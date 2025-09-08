GENERANDO AUDIO...

¡Alertan por la enfermedad de Chagas en EE.UU.! Foto: AFP

La enfermedad de Chagas, causada por el parásito Trypanosoma cruzi (T. cruzi), ha despertado la alerta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) por la “creciente evidencia” de su presencia en Estados Unidos (EE.UU.), según reveló a través de un comunicado.

Por esta razón, la autoridad sanitaria estadounidense urgió la necesidad de declarar a este padecimiento como endémico de la nación, lo que ayudaría a mejorar la vigilancia, investigación y respuestas de salud pública.

¡Alertan por la presencia de la enfermedad de Chagas en EE.UU.!

Los CDC, a través del volumen de septiembre de “Enfermedades Emergentes Infecciosas“, reconoció la creciente evidencia de la presencia de T. cruzi en insectos triatominos, animales domésticos, fauna silvestre y humanos en Estados Unidos.

“Varias especies de triatominos son comunes en el sur de Estados unidos, donde transmiten T. cruzi y pueden invadir viviendas”. CDC

La autoridad también destacó que en esta región estadounidense, la fauna silvestre, los animales en cautividad y las mascotas, especialmente los perros, suelen estar infectados con este parásito y actúan como reservorios.

Hasta el momento, se han reportado casos autóctonos en humanos en ocho estados, siendo Texas el más afectado, según los CDC:

California

Arizona

Texas

Tennessee

Louisiana

Missouri

Mississippi

Arkansas

Una revisión sistemática encontró 29 casos confirmados y 47 sospechosos de enfermedad de Chagas adquirida localmente entre 2000 y 2018, según los CDC.

Enfermedad de Chagas: causas, síntomas y señales de alerta

La enfermedad de Chagas es causada por el parásito Trypanosoma cruzi el cuál es transmitido a los humanos por medio de las heces infectadas de una chinche de la subfamilia Triatominae, las cuales se alimentan de sangre y se refugian cerca de los humanos, según la Secretaría de Salud (SSA).

Dicha enfermedad tiene dos fases:

Aguda: donde se manifiestan algunos síntomas leves, que la hace imperceptible y se caracteriza por la presencia del parásito en la sangre.

Crónica: se desarrolla después de años de estar infectado con el parásito, donde ya existen manifestaciones clínicas cardíacas, digestivas y neurológicas.

Fuente: Secretaría de Salud (SSA)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) agregó que, durante la primera fase, los síntomas pueden estar ausentes o ser leves, e incluyen:

Roncha o pápula en la piel

Edema palpebral con adenopatías satélites

Fiebre

Dolor de cabeza

Náuseas

Diarrea

Vómitos

Ganglios linfáticos agrandados

Dificultad para respirar

Dolor muscular, área abdominal o pecho

Fuente: IMSS

Por otro lado, durante la fase crónica, la sintomatología puede incluir:

Miocardiopatía

Alteraciones del ritmo y conducción en el corazón

Aneurisma apical o insuficiencia cardíaca causada por la destrucción progresiva del músculo cardíaco

Dilatación del esófago o colon

Alteraciones del vaciamiento gástrico

Trastornos motores de la vesícula biliar y colon.

Fuente: IMSS

La enfermedad de Chagas se transmite cuando los insectos pican una zona expuesta de la piel o mucosas, como los labios o la conjuntiva, y defecan cerca de la picadura.

Los parásitos entran en el cuerpo cuando la persona rasca instintivamente las heces del insecto en la picadura, lo cual contamina los ojos, la boca o cualquier lesión que comprometa la integridad de la piel.

“Además, esta enfermedad puede transmitirse a través de transfusiones de sangre, trasplante de órganos, de madre a hijo durante el embarazo y por ingestión accidental de alimentos contaminados con T. cruzi”. IMSS

Entre el 70 al 80% de las personas con la enfermedad son asintomáticas durante toda su vida. Sin embargo, entre un 20 y 30% de los afectados desarrollan cuadros crónicos sintomáticos, asociados a daño lesional en el corazón, el tubo digestivo y/o los sistemas nerviosos.

