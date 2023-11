Depresión Navideña: señales de alerta y cómo evitarla

La depresión navideña no es un trastorno. | Foto: Pexels.

¿Feliz Navidad o triste navidad? La época decembrina puede ser un tiempo de gran felicidad para las personas, pero también el momento en que algunas personas experimentan la llamada “depresión navideña”, asegura Patricia Bermúdez Lozano, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ve cuáles son las señales de alerta, riesgos y cómo poder evitarla.

“Depresión navideña”, un mal temporal

La “depresión navideña” también conocida como “depresión blanca” o “blues de Navidad” es un estado de ánimo que se caracteriza por mostrar negatividad o desánimo a todo lo que tiene que ver con la época navideña.

Bermúdez Lozano sostiene que esto se debe a que para algunos la Navidad es una época de mucho estrés y desgaste, de desmotivación por no tener una estabilidad económica o de desestabilización psicológica por problemas no resueltos en su vida personal, como no haber cumplido metas por diferentes razones, o por estar en duelo por la pérdida de seres queridos.

Esta afección no se encuentra reconocida como un trastorno, pero puede estar predispuesta genéticamente en aquellas personas que han tenido familiares que padecen de una depresión severa.

Según la experta, dado que las festividades de fin de año coinciden con la temporada invernal, el frío puede influir de forma negativa en las personas al producir un trastorno afectivo estacional, el cual se caracteriza por su patrón estacional recurrente, con síntomas que duran entre cuatro y cinco meses al año.

El origen del trastorno afectivo estacional tiene que ver con los días cortos, oscuros y fríos de invierno, y no con lo que la Navidad supone.

“Una menor exposición a la luz solar y una baja luminosidad (sucesos que ocurren en la temporada de invierno), afectan a dos sustancias químicas cerebrales: la melatonina y la serotonina”, dijo la académica.

Síntomas y factores de riesgo de la depresión navideña

De acuerdo con Bermúdez Lozano, los síntomas de la “depresión navideña” son múltiples y pueden implicar:

Insomnio

Ansiedad

Tristeza

Falta de apetito

Mal humor

Mientras que entre los factores que influyen en padecer esta afección se pueden encontrar, según la experta, las percepciones psicológica, familiar, social y económica.

¿Cómo superar la “depresión blanca”?

La especialista en psicología señala que existen una serie de sugerencias que pueden seguirse para superar la “depresión navideña”, entre ellas se encuentran: