Dejar que tu hijo se ensucie puede fortalecer sus defensas

¿Fortalece sus defensas? Dejar que los niños jueguen en la tierra ¿será bueno o malo para su salud? Esto es lo que opinan los padres:

“Y en cuanto los veía que empezaban a jugar y así < ¡no, no toques eso, vente para acá!>” Guadalupe | Madre

“Es necesario que juegue de vez en cuando en la tierra ya que pues, como decía nuestras abuelitas, agarran defensas” Jesús | Padre

“Es una forma de crear defensas para ellos, menos enfermedades” Reyna | Madre

Y como decían las “abuelitas” ¡no es necesario alarmarse! Jugar con tierra puede tener beneficios para la salud de los pequeños.

“Extremar las medidas higiénicas a veces puede más bien deprimir o limitar nuestras defensas, porque justamente nosotros al tener el contacto con tierra, con mascotas refuerzan nuestro sistema inmune y hacen que podamos enfrentar las diferentes infecciones con mayor facilidad” Belkis Monsalve | Pediatra

El sistema inmune es la barrera con la que el cuerpo se defiende de diferentes virus y bacterias, se nace con él y también se adquiere a lo largo de la vida.

“Es importante que la persona o el bebé desde que nace tenga contacto con bacterias que están naturalmente, tanto en la piel de la mamá como en el canal del parto, que es como naturalmente debería de nacer un bebé, por eso también la importancia de la lactancia materna, porque hay bebés que nacen por cesárea, pero la mamá le da seno materno y cuando el bebé toma el pecho pues la piel de la mamá tiene microorganismos normales de la piel y el bebé desde ahí se empieza a exponer” Emilia María Hidalgo Castro | Alergóloga

Dejar que los niños jueguen con la tierra, con mascotas y con otros niños beneficia su salud, despierta su creatividad y también brinda alegría



“No encerremos a nuestros niños en una cápsula, dejémoslos vivir, dejémoslo ser, que tengan contacto con otros niños, contacto con mascotas, contacto con la naturaleza y creo que eso les va a brindar beneficios que no solo los ayudarán de forma física, biológica, psicosocial, emocional y también los ayudará a ser grandes seres humanos en el futuro” Belkis Monsalve | Pediatra



Claro que la limpieza es necesaria, sin llegar a ser estricta y rigurosa.



“Si nosotros mantenemos un ambiente completamente limpio y eso lo hemos visto en los niños que nacieron en pandemia o que estaban muy chiquitos en pandemia, que todos incrementamos como en las medidas de limpieza, ahorita que han regresado al kínder, que han regresado a la escuela, se están enfermando con muchísima frecuencia a diferencia de los otros niños, porque su sistema inmunológico tampoco trabajó, o sea no se exponían a nada y obviamente su cuerpo no empezó a generar defensas” Emilia María Hidalgo Castro | Alergóloga



Es importante sumar una alimentación balanceada, un esquema de vacunación acorde a la edad del niño y la actividad física para ayudar a fortalecer el sistema inmune de los pequeños.