Depresión infantil: cómo detectarla y abordarla

La depresión infantil puede tener dos orígenes. Foto: Pexels

La depresión infantil es una enfermedad que está presente y de acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra informa que uno de cada 20 niños sufre este padecimiento antes de llegar a los 19 años y que de los niños afectados menos de la mitad recibe tratamiento.

Karla Suárez Rodríguez, doctora de la Facultad de Psicología de la UNAM, realizó un trabajo enfocado en la depresión infantil. Con base en dicho estudio, compartió algunos consejos para que los padres prevengan esta condición en los pequeños o, en su caso, sepan cómo detectarla y abordarla.

¿Cómo detectar y abordar la depresión infantil?

De acuerdo con la especialista universitaria, la depresión en niños puede tener dos orígenes:

Predisposición genética : esto no quiere decir que el menor necesariamente vaya a padecer depresión, sino que tiene más posibilidades de desarrollarla en comparación a otros menores.

: esto no quiere decir que el menor necesariamente vaya a padecer depresión, sino que tiene más posibilidades de desarrollarla en comparación a otros menores. Factores ambientales: que en el hogar se presenten hechos de violencia, que se le hagan comentarios agresivos (“Eres un tonto”, “No haces bien las cosas”), que sus padres se estén divorciando, que se muera un familiar o incluso un animal de compañía.

Síntomas de la depresión infantil

“Muchas veces no nos damos cuenta de que un pequeño sufre depresión porque la confundimos con problemas de ansiedad, de conducta o déficit de atención. Pero resulta que estos tres trastornos pueden ser síntomas de depresión infantil”, expresó Suárez Rodríguez.

La doctora agregó que la depresión infantil y la depresión en edades avanzadas comparten síntomas como la anhedonia (la pérdida de placer o interés en actividades que normalmente consideramos agradables), tristeza, culpa, baja autoestima, alteración de sueño (dormir menos o más de lo acostumbrado), problemas de apetito (comer menos o más), cansancio y falta de concentración.

No obstante, en los pequeños hay otras cosas a las que es necesario prestar atención. De acuerdo con la especialista, debemos fijarnos si el niño se aísla (no tiene amigos, no interactúa con nadie, se sienta con la maestra), si está irritable la mayoría del tiempo, si tiene mucho enojo o hace berrinche por cualquier cosa, si tiene un bajo rendimiento escolar o si presenta llanto excesivo.

“La mejor forma en que los padres pueden ayudar es estar al pendiente de su pequeño al menor síntoma, y, a partir de eso, estar en constante comunicación con él y darle tiempo de calidad para que vea que son un apoyo”. Karla Suárez Rodríguez, doctora de la Facultad de Psicología de la UNAM

Diagnóstico

Aunque los padres y los familiares son importantes para detectar los síntomas, Suárez Rodríguez advirtió que no pueden atribuirse la capacidad de dar un diagnóstico certero.

Por ello, es necesario asistir con un profesional de la salud mental. Si el profesional diagnostica la depresión, se deben identificar las situaciones que influyen para que el menor presente este trastorno.

Consecuencias de no atender la depresión infantil

La experta universitaria indicó que la depresión infantil debe atenderse, y de manera oportuna. Que “de adulto se la va a quitar” es una creencia infundada, que puede dar pie a un efecto bola de nieve.

No atender la depresión infantil puede tener distintas repercusiones negativas una vez que se alcanza la vida adulta. Entre estas destacan:

Abandono escolar

Consumo de sustancias nocivas: para poder refugiarse o sentirse mejor, u olvidar las emociones negativas que se tienen por la depresión

Poco éxito en la vida laboral y en las relaciones de pareja

Conductas delictivas

Mitos de la depresión infantil

Con el fin de evitar la desinformación en torno a la depresión infantil, Suárez Rodríguez aclaró que las siguientes aseveraciones son falsas:

Los niños no pueden tener depresión. La depresión infantil incluso se puede dar en menores que están estudiando el preescolar. “El hecho de que sean niños no quiere decir que siempre están felices”. La depresión infantil es solo mal humor o una fase. La depresión infantil no se acaba una vez que entramos a la adultez; incluso puede empeorar y afectarnos en nuestro desarrollo individual y social. Solo los adultos pueden tener pensamientos suicidas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informan que el suicidio es la segunda causa de muerte entre las personas de 10 a 34 años en Estados Unidos. Tener depresión es para niños débiles o demasiado emocionales. La depresión infantil puede tener un origen genético o un origen ambiental. Así que padecerla no tiene que ver con que el niño sea “débil” o “fuerte”. Aunque los padres ignoren la depresión de su hijo, esta desaparecerá. La depresión es una enfermedad grave que requiere tratamiento. No desaparecerá si se ignora e incluso puede empeorar con el tiempo.

Tratamiento de la depresión infantil

Suárez Rodríguez indicó que hay dos formas de tratar la depresión infantil. Una de ellas es el tratamiento psicológico, en sus diversas modalidades (método tradicional, por videollamada, terapia grupal).

La otra es la medicación, que no es tan bien vista por parte de los padres debido a los mitos que se generan alrededor de los medicamentos, pero que realmente “no representa un peligro de que los hijos caigan en adicción o haya repercusiones en el organismo, ya que se van controlando la dosis”.