CDC urgen declarar a este padecimiento como endémico en EE.UU.

La enfermedad de Chagas se considera endémica en 21 países de América, en los que no se encuentra Estados Unidos, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que urgieron cambiar esta medida.

“Considerar a EE.UU. como un país no endémico perpetúa la falta de conocimiento y la subnotificación de casos”, de acuerdo con la autoridad sanitaria estadounidense.

Además, clasificar a la enfermedad de Chagas como endémica o hipoendémica “podría mejorar la vigilancia, la investigación y las respuestas de salud pública”.

Finalmente, los CDC señalaron: “Reconocer la endemicidad de la enfermedad de Chagas en Estados Unidos es crucial para alcanzar los objetivos de salud global”.

¿Qué es una enfermedad endémica?

En el campo de la medicina, el término “endémico” describe una enfermedad que está constantemente presente en cierta región geográfica o en cierto grupo de personas, según el glosario del Instituto Nacional de Cáncer de EE.UU.

“Por ejemplo, el linfoma de Burkitt endémico (un tipo de linfoma no Hodgkin) se observa en niveles constantes en ciertas partes de África”. Instituto Nacional de Cáncer

Se estima que más de 7 millones de personas en todo el mundo están infectadas por T. cruzi, lo que provoca unas 10 mil muertes al año, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Cuál es el panorama de la enfermedad de Chagas en México?

En 2024, se registraron en México 779 casos confirmados de enfermedad de Chagas, de acuerdo con el IMSS.

De estos casos, 126 casos confirmados, fueron reportados por el IMSS, de los cuales nueve se encontraron en fase aguda y el resto, 117 pacientes, fueron tratados en fase crónica.

Por otro lado, la SSA estima que, en México, en el periodo del año 2018 a 2024 se han registrado 6 mil 498 casos, de los cuales 704 correspondieron a diagnósticos en fase aguda y 5 mil 881 a la fase crónica.

Durante los años 2020 y 2021 el diagnóstico se redujo significativamente debido a la pandemia por COVID-19.

Cabe destacar que, en agosto de este año, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertaron por la presencia de la enfermedad de Chagas en Morelos, propiciada por chinches, específicamente de la llamada triatomina (o besucona).

Se dice que, en la comunidad de Zacatepec, Morelos, los habitantes viven con miedo y tensión por la presencia de Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas.

Medidas en México para controlar este padecimiento

En el año 2011, la Fundación Carlos Slim selló una alianza con instituciones académicas, de investigación y de biotecnología nacionales e internacionales, para desarrollar una vacuna terapéutica “eficaz y de bajo costo” contra la enfermedad de Chagas.

“Esta vacuna tiene como principal objetivo ser una alternativa para evitar que las personas que están infectadas progresen a formas graves de este padecimiento, mejorando en consecuencia su calidad de vida en el futuro, además de eliminar la carga de la enfermedad”. Fundación Carlos Slim

Investigadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) y la Universidad Autónoma de Yucatán, liderados por el Baylor College of Medicine de Texas, han logrado avanzar de forma exitosa en el desarrollo de esta vacuna identificando dos moléculas candidato para su desarrollo.

En 2019, se dio a conocer que uno de los antígenos probados sólo se produce en forma eficiente en cuerpos de inclusión y se trabaja en el desarrollo de un proceso para su replegamiento y a la par se proporciona el antígeno para las pruebas preclínicas.

Por otro lado, en abril de este año, el IMSS implementó diversas estrategias para informar y preparar a la población sobre la enfermedad de Chagas, a fin de prevenir su transmisión a través de la Guía para el Cuidado de la Salud PrevenIMSS.

El Seguro Social destacó que la Guía para el Cuidado de la Salud PrevenIMSS está disponible en el sitio web www.imss.gob.mx/salud-en-linea/guias-salud, junto con infografías detalladas sobre enfermedades transmitidas por vectores.

También se mantiene comunicada a la población sobre la importancia de informar a los servicios de salud locales si se detectan insectos triatominos hematófagos, conocidos como chinche besucona, y de buscar atención médica inmediata si se presentan síntomas tras viajar a zonas con casos de la enfermedad.