¿De qué murió Giorgio Armani, el “último zar de la moda”?

¿Qué se sabe de las causas de muerte de Giorgio Armani? | Foto: AFP

Giorgio Armani, diseñador de moda italiano, falleció a los 91 años, según informó su empresa este jueves 4 de septiembre. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas exactas de su fallecimiento; sin embargo, se sabe que sufrió diversas enfermedades en los últimos años de su vida.

Producto de su estado de salud, permaneció “en convalecencia en su domicilio” en junio de este año, por lo que se perdió sus dos desfiles en la semana de la moda de Milán, Italia, en la que se presentaron las colecciones masculinas primavera-verano 2026.

¿De qué murió Giorgio Armani? Esto se sabe

A través de un comunicado publicado en las redes sociales de Giorgio Armani, empresa del diseñador fundada en 1974, se informó que “falleció en paz, rodeado de sus seres queridos”.

Además, la marca reconocida a nivel mundial aseguró que el milanés fue capaz de trabajar hasta los últimos días de su vida.

“Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a sus colecciones y a los diversos y cambiantes proyectos que estaban en marcha”. Armani Group

Hasta el momento, se desconoce si convivió con una enfermedad durante los últimos momentos de su vida y si esto lo llevó a su muerte; sin embargo, sí presentó diversas afecciones en los últimos años.

¿Qué enfermedad lo llevó a ausentarse en junio?

La casa de moda de Giorgio Armani anunció el 20 de junio que el “zar de la moda“, se encontraba ” en convalecencia en su domicilio”, por lo que estará ausente de sus dos desfiles en la semana de la moda de Milán, tal como retomaron agencias como AFP.

En ese momento, no se dio a conocer el problema de salud que aquejó al diseñador; no obstante, medios como Deutsche Welle (DW) anunciaron que una infección pulmonar lo obligó a hospitalizarse y a convalecer en su casa.

Nunca se dio a conocer la naturaleza de la supuesta infección pulmonar que sufrió ni se informó si se trató de una neumonía.

Asimismo, se desconoce si este supuesto padecimiento fue el responsable de ocasionar la muerte de Giorgio Armani un poco más de dos meses después.

Giorgio Armani también padeció hepatitis

En 2009, el propio Giorgio Armani aseguró en un comunicado que se encontraba recuperándose de una hepatitis por intoxicación, según retomaron medios como el diario El País.

“He padecido una hepatitis por intoxicación, una enfermedad algo extraña pero que requiere tiempo para la curación completa”. Giorgio Armani

Quince años después, en 2024, reconoció no temerle a la muerte, pero sí a la enfermedad. Sin embargo, también confesó que no se dio cuenta de cuando padeció hepatitis.

¿Qué es la hepatitis por intoxicación?

La hepatitis por intoxicación es una inflamación del hígado como reacción a determinadas sustancias a las el paciente estuvo expuesto, según la Clínica Mayo de Estados Unidos (EE.UU.), la cual señala que puede ser provocada por:

Alcohol

Sustancias químicas

Medicamentos

Suplementos nutricionales

Fuente: Mayo Clinic

En algunos casos, la hepatitis por intoxicación se desarrolla a las pocas horas o días de exposición a la toxina. En otros casos, puede tardar varios meses de uso periódico antes de que aparezcan los signos y síntomas, según los expertos estadounidenses.

La clínica de EE.UU. precisa que los síntomas de la también llamada “hepatitis tóxica” pueden ser los siguientes:

Color amarillento de la piel y en la parte blanca de los ojos (ictericia)

Picazón

Dolor abdominal en la parte superior derecha del abdomen

Cansancio

Pérdida de apetito

Náuseas y vómitos

Erupción cutánea

Fiebre

Pérdida de peso

Orina de color oscuro o color parecido al té

Fuente: Mayo Clinic

Cabe destacar que, con frecuencia, los síntomas suelen desaparecer cuando se suspende la exposición a la toxina, de acuerdo con el instituto de salud.

Sin embargo, los especialsitas alertan que la hepatitis por intoxicación puede dañar el hígado de forma permanente, produciendo una cicatrización irreversible del tejido hepático (cirrosis) y en algunos casos insuficiencia hepática, que puede poner en riesgo la vida.

¿Quién fue Giorgio Armani?

Giorgio Armani Raimondi nació en 1934 en el seno de una familia humilde en Piacenza, un pequeño pueblo cerca de Milán. Asistió a la escuela pública local y desarrolló una gran pasión por el teatro y el cine.

Tras una breve estancia en la facultad de medicina de la Universidad de Milán, en 1957 consiguió un trabajo en los grandes almacenes milaneses La Rinascente.

Trabajó brevemente como asistente de fotografía antes de aceptar un ascenso a su departamento de estilo, donde compró y exhibió productos de calidad de India, Japón y Estados Unidos, contribuyendo así a dar a conocer culturas extranjeras al consumidor italiano medio.

En 1964, sin formación académica, Armani diseñó una línea de ropa masculina para Nino Cerruti. Animado por su socio Sergio Galeotti, Armani dejó Cerruti y en 1970 se convirtió en diseñador y consultor de moda independiente.

En 1982, Armani se convirtió en el primer diseñador de moda en aparecer en la portada de la revista

Time desde Christian Dior en la década de 1940.

Fue uno de los primeros diseñadores en acercarse a celebridades para que usaran sus diseños, comenzando con el entonces entrenador de Los Angeles Lakers, Pat Riley, en 1988.

Armani también invitó a estrellas de Hollywood a lucir sus diseños en los Premios de la Academia, conquistando adeptos como Michelle Pfeiffer y Jodie Foster.

Hoy, Giorgio Armani extiende su talento de diversas maneras, vistiendo a equipos de fútbol italianos e ingleses y a azafatas de Alitalia.