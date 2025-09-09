GENERANDO AUDIO...

Las tortillas son un alimento de la canasta básica. Foto: Cuartoscuro

Las tortillas son uno de los alimentos más importantes de la canasta básica mexicana, ya que con este insumo se pueden preparar todo tipo de platillos como quesadillas o chilaquiles. Pero, incluso, también son esenciales para acompañar la mayoría de los guisados con un aporte nutrimental importante.

Pese a la popularidad de este alimento, a lo largo de los años ha existido la creencia entre la población que comer tortillas puede hacerte subir de peso, por eso te contamos cuántas tortillas puede comer un adulto, de acuerdo con lo indicado por NutrIMSS.

¿Cuántas tortillas comer al día?

NutrIMSS recomienda tener una alimentación saludable, que es ingerir que aportan los nutrimentos y la energía (calorías) necesarios para el buen funcionamiento de tu cuerpo de acuerdo con tus necesidades (sexo, edad, peso, estatura, trabajo o actividad, entre otras).

De manera general en su Cartera de Alimentación el Instituto Mexicano del Seguro de Social (IMSS) establece que una tortilla de maíz equivale a una porción de cereales y que un adulto debe comer siete porciones de cereales durante el día, es decir que una persona podría comer hasta siete tortillas al día.

Comer siete tortillas al día implica que ya no se podrían consumir más alimentos del grupo de los cereales, por eso es importante distribuirlas entre las diversas comidas por cada día.

Los cereales son un grupo de alimentos que incluye a la tortilla, el pan, las galletas, las pastas, el arroz, el elote, entre otros como Trigo, Avena, Centeno, Cebada, Amaranto, Sorgo, Mijo, Teff, Quinoa.

Características de los cereales:

Son fuente de energía

Proporcionan hidratos de carbono, vitaminas, minerales y fibra

En su forma integral reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares

Cómo distribuir el consumo de tortillas durante el día

La Cartera de Alimentación del IMSS establece una guía contiene con un plan de alimentación de mil 500 calorías por día dividido en tres comidas y dos colaciones. Así quedaría la distribución de porciones por comida:

Desayuno

1 porción de verdura

1 porción de fruta

2 porciones de cereales

2 porciones de alimentos de origen animal

1 porción de leche

1 porción de grasa

Colación

1 porción de Fruta

Comida

2 porciones de verduras

3 porciones de cereales

1 porción de leguminosas

2 porciones de alimentos de origen animal

2 porciones de grasa

Segunda colación

1 porción de Fruta

Cena