contagiarte de COVID-19? Expertos responden si hay un límite de reinfecciones

El COVID-19 es un virus que no muestra indicios de desaparecer y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) aseguran que es posible enfermarse más de una vez, mientras expertos de la Universidad de Cleveland han confirmado que una persona puede contagiarse cualquier cantidad de veces posible.

Abhijit Duggal, médico de cuidados intensivos de la Universidad de Cleveland, asegura que no existe un límite para las veces que una persona pueda contagiarse de COVID-19 y asegura que la nueva norma de la pandemia consiste en múltiples reinfecciones.

“Piénselo de esta manera: no hay un número fijo de cuántos resfriados puede contraer durante su vida. No puedo decir: ‘Me he resfriado 10 veces en mi vida’. No hay forma de que no lo haga 11 veces. Lo mismo ocurre con el COVID. Si te expones a una nueva variante, el riesgo de reinfección siempre está presente”.

Abhijit Duggal, médico de cuidados intensivos