¿Cuál es la temperatura ideal del aire acondicionado para dormir mejor en verano?

FOTO: Getty

Dormir en una habitación muy caliente o muy fría puede arruinar tu descanso, según el portal especializado Medical News Today, pero cuál es la temperatura ideal del aire acondicionado para que el cuerpo se relaje y alcance el sueño profundo más fácilmente.

Según colaboradores de este portal especializado en salud, un ambiente fresco permite que el cuerpo regule su temperatura natural durante la noche. “Cuando el entorno es demasiado cálido, el cuerpo trabaja más para enfriarse, lo que interrumpe los ciclos normales del sueño y provoca despertares frecuentes”.

¿Cuál es la mejor temperatura del aire acondicionado para dormir?

De acuerdo con Medical News Today, la temperatura ideal del aire acondicionado para dormir se sitúa entre 15.6 °C y 20 °C.

“Este rango favorece una mejor calidad del sueño, ya que permite que el cuerpo baje su temperatura interna de forma natural, algo esencial para iniciar y mantener el sueño profundo”, destacó el portal.

Y agregó que dormir en un ambiente más fresco se ha relacionado con una mayor producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo de sueño y vigilia.

¿Por qué es importante dormir con una temperatura adecuada?

Medical News Today explicó que dormir con mucho calor puede provocar sudoración, incomodidad y despertares constantes. En cambio, un entorno más fresco:

Favorece el descanso continuo.

Reduce el riesgo de insomnio.

Mejora la calidad general del sueño.

Según el artículo, la temperatura corporal central tiende a disminuir durante la noche. Si el entorno es demasiado cálido, este proceso natural se ve afectado. Y si es muy frío, el cuerpo se esfuerza por calentarse, generando también interrupciones.

Consejos para lograr una temperatura ideal al dormir

Las siguientes recomendaciones pueden ser útiles para mantener un ambiente óptimo para el sueño:

Usar ropa ligera para dormir.

para dormir. Dormir con sábanas frescas y transpirables .

. Mantener el aire acondicionado dentro del rango recomendado.

Evitar el uso de cobijas gruesas en temporada de calor.

También se sugiere cerrar cortinas o persianas durante el día para evitar que el cuarto se caliente demasiado.

¿Y si compartes la cama?

Los expertos de Medical News Today destacan que cuando se duerme con otra persona, la temperatura corporal combinada puede aumentar el calor en la cama. Por eso es importante ajustar el aire acondicionado en función de cómo ambos se sienten cómodos.