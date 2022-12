¿Deberías volver a usar cubrebocas ante la sexta ola de COVID-19 en México?, UNAM responde

La sexta ola de COVID-19 llegó a México alrededor del 24 de octubre de 2022, según según Samuel Ponce de León, especialista de la UNAM. Debido a que el virus convergerá con otras enfermedades respiratorias, recomienda retomar el uso de cubrebocas para reducir la cadena de contagios.

¿Se recomienda volver a usar el cubrebocas por COVID-19?

De acuerdo con el coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes (PUIREE) de la UNAM, es fundamental “no bajar la guardia” para que la crisis por COVID-19 no escale a los niveles de las olas anteriores.

“Es fundamental seguir utilizando el cubrebocas. Ésta es la mejor medida junto con la higiene, junto con el aislamiento, junto con la ventilación y junto con esta responsabilidad que es de cada uno”. Dr. Samuel Ponce de León, UNAM

Ver más 🦠 La sexta ola de #COVID19 en México se combina con influenza y otros virus respiratorios. Debemos continuar con el uso de cubrebocas y las medidas sanitarias: #ExpertoUNAM Samuel Ponce de León, en el video de #UNAMGlobalTV. ⬇️ pic.twitter.com/B9xDvQYBYr — UNAM Global (@unamglobal) December 11, 2022

Según la máxima casa de estudios de México, las medidas de prevención que se recomiendan para contener la sexta ola de contagios por COVID-19 son: uso de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos constante y ventilación en lugares cerrados.

Cabe destacar que el propio Samuel Ponce de León adelantó que la ola decembrina por casos de SARS-CoV-2 no será más mortal en retrospectiva, pero será igual de contagiosa que las pasadas, particularmente por la presencia de las variantes de Ómicron, las cuales son de preocupación para las autoridades sanitarias en México.

¿El uso de cubrebocas es obligatorio en México?

De acuerdo con los “Lineamientos para la continuidad saludable de las actividades económicas ante COVID-19“, publicado por la Secretaría de Salud en octubre del presente año, el uso de cubrebocas ya no es obligatorio ni en espacios abiertos ni cerrados.

Espacios abiertos Espacios cerrados Uso de cubrebocas Con sana distancia: No obligatorio

Sin sana distancia: Recomendable Con sana distancia: No obligatorio

Sin sana distancia: Recomendable Información de la Secretaría de Salud

El documento de la dependencia federal puntualiza que se puede omitir el uso de cubrebocas entre personas que no comparten el lugar físico de trabajo, al tomar bebidas o consumir alimentos y durante trabajo físico intenso.

Por otro lado, se sugirió el uso del mismo a las personas que decidieron no vacunarse o sujetos inmunocomprometidos, así como a quienes trabajan en lugares de trabajo mal ventilados y comparten el mismo espacio para desempeñar sus labores.

Cabe destacar que, según Dallas News, la titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín, anunció en conferencia de prensa que el uso de cubrebocas volvía a ser obligatorio en la entidad. De esta forma, es necesario regresar al uso de mascarilla en estos lugares:

Asilos

Casas de retiro

Guarderías

Estancias infantiles

Transporte público

Hospitales

Clínicas

Consultorios

¿Qué hay de las pruebas rápidas? ¿Son útiles?

En cuanto a las pruebas rápidas, Ponce de León cree que no son muy efectivas para detectar las subvariantes de Ómicron que están circulando actualmente, como es el caso de “Cerbero”. “Su efectividad depende de cuándo y cómo se hacen.

Un resultado negativo en un momento en el que la circulación de estas subvariantes empieza a dispararse no quiere decir que la persona no esté infectada; únicamente significa que no se corroboró la positividad, “pero no se descarta”, remató.