¿De qué trata el estudio sobre el sistema inmunitario que ganó el Nobel de Medicina 2025?

¿Quiénes son los “guardianes del sistema inmunitario”?. Foto: Shutterstock

Los científicos estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell, junto con el japonés Shimon Sakaguchi, recibieron este lunes el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre cómo el cuerpo regula su sistema de defensa para evitar que se vuelva contra sí mismo y provoque enfermedades autoinmunes.

El Comité del Nobel anunció que distinguió a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por sus “descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica”.

Marie Wahren-Herlenius, profesora del Instituto Karolinska, explicó: “El Premio Nobel de Fisiología o Medicina de este año trata sobre cómo controlamos nuestro sistema inmunitario para combatir todos los microbios imaginables sin provocar enfermedades autoinmunes”.

El Comité del Nobel subrayó: “El poderoso sistema inmunitario del organismo debe ser regulado, de lo contrario corre el riesgo de atacar nuestros propios órganos”.

¿Qué identificaron los ganadores del Nobel de Medicina?

Los científicos identificaron a los “guardianes del sistema inmunitario”, las células T reguladoras, que impiden que las defensas ataquen los tejidos propios.

El jurado añadió: “Sus hallazgos han sentado las bases para un nuevo campo de investigación y han impulsado el desarrollo de nuevos tratamientos, por ejemplo para el cáncer y las enfermedades autoinmunes”.

El inmunólogo Shimon Sakaguchi, de la Universidad de Osaka, declaró: “Recibir el Nobel es un honor. Espero que este premio sirva como una oportunidad para que este campo se desarrolle aún más y pueda aplicarse en entornos clínicos reales”.

El Comité del Nobel no logró contactar de inmediato a los dos laureados estadounidenses para darles la noticia en persona.

El estudio sobre los linfocitos T reguladores

En 1995, Sakaguchi realizó el primer avance en este campo. En ese momento, la mayoría de los científicos creía que la tolerancia inmunológica solo se producía mediante la eliminación de células inmunitarias potencialmente peligrosas en el timo, a través de un proceso llamado “tolerancia central”.

Sakaguchi demostró que el sistema inmunitario es más complejo y descubrió una nueva clase de células inmunitarias, desconocidas hasta entonces, que protegen contra las enfermedades autoinmunes.

En 2001, Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell aportaron otro hallazgo clave al demostrar por qué ciertos ratones eran especialmente vulnerables a enfermedades autoinmunes.

El jurado detalló: “Descubrieron que estos ratones tenían una mutación en un gen al que llamaron Foxp3”.

El comité precisó que también evidenciaron cómo las mutaciones en el equivalente humano de ese gen provocan una grave enfermedad autoinmune: el síndrome IPEX.

Vínculo entre los hallazgos científicos

En 2003, Sakaguchi estableció un vínculo entre su descubrimiento y el de Brunkow y Ramsdell: demostró que el gen Foxp3 regula el desarrollo de las células T reguladoras que él mismo había identificado en 1995.

Hoy sabemos que estas células vigilan a otras células inmunitarias y garantizan que el sistema inmunitario tolere los tejidos propios.

Actualmente, Brunkow trabaja en el Institute for Systems Biology de Seattle y Ramsdell en la empresa biotecnológica Sonoma Biotherapeutics, en San Francisco.

El premio, que será entregado en una ceremonia el 10 de diciembre, incluye un diploma, una medalla y un cheque por 1,2 millones de dólares.