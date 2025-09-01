GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

En el mercado existe una oferta diversa de marcas y tipos de leche, así como de productos lácteos, los cuales se diferencian por su composición y aportes nutrimentales, indicó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por ello, en su edición de septiembre de 2025, la Revista del Consumidor explicó cómo diferenciar la leche de los productos lácteos y qué consideraciones se deben tener al momento de elegir alguno de estos productos.

Leche vs Productos lácteos: ¿cuál es la diferencia?

Foto: Profeco.

La diferencia entre la leche, los productos lácteos y los productos lácteos combinados depende de la cantidad de proteína, el tipo de grasa, el volumen de lactosa y los aportes nutricionales que ofrecen. Por ejemplo:

Leche

Un producto comercializado como “leche” debe tener:

Proteína: mínimo 30 g por litro de proteína; de estos, el 80% debe ser caseína (24 g/lt)

mínimo 30 g por litro de proteína; de estos, el 80% debe ser caseína (24 g/lt) Tipo de grasa: grasa butírica

grasa butírica Lactosa: debe tener de 43 a 52 g por litro

De acuerdo con la NOM-243-SSA1-2010, se denomina leche, únicamente, al producto integral obtenido de la ordeña higiénica de vacas lecheras sanas o de cualquier otra especie animal, la cual cuenta con características nutrimentales adecuadas para incluirla, junto con sus derivados, dentro de la alimentación diaria, explicó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Existen diferentes tipos de leche en el mercado, los cuales se clasifican según la cantidad de grasa butírica que contienen, los procesos a los que son sometidas e incluso su sabor.

Foto: Profeco.

Entre sus beneficios nutricionales están que tiene una baja densidad calórica y una composición nutricional equilibrada, además de que es de fácil acceso. La leche, contiene tres nutrientes principales: proteínas, grasas y carbohidratos, además de que aporta calcio y algunas vitaminas (vitamina A, vitaminas B…), entre otros, según la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (Sepeap).

Producto lácteo

En cuanto a los productos lácteos con grasa vegetal ultrapasteurizados, estos deben contener:

Proteína: mínimo 22 g por litro, de esto; el 80% debe ser casepuina (17.6 g/l)

mínimo 22 g por litro, de esto; el 80% debe ser casepuina (17.6 g/l) Tipo de grasa: grasa vegetal

grasa vegetal Lactosa: debe tener al menos 55 g por litro

Producto lácteo combinado

Los productos lácteos combinados con grasa vegetal ultrapasteurizado se caracterizan por:

Proteína: mínimo 15 g por litro; de estos 80% debe ser caseína (12 g/l)

mínimo 15 g por litro; de estos 80% debe ser caseína (12 g/l) Tipo de grasa: grasa vegetal

grasa vegetal Lactosa: no se contempla especificación de lactosa

Por otro lado, se denomina producto lácteo y producto lácteo combinado a todo aquel insumo “obtenido mediante cualquier elaboración de la leche, que puede contener aditivos alimentarios y otros ingredientes funcionalmente necesarios para la elaboración”, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés).

Según la Profeco, la NOM-183-SCFI-2012 establece dos denominaciones principales: producto lácteo y producto lácteo

combinado, las cuales también se clasifican por su tipo de grasa, sus procesos y sabor.

Debido a su bajo contenido de proteínas y carbohidratos, así como la sustitución del tipo de grasa que usan los productos lácteos, el aporte nutricional de los productos lácteos y productos lácteos combinados son menores, aunque es posible que se encuentren fortificados con vitaminas y minerales.