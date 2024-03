¿Enojado o triste todo el tiempo? Es momento de acudir al psicólogo

Hace 13 años, Claudia Campos Medrano vivió una crisis que la obligó a asistir al psicólogo: “En un principio la terapeuta tenía que contener todo lo que yo estaba sintiendo y la manera cómo estaba viviendo y después la única forma es trabajar con uno mismo”, señala la paciente.

Pero, ¿cuándo es necesario ir a una terapia psicológica? La psicoterapeuta Laura González Macías nos indica algunas señales.

“Empiezo a aislarme, las personas, ya no me siento tan a gusto con ellas, las personas no se acercan tanto a mí, me empiezo a sentir con dudas, cómo me comporto con los demás, con los intereses; cuando lo que estoy haciendo no me gusta, no me siento satisfecha, cuando empiezo a perder el placer, cuando las cosas realmente no son algo que esté disfrutando; cuando yo me esté cuestionando con qué metas voy a seguir a futuro”, señala la experta.

La especialista recomienda acudir con personas certificadas en el tema.

“No es lo mismo ir a tomar un café con una amiga, y que la amiga te dé su opinión a que vayas con un experto que no te está dando opinión, que no te está dando consejos, que solamente te está ayudando a pensar sobre tu propia experiencia para tomar decisiones diferentes en tu vida que te lleven a un mejor puerto”, refiere González Macías.

Con el paso del tiempo, la idea es que los pacientes en terapia encuentren respuestas que los lleven a descubrirse y reconciliarse consigo misma.

“Fue muy doloroso, también había mucho enojo porque uno llega a terapia esperando que te digan: Ay sí pobrecita, tú tienes la razón, los demás están equivocados y cuando te confrontan contigo mismo, con tus sombras, con tus miedos, con tus demonios, uno se enoja mucho”, recuerda Claudia Campos Medrano.

Y es que según datos oficiales, en México son pocas las personas que buscan ayuda con un psicólogo.

Según un estudio del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, tan solo el 22% de la población mexicana acude a una terapia psicológica. De estos, el 68 por ciento son mujeres y el 32 restante, son hombres.