Desprendimiento de retina: Qué hacer ante esta urgencia oftalmológica

Manchas flotantes como “moscas volantes” y centellos como si se vieran “estrellas”…son síntomas que de forma brusca y repentina se presentan cuando la retina se desprende.

“Empezamos con miodesopsias; que son estas mosquitas flotando; le llamamos fotopsias a las luces, como destellos de luces que se ven en la periferia; escotoma a esta mancha negra, esta cortina negra que vemos y por último la baja visual y es cuando la mancha negra o el escotoma llega al centro del ojo” Vidal Soberón | Oftalmólogo, APEC Hospital de la Ceguera

La retina es una delgada capa de tejido sensible a la luz que recubre la parte más interna del ojo.

“Y este tejido convierte los impulsos luminosos que entran al ojo, a través de la córnea, el cristalino en impulsos nerviosos; esos impulsos son recogidos en el nervio óptico y luego se trasladan al cerebro donde se produce la visión, la interpretación de las señales luminosas que captaron los ojos” Ainhoa de Federico | Investigadora de educación visual en la Universidad de Toulouse, Francia

Pero…¿Qué puede provocar que la retina se desprenda? Un golpe en el ojo, la miopía severa, el glaucoma, una cirugía de cataratas, e incluso el envejecimiento.



“La retina no está pegada al ojo como están las uñas o como está el pelo, está detenida ahí por una como si fuera una aspiradora, está con presión negativa y eso mantiene la retina pegada, entonces en el momento en que se rompe la retina se pierde como esta presión negativa y se empieza a desprender la retina, si la retina no está pegada a la siguiente capa que es el epitelio pigmentado o la coroides se empieza a morir” Vidal Soberón | Oftalmólogo, APEC Hospital de la Ceguera



¿Qué hay que hacer?

Hay que saber que el desprendimiento de retina es una urgencia y el tratamiento es quirúrgico.



“Un tema que es clave cuando hay un desprendimiento de retina es actuar lo antes posible y también cuanto más pequeño sea el desgarro, más probable es lograr recuperar lo máximo posible la vista, si el desprendimiento es muy grande y además se tarda en intervenir podría no poder ser ya recuperada porque mueren las células y ahí pues no hay mucho más que hacer” Ainhoa de Federico | Investigadora de educación visual en la Universidad de Toulouse, Francia



No hay dolor cuando la retina se desprende por eso, es importante realizarse exámenes de los ojos con regularidad y no dejar pasar los síntomas que modifiquen la vista.