Detecta a tiempo el cáncer de mama: lugares más baratos para realizarte una mastografía en CDMX y otros estados
El cáncer de mama cobra la vida de 22 mujeres al día en México, según datos ofrecidos por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Por esta razón, ofreció una lista de laboratorios, clínicas y hospitales que ofrecen ultrasonidos de mamas y mastografías a bajo costo, con el objetivo de prevenir oportunamente.
“Una detección oportuna es clave, pues permite un mejor control de la enfermedad, incrementa las posibilidades de tratamiento exitoso y mejora de manera significativa la supervivencia y calidad de vida de las mujeres”, señaló la Procuraduría en la Revista del Consumidor de octubre de 2025.
Lugares para hacerte una mastografía a bajo costo
El laboratorio de Salud Digna ofrece mastografías por precios que van entre los 285 y 295 pesos mexicanos en cinco estados de la República Mexicana:
- Ciudad de México: 295 pesos
- Dirección: Av. Montevideo, núm. 26, col. Tepeyac Insurgentes, C. P. 07020, alcaldía Gustavo A. Madero
- Teléfono: 55 2612 2070
- Estado de México: 295 pesos
- Dirección: Vía Morelos, núm. 57, col. Jajalpa, C. P. 55090, Ecatepec de Morelos
- Teléfono: 55 1039 8215
- Jalisco: 285 pesos
- Dirección: Av. De Las Américas, núm. 166, col. Ladrón de Guevara, C. P. 44600, Guadalajara
- Teléfono: 33 3615 3168
- Nuevo León: 285 pesos
- Dirección: Padre Mier Poniente, núm. 185, col. Centro, C. P. 64000, Monterrey
- Teléfono: 81 8340 5729
- Veracruz: 285 pesos
- Dirección: Av. Ejército Mexicano Oriente, núm. 1609, col. Primero de Mayo, C. P. 94297, Boca del Río
- Teléfono: 22 9192 2840
Fuente: Revista del Consumidor (Profeco)
Cabe destacar que Salud Digna tiene laboratorios en 29 estados de México y ofrece mastografías en 250 pesos del 1 al 31 de octubre con motivo del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.
Las interesadas en realizarse una mastografía en Salud Digna, debe seguir estos pasos:
- Ingresa al formulario de registro y selecciona la clínica, fecha y hora de tu cita
- Completa tus datos personales en el formulario en línea
- Recibe tu confirmación a través del correo electrónico y número de WhatsApp que registraste
Al hacer el registro en línea, dicho laboratorio ofrece un 10% de descuento adicional para esta forma de detección temprana del cáncer de mama.
Otras opciones para hacer mastografías a bajo costo por estado
El Laboratorio Lambdapi de la Ciudad de México ofrece mastografías por 549 pesos. Éste se encuentra en Av. Tenochtitlan, núm. 492, col. Santa Cruz Acalpixca, C. P. 16500, alcaldía Xochimilco y su número de teléfono es 55 2156 9804.
- Lambdapi ofrece un paquete de mastografía con ultrasonido de mamas por 899 pesos, de acuerdo con la Revista del Consumidor.
Otra opción de bajo costo en la capital mexicana es la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM), que ofrece este servicio por 480 pesos. Se ubica en Av. El Bordo, núm. 100, col. Ejido Viejo de Sta. Úrsula Coapa, C. P. 04980, Alcaldía Coyoacán y su número es 55 5678 0600.
Por otro lado, el Laboratorio MONAR – Centro de Especialidades del Estado de México ofrece mastografías por 450 pesos. Éste se encuentra en Blvr. José María Pino Suárez, núm. 200, col. Santa Clara, C. P. 50090, Toluca de Lerdo y su número es 72 2214 8498
En el Laboratorio Santo Domingo / Clínica de la Mujer de Jalisco se oferta esta forma de detección por 455 pesos. Su dirección es Blvr. Díaz Ordaz, núm. 562, colonia Los Eucaliptos, C. P. 36660, Irapuato, y su número es 462 100 4023.
El Central de Telediagnóstico en Nuevo León ofrece mastografías por un precio de 550 pesos. Se localiza en Francisco Garza Sada, núm. 555, col. Chepevera, C. P. 64030, Monterrey y su número es 81 4157 7866.
- El Central de Telediagnóstico también cuenta con un paquete de mastografías y ultrasonido de mamas por 850 pesos.
Los Hospitales y Centro de Diagnóstico Covadonga de Veracruz también cuentan con servicios de mastografía por un precio de 469 pesos. Está en Av. Flores Magón esq. Pérez Pascal, col. Ignacio Zaragoza, C. P. 91910, Veracruz, y su número es 22 9980 8913.
Todas las clínicas y laboratorios para hacer una mastografía citados por Profeco
Ciudad de México
- Laboratorio Médico Hectre – 680 pesos
- Av. de las Granjas 90, col. Naval, C.P. 02080, Azcapotzalco
- 55 5342 1623
- Quest Diagnostics México – 589 pesos
- Av. H. Escuela Naval Militar 754, locales 12 y 13, col. Coapa Ex-Hacienda, C.P. 04890, Coyoacán
- 55 4160 7777
- Lapi, Laboratorio Médico – 1,309 pesos
- Gabriel Mancera 1357, col. Del Valle Centro, C.P. 03100, Benito Juárez
- 55 5593 7517
- Laboratorio Médico Polanco – 1,142 pesos
- Av. Cuauhtémoc 379, col. Roma Sur, C.P. 06760, Cuauhtémoc
- 55 5080 1910
- Olab Diagnósticos Médicos – 1,447 pesos
- Colima 68, col. Roma Norte, C.P. 06700, Cuauhtémoc
- 55 4747 8100
Fuente: Revista del Consumidor (Profeco)
Estado de México
- GEOS Laboratorio – 464 pesos
- Av. Paseos de Tultepec Norte 143, col. Fracc. Paseos 1, C.P. 54984, Tultepec
- 56 1084 1490
- Diagnóstico Londres – 700 pesos
- Carmen Serdán 400, col. Isidro Fabela 1ª Secc., C.P. 50170, Toluca de Lerdo
- 72 2277 7397
- Laboratorios Clínicos Azteca – 519 pesos
- Av. Cuauhtémoc Poniente 24, col. Ejidal, C.P. 56604, Chalco
- 55 4040 6594
- MAMAcheck – 990 pesos
- Av. Lic. Benito Juárez 907 int. 103, col. La Purísima, C.P. 52169, Metepec
- 72 2706 4429
- Centro Médico Toluca (Servicios Especializados) – 1,132 pesos
- Pedro Ascencio 427, col. San Mateo, C.P. 52140, Metepec
- 72 2232 2222
- Olab Diagnósticos Médicos – 1,447 pesos
- Av. Benito Juárez 761, local 1-A4, col. San Carlos, C.P. 52178, Metepec
- 55 4747 8100
Fuente: Revista del Consumidor (Profeco)
Jalisco
- Radio Diagnóstico Imagen – 500 pesos
- Av. Cruz del Sur 2616 int. 1, col. Jardines de la Cruz, C.P. 44549, Guadalajara
- 33 3333 1201
- Diagnósticos Tlaquepaque – 650 pesos
- Adolf Horn 147, locales 2-4, col. Tlajomulco, C.P. 45610, Tlaquepaque
- 33 3601 2802
- Laboratorio Médico del Chopo – 590 pesos
