De 166 a 821 litros por persona al año; ¿en qué estados se consume más refresco en México?

Hay un alto consumo de refrescos en México. FOTO: IA

El Gobierno anunció esta semana nuevos impuestos para las bebidas azucaradas dentro del Paquete Económico 2026, tras dar a conocer que un mexicano toma un promedio de 166 litros de refresco por año. La medida contempla un aumento de 3.08 pesos por litro en el costo de bebidas como refrescos, jarabes y polvos.

El objetivo, desincentivar el consumo, e invertir lo recaudado en un fondo de salud que ayude a subsanar los costos que generan las enfermedades derivadas del consumo de estas bebidas, señaló Édgar Amador, secretario de Hacienda, el martes 9 de septiembre.

La propuesta se suma a la salida de refrescos de escuelas, así como su etiquetado con sellos negros que informan sobre su exceso de calorías y azúcares. Pese a las medidas, los mexicanos no han disminuido su consumo, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud.

¿Cuánto refresco se consume en México?

Un mexicano consume un promedio de 166 litros de refresco al año, lo que posiciona a México como uno de los principales consumidores de bebidas azucaradas a nivel mundial, informó en agosto el secretario de Salud, David Kershenobich.

El funcionario también explicó que siete de cada 10 niños y adolescentes consumen diariamente un refresco, incluso con el desayuno, lo que deriva en que cuatro de cada 10 niños y adolescentes presentan sobrepeso y obesidad.

“Un solo envase de 600 ml (mililitros) contiene el equivalente a 15 cucharaditas de azúcar. Esta cantidad, ingerida diariamente, genera daños acumulativos a la salud”. David Kershenobich, secretario de Salud

Los estados donde más refresco se consume, Chiapas supera los 821.25 litros

El estado de la República donde más se consume refresco, en específico Coca-Cola, es Chiapas, una cantidad que convierte a la región, como el lugar del mundo donde más se consume el refresco, según un estudio del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (Cimsur).

“Se calcula que cada habitante de Chiapas bebe 821.25 litros de refresco por año, mientras que 160 litros es el consumo per cápita en todo el país“, destaca el documento publicado en 2020.

“Un adulto que consume cuatro botellas de 600 mililitros de refresco de cola, está ingiriendo una cantidad que equivale a 50 cucharadas cafeteras de azúcar de cinco gramos cada una, es decir, bebe más de 500% de la ingesta diaria de azúcares recomendada”. Cimsur

Las cifras en el alto de consumo de refrescos en Chiapas se relacionan con un alta prevalencia de enfermedades del corazón y diabetes mellitus, enfermedades que se encuentran entre las principales causas de muerte en la región, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que contemplan de enero a marzo de 2025.

Principales causas de muerte en la población total de Chiapas:

Enfermedades del corazón – mil 880 Diabetes mellitus – mil 189 Tumores malignos – 832 Enfermedades del hígado – 620 Influenza y neumonía – 301

Principales causas de muerte en las mujeres de Chiapas:

Enfermedades del corazón – 819 Diabetes mellitus – 635 Tumores malignos – 458 Enfermedades del hígado – 210 Influenza y neumonía – 147

Principales causas de muerte en los hombres de Chiapas:

Enfermedades del corazón – mil 61 Diabetes mellitus – 554 Enfermedades del hígado – 410 Tumores malignos – 374 Accidentes – 180

Otros estados con alta ingesta de refresco

Según números del diario El Economista, que analizó estudios de mercado y distribución de la industria refresquera, los estados que registran un alta ingesta de refrescos son:

Chiapas – 821.25 litros

Tabasco – estimado superior a 300 litros

Oaxaca – entre 250 y 300 litros

Veracruz – alrededor de 250 litros

Campeche – entre 230 y 270 litros

Yucatán – alrededor de 220 litros

Quintana Roo – entre 200 y 230 litros

Guerrero – cerca de 200 litros

Hidalgo – estimado de 190 a 210 litros

Puebla – entre 180 y 200 litros

¿Qué refresco es el favorito de los mexicanos?

De acuerdo con un estudio (2016) de la encuestadora Gabinete de Comunicación Estratégica, casi la totalidad de los mexicanos prefieren tomar refresco de cola (95.4% masculino, 91.7% femenino).

Gabinete de Comunicación Estratégica. Estudio (2017).

De acuerdo con el documento, los encuestados consideran que los refrescos son las bebidas preferidas de las familias mexicanas para acompañar sus comidas:

Refresco 67.8%

Agua de sabor 18.2%

Agua simple 12.6%

Variable 0.4%

Otro 0.7%

No sabe 0.3%

Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que una familia mexicana destina 10% de sus ingresos totales a la compra de estas bebidas.

La institución mexicana refirió que beber refrescos en México no es fortuito y es el resultado de un entramado conjunto de procesos sobre todo económicos, políticos y culturales.

“El anclaje del refresco en la dieta del mexicano a lo largo de su vida es desde la cuna hasta la tumba, ya que persiste en la sociedad la dificultad hasta rechazo a renunciar a estas bebidas, incluso entre personas con diabetes. Algunos autores, como Jaime Tomás Page Pliego, llaman a estos hechos ‘Homicidio dulce suicidio’”, destacó.

Consumo de refresco en el mundo, México en el TOP 10

México se encuentra en el top 10 de los países que más consumen refrescos, de acuerdo con un informe del sitio World Population Review, el cual se dedica a proporcionar datos estadísticos.

El sitio señaló que el consumo de refrescos en el país es de 137 litros por año, lo que ubicaría a México en el sexto lugar del ranking. Sin embargo, este registro data de 2021 y difiere con las recientes estadísticas presentadas por la Secretaría de Salud (166 litros de refresco al año).

Hungría (310 litros) Bélgica (272 litros) Argentina (155 litros) Estados Unidos (154 litros) Chile (141 litros) México ( 137 litros) Alemania (120 litros) Uruguay (113 litros) Reino Unido (105 litros) Noruega (98 litros)

Los húngaros beben 310 litros de refresco per cápita al año, lo que los convierte en los mayores consumidores de esta bebida azucarada del mundo.



