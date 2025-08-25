¿De qué falleció la actriz española Verónica Echegui a los 42 años?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images.

Verónica Echegui falleció el domingo en Madrid a causa del cáncer que la aquejaba, según informó el diario español El País. No obstante, la noticia de su muerte fue dada a conocer hasta este lunes 25 de agosto por parte de la Unión de Actores y Actrices de España a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE Salud, previo a su fallecimiento, Echegui estuvo varios días internada en el Hospital 12 de Octubre de la capital española debido a esta enfermedad. Hasta ahora se desconocen más detalles de la afección que padecía.

¿Qué es el cáncer?

Si bien, hasta ahora se desconoce el tipo de cáncer que padecía la actriz Verónica Echegui, quien murió este domingo en Madrid, España; lo cierto es que el principio de esta enfermedad es el mismo.

El cáncer es una enfermedad genética que se da cuando algunas células anormales o dañadas del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo, indica el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.

En condiciones normales, las células humanas se forman y se multiplican, mediante el llamado proceso de división celular, de este modo se forman células nuevas a medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células envejecen o se dañan, éstas mueren y son reemplazadas por las células nuevas.

Pero cuando hay cambios en los genes que controlan el funcionamiento de las células, en especial, cómo se forman y multiplican, el proceso no sigue el orden natural y las células anormales o células dañadas se forman y se multiplican cuando no deberían.

Los tres tipos principales de genes que resultan afectados y contribuyen al cáncer son: protooncogén, gen supresor de tumoral y gen de reparación de ADN.

En general, el cuerpo elimina células con daños en el ADN antes de que se vuelvan cancerosas. Pero la capacidad del cuerpo disminuye a medida que las personas envejecen. Por eso el riesgo de cáncer aumenta con la edad.

Por consecuencia las células “defectuosas” pueden formar tumores, que son bultos de tejido, los cuales pueden ser malignos o benignos, es decir, cancerosos o no cancerosos, respectivamente.

Tumores malignos o cancerosos: se diseminan o invaden los tejidos cercanos, aunque también pueden viajar más lejos a otras partes del cuerpo y formar tumores, a este proceso se se conoce como metástasis.

se diseminan o invaden los tejidos cercanos, aunque también pueden viajar más lejos a otras partes del cuerpo y formar tumores, a este proceso se se conoce como metástasis. Tumores benignos o no cancerosos: no se diseminan a los tejidos cercanos, y cuando se extirpan no suelen volver, mientras que los tumores cancerosos sí pueden hacerlo.

Según el Instituto, el cáncer de cada persona es una combinación única de cambios genéticos y puede comenzar en cualquier parte del cuerpo humano, formado por billones de células.

Tipos de cáncer

Dado que el cáncer puede comenzar en cualquier parte del cuerpo, los Institutos estadounidenses sostienen que existen más de 100 tipos de cáncer, los cuales, generalmente, llevan el nombre de los órganos o tejidos donde éste se forma.

Por ejemplo:

El cáncer de pulmón se inicia en el pulmón, y el cáncer de encéfalo se inicia en el encéfalo. A veces el cáncer se describe por el tipo de células que lo formaron, como las células epiteliales o las células escamosas.

Algunos de los tipos de cáncer que existen son:

Carcinoma

Sarcoma

Leucemia

Linfoma

Mieloma múltiples

Melanoma

Tumores de encéfalo y médula espinal

Estos términos se acompañan frecuentemente de un prefijo que describe el tipo de célula que ocasionó el cáncer, por ejemplo:

Adeno: glándula

glándula Condro: cartílago

cartílago Eritro: glóbulo rojo

glóbulo rojo Hemangio : vaso sanguíneo

: vaso sanguíneo Lipo: grasa

grasa Melano: célula pigmentada

célula pigmentada Mio: célula muscular

célula muscular Osteo: hueso

Los signos y síntomas dependerán no sólo del lugar específico del tumor primario dentro del órgano que se formó, sino también de la velocidad de su desarrollo y de su posible diseminación.

El riesgo de desarrollar un cáncer ha aumentado, pero afortunadamente el riesgo de mortalidad por cáncer ha ido disminuyendo de forma considerable en las últimas dos décadas, según la Sociedad Española de Oncología Médica.