¿Cuánto plástico comes en la cena de Navidad y cómo evitarlo?         

Investigadores en Inglaterra lograron determinar la cantidad de microplásticos que existe en una cena típica de Navidad a partir de analizar una cena envasada y una que no lo estaba.

Según los expertos, la cena de pollo asado que se encontraba envuelta en plástico tenía siete veces más microplásticos que la cena sin envolver.

“Encontramos unas 55 mil partículas en la cena sin envolver y unas 230 mil en la cena envuelta”, aseguró Fay Couceiro es investigadora de contaminación ambiental en la Universidad de Portsmouth.

Couceiro asegura que “comer una comida envasada en plástico similar, todos los días durante un año, haría que una persona consumiera aproximadamente 10 gramos de plástico”, lo que equivale a “comer dos bolsas de plástico al año”.

Para saber esto, los investigadores analizaron los alimentos después de que éstos habían sido cocinados en una cocina normal y no crudos en condiciones de laboratorio.

“Desafortunadamente, ahora creo que no existen los alimentos libres de microplásticos. Eso es porque hay tantos microplásticos en el aire y en el suelo. Entonces, mientras hablamos ahora, es probable que haya algunos microplásticos que caen aquí, en la comida que comeremos”.

Se prevé que la producción mundial de plástico se duplique en 20 años, y aunque se pronostica que la cantidad de desechos plásticos que fluyen hacia los océanos del mundo se triplicará en el mismo período, Couceiro dice que en realidad hay concentraciones más altas de microplásticos en nuestros suelos que en nuestros océanos.

“He escuchado a personas decir ‘No tengo que preocuparme por los microplásticos. Yo no como pescado’ y eso siempre me preocupa un poco que haya ese malentendido, esa desconexión. Los microplásticos están en todas partes. Si comes y bebes cualquier cosa, estarás ingiriendo una cierta cantidad de microplásticos”.