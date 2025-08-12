Demencia: afecta la memoria, las emociones y la vida diaria

GENERANDO AUDIO...

Hace siete años la señora María Elena sufrió dos embolias cerebrales, un tipo de accidente cerebrovascular que le dejó secuelas: afectó su memoria y la capacidad de hacer tareas simples.

“Me sorprendí, pues no tenía nada, no me dolía nada y de repente me entró un dolor y ya fuimos, bueno, me llevó a ver al doctor”

María Elena Mosqueda / paciente con demencia vascular

El daño cerebral ocasionó deterioro cognitivo, y con ello, demencia vascular. A sus 81 años, María Elena recuerda solo el 50 % de sus vivencias. José, su esposo, recuerda la explicación que le dio un experto.

“No va a recuperar la memoria se le separaron los hemisferios, se va a acordar este de una cosa y este de otra cosa”

José Luis Prieto / esposo de María Elena

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El caso de María Elena muestra dos ideas erróneas sobre la demencia: no necesariamente es producto del envejecimiento y va más allá de olvidar.

“Es un conjunto de signos y síntomas, es decir, un síndrome, que provocan una pérdida de habilidades cognitivas. Entre ellas se encuentra la memoria, el lenguaje, atención, la capacidad de socialización, por ejemplo, y esto provoca dificultades en el día a día”

Rodrigo Gómez / psicogeriatra, Instituto Nacional de Geriatría

La demencia es una enfermedad, no una consecuencia natural del tiempo.

“El envejecimiento, per se, conlleva cambios a nivel neurológico, disminución en la velocidad del pensamiento, en nuestros reflejos, en nuestra reacción, todo lo que indique olvidos de forma constante, cambios en la conducta de la persona o que estos olvidos o este tipo de situaciones afectan la vida diaria de la persona y más aún aquellos olvidos que pongan en cierto riesgo a la persona”

Luis Corona / geriatra, Instituto Nacional de Geriatría

Además, existen diferentes tipos de demencia, y aunque esta no tiene cura, se puede prevenir. De eso le hablaremos en una segunda entrega.