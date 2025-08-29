GENERANDO AUDIO...

Mieloma múltiple, un problema con muchos retos en México | Imagen hecha con IA

El mieloma múltiple es un “cáncer invisible” que provocó 2 mil 346 casos y mil 507 muertes tan solo en México durante 2022, de acuerdo con datos ofrecidos por la empresa farmacéutica Pfizer. A pesar de este panorama, la atención de esta enfermedad sigue suponiendo retos como el desabasto y falsificación de medicamentos oncológicos.

Tres especialistas hablaron con Unotv.com sobre la realidad poco conocida de este tipo de cáncer hematológico, incluyendo el hecho de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) aprobó recientemente Elranatamab, una nueva terapia innovadora de Pfizer para quienes padecen mieloma múltiple.

Desabasto de medicamentos, una realidad que dificulta el combate del mieloma múltiple

Paulina Rosales, directora de la Asociación Unidos Pro Trasplante de Médula Ósea, aseguró que la organización sufrió por el desabasto de medicamentos este año, lo cual no solo ha afectado a los pacientes de mieloma múltiple, sino a las personas que sufren de otras enfermedades.

“El desabasto es algo que todo el mundo sabe, lo estamos viviendo ahorita. Yo lo estoy viviendo en carne propia, yo tomo un medicamento todos los meses y no lo encuentro por ningún lado”. Dra. Paulina Rosales

Desde su punta de vista, se debe poner atención a las compras consolidadas, es decir, una estrategia mediante la cual las instituciones que requieren adquirir un mismo insumo, integran en un solo procedimiento de contratación una demanda con base en sus necesidades, según la descripción del Gobierno de México.

La Dra. Rosales confesó que le ha solicitado a las autoridades gubernamentales trabajar en conjunto. “Si nosotros damos medicamento, tú como autoridad háblame cuando tengas desabasto para ver cómo te puedo ayudar a solventar esa falta que estás teniendo, y viceversa”.

No caigas en los medicamentos oncológicos falsificados

En la asociación “Unidos”, la Dra. Paulina Rosales se encontró con un caso de falsificación de medicamentos para tratar el mieloma múltiple. Según su testimonio, el padre de un paciente compró un activo barato que resultó ser apócrifo.

“Desafortunadamente sí nos tocó en la asociación un caso de falsificación de de medicamentos, por parte del papá de este paciente que lo compró y nosotros lo que hacemos es decirles a los pacientes que no lo hagan”. Dra. Paulina Rosales

La experta llamó a los familiares de pacientes a no caer en ofertas demasiado buenas para ser verdad. “Si un medicamento que vale 100 pesos te lo están dando a 30, ese medicamento no es real, lo que están haciendo es poner en riesgo la vida del paciente”, advirtió.

“Hay gente que es muy viva y que lucra con la salud y el dolor ajeno de los pacientes. Entonces, es importante tener toda la información posible”, remató.

Las otras víctimas del mieloma múltiple: los cuidadores

La Dra. Paulina Rosales también confesó a Uno TV que los cuidadores son las víctimas invisibles por el mieloma múltiple y cualquier otro tipo de cáncer. Además, reconoció que ella misma vivió esta realidad en carne propia.

“Para mí fue el diagnóstico de mi mamá y mi papá; mi familia jamás había tenido personas con cánceres hematológicos. Los dos primeros fueron mis mis padres. Al principio lo tomé muy mal. Yo decía: ‘¿pero por qué?’ Si yo trabajo en esto, ¿por qué mis papás tienen este tipo de cáncer?”. Dra. Paulina Rosales

Con el tiempo, aprendió a ver el lado positivo de su situación, pues al estar informada y conocer tanto a hematólogos profesionales como los últimos tratamientos disponibles, tenía una ventaja sobre otros cuidadores.

Sin embargo, reconoció que hubo mucho sufrimiento. “Yo no pude dejar de trabajar. Tengo dos hijos y me tuve que mudar a casa de mis papás para estar con ellos, entonces manejaba muchas cosas al mismo tiempo“.

“Terminé con un burnout muy muy muy duro. Siento que esto pasa mucho en nuestra sociedad y que, desafortunadamente, esa igualdad de roles entre hombres y mujeres no se da. Por ser mujer te toca cuidar“, dijo.

Por esta razón, la Dra. Paulina Rosales, aseguró que el hombre también debe empezar a ver la perspectiva del cuidador y no dejarle esa responsabilidad exclusivamente a las mujeres.

La democratización de la información para atender el mieloma múltiple

Por su parte, la Dra. Aline Ramírez, encargada de la clínica de Mieloma Múltiple en el Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, reconoció que la desigualdad social también es un desafío para el correcto manejo de la enfermedad en México, asegurando que todos los pacientes deben tener la misma oportunidad de diagnóstico y tratamiento.

“No solamente en un sector en privado… que si el hospital está bonito, que si mi tiempo de espera fue menor, eso es una carga que se puede mejorar. Nuestra atención siempre debe contemplar que no importa donde haya sido diagnosticado el paciente o su estado socioeconómico, todos tienen derecho a tener acceso a terapias”. Dra. Aline Ramírez

En este sentido, declaró que es esencial que los pacientes de todos los estratos estén informados y sepan cómo hacer una sospecha diagnóstica e, incluso, tengan manera de saber de qué se trata esta enfermedad.

“Soy una convencida de que el 100% de los pacientes con esta y otras patologías deben tener acceso a la mejor terapia disponible”, remató.

Y a todo esto… ¿qué es el mieloma múltiple?

El mieloma múltiple es una enfermedad hematológica, es decir, un tipo de cáncer que involucra a las células plasmáticas, las cuales se dedican a producir anticuerpos que en su forma natural defienden a las personas de procesos infecciosos, según la explicación de la Dra. Ramírez.

Cuando las células plasmáticas se vuelven malignas, empiezan a formar un solo tipo de proteínas, desencadenando enfermedades como:

Anemia

Fallo renal

Calcio alto

Lesiones líticas

Fuente: Dra. Aline Ramírez

Cabe destacar que la incidencia de este cáncer en México es menor que en el resto del mundo, pues es de 1.6 por cada 100 mil habitantes, según determinaron recientemente el Dr. Ramiro Espinoza y su equipo del Instituto Nacional de Cancerología (INCan).

El complicado diagnóstico del “cáncer invisible”: conoce los síntomas

El diagnóstico del mieloma múltiple es complicado, pues existe poco conocimiento de la enfermedad entre los hematólogos; sin embargo, hay factores a considerar en los síntomas que también obstaculizan el diagnóstico oportuno, según el Dr. Teodoro Muñiz, Medical Manager de Hematología para Pfizer.

“Es importante prestar atención a los síntomas que el paciente siente cuando esta enfermedad se presenta o cuando esta enfermedad inicia, que es el momento más importante de que su diagnóstico sea oportuno y no tardío”. Dr. Teodoro Muñiz, Pfizer

El primer signo a tener en cuenta es un caso de anemia, una situación médica que sucede cuando los glóbulos rojos circulantes disminuyen y se traduce en los siguientes síntomas:

Cansancio

Fatiga

Falta de energía

Fuente: Teodoro Muñiz, Pfizer

El cansancio y la fatiga de la anemia se acompañan de palidez y se prolongan; esos son los rasgos que ayudan a identificar un episodio de cansancio normal a un posible signo de mieloma múltiple.

“Es una alerta para que tengamos la necesidad de consultar porque es probable que nuestro cansancio que se ha venido prolongando por días, acompañado de palidez, tenga una implicación más allá de solamente cansancio”, dijo Muñiz a Uno TV.

Otro posible signo de mieloma múltiple es el dolor de huesos, particularmente, un dolor lumbar que se perpetúa durante varios días, semanas o meses.

“Ese dolor de la columna, ese dolor de la espalda que dura más de lo que pensábamos que debería durar. Ese que lo tenemos días y días y no se quita. Y además, nos damos cuenta que venimos a cargar un cansancio que podemos decirle crónico, segunda bandera roja, segunda alerta”. Dr. Teodoro Muñiz, Pfizer

Ante la presencia de estos dos signos, el experto recomienda mencionarlo al doctor de primer contacto para que éste pueda redirigir al paciente a un hematólogo.

Cabe destacar que el mieloma múltiple también produce fracturas provocadas por la propia anemia.

Aún no se ha podido establecer las causas del origen del mieloma múltiple; sin embargo, los expertos retomados por el Dr. Muñiz de Pfizer han encontrado los factores de riesgo implicados en su origen:

Tener antecedentes familiares

Ser mayor de 60 años

Mayor incidencia en personas de raza negra

Fuente: Dr. Teodoro Muñiz

Asimismo, se ha reconocido una mayor incidencia en hombres y en personas con obesidad, así como en personas que padecen ciertas afecciones particulares de las células plasmáticas, de acuerdo con el Dr. Teodoro Muñiz.

El tratamiento del mieloma múltiple

Actualmente, no existe manera de prevenir el mieloma múltiple, por lo que es importante acceder a un tratamiento que mejore la calidad de vida y evite complicaciones como:

Infecciones

Problemas óseos

Trastornos renales

Anemia

Fuente: Dr. Todoro Muñiz

Para su detección se puede recurrir a pruebas de sangre, de orina, de médula ósea e incluso algunas de imagen como rayos X, resonancia magnética, tomografía computarizada o tomografía por emisión de positrones (PET).

Los pacientes con mieloma múltiple cuentan con diferentes opciones de tratamiento indicadas por el médico especialista, tales como:

Quimioterapia

Uso de corticoesteroides

Trasplante de médula ósea

Una de las opciones de tratamiento más innovadoras es la inmunoterapia, la cual ayuda al sistema inmunitario del organismo a destruir las células cancerosas, activando la respuesta natural del organismo contra el cáncer, según el Dr. Muñiz.

“Los tratamientos actuales han logrado mejorar significativamente las tasas de respuesta y extender la supervivencia promedio a entre 6 y 8 años. En algunos casos, incluso es posible alcanzar un control crónico de la enfermedad e identificar indicios de potencial curación”. Dr. Teodoro Muñiz, Pfizer

Recientemente, COFEPRIS aprobó una nueva terapia innovadora de Pfizer para quienes padecen mieloma múltiple (Elranatamab).

Cabe destacar que será el médico especialista, quien evalué al paciente y defina que terapia es la más adecuada para cada paciente.

Los grupos de apoyo emocional también son clave

Además de los posibles tratamientos para el mieloma múltiple, la Dra. Paulina Rosales reconoció que las terapias de apoyo emocional son fundamentales para poder salir avante de la enfermedad.

“Cuando escuchas ‘cáncer’ por primera vez, el mundo se te cae encima y no sabes si vas a sobrevivir. Esto trae una cascada de emociones que no solamente afecta al paciente, sino a toda la familia. Entonces, existen grupos de apoyo emocional donde hay pacientes que han pasado por lo mismo, se va creando una comunidad”. Dra. Paulina Rosales

Desde su perspectiva, entre los pacientes se apoyan y hacen que cada persona transite por todos los procesos que tiene que transitar de una manera acompañada.

“Unidos” ofrece un grupo de apoyo emocional que está dirigido a pacientes, familiares y cuidadores; aquí también se habla de la pérdida de los pacientes con mieloma múltiple.

Especialistas dan esperanza a pacientes de mieloma múltiple

Finalmente, la Dra. Aline Ramírez expresó: “Quiero entregar un mensaje de esperanza para todos los enfermos con esta patología, pues la situación ha cambiado radicalmente”.

Según sus palabras, la sobrevida por esta enfermedad se esperaba de tres años en un inicio y, actualmente, los médicos están lograndosobrevidas de hasta 10 y 17 años.

“Los avances en la primera línea de tratamiento nos abren las puertas a que los pacientes incluso pudieran llegar a vivir lo mismo que un paciente sin mieloma múltiple, claro está, con tratamiento”, remató.