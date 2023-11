¿Cómo vivir más tiempo? Cuidar de los intestinos es clave

El envejecimiento es inevitable, pero se ha descubierto que para retardarlo y tener una vida más larga, aun con el paso del tiempo, es indispensable tener intestinos sanos.

“En el tema específico de la longevidad, a lo que nosotros nos refiere es, entre mejor comas, mucho mejor te vas a poder sentir en el sentido de que vas a poder tener mejores desarrollos; en cuanto a tu intelecto, te vas a sentir menos cansado, vas a estar un poquito menos irritable y desde luego al cuidar tu salud intestinal comiendo saludablemente vas a poder vivir más tiempo y mejor”, explica a UnoTV el cirujano y endoscopista bariatra, David Jonatan Ampudia Chávez.

Los intestinos no solo se encargan del proceso digestivo y de la absorción de nutrientes, también producen hormonas.

“No nada más consiste en absorber, también produce hormonas importantes. Te puedo platicar del GLP-1 que es una de las hormonas más importantes para la saciedad y que tiene relación directa con el páncreas y con la actividad de la insulina, con la saciedad, la glucosa. Incluso ahora se están desarrollando medicamentos que estimulan este tipo de células nerviosas dentro del intestino que producen sustancias que te ayudan a controlar tu glucosa, esto es algo maravilloso porque es una nueva manera de tratar a los pacientes con diabetes, con obesidad, los pacientes que tienen problemas metabólicos”, abunda el experto.

A decir del nutriólogo Enrique Baños, los intestinos sanos ayudan a hacer frente a las enfermedades, pues gran parte del sistema inmunológico se encuentra en ellos.

“Más del 60% del sistema inmune está ubicado en el intestino tanto delgado como grueso y este sistema inmune se ve potencializado cuando tenemos una microbiota intestinal fortalecida, es decir, cuando hay más bacterias buenas que malas y con esto vamos a generar, precisamente, ese factor de inmunidad que nos va a permitir no solamente prevenir enfermedades, sino también vamos a tener una mayor longevidad”, destaca Enrique Baños.

A medida que se envejece los intestinos cambian, el estilo de vida, estrés y una mala alimentación pueden afectar su correcta función.

“También la tercera edad tiene sus propias complicaciones, porque ya no masticas bien, porque efectivamente tus órganos se van dañando, tus intestinos también, entonces ya no digieres, ya no vas de la misma forma al baño, ya no puedes absorber los mismos nutrientes”, abunda el nutriólogo.

Los tres primeros años de vida son fundamentales para fortalecer la salud intestinal, pero a decir de los expertos, nunca es tarde para adoptar hábitos de vida saludable que permitirán no solo tener una vida más larga, sino también con calidad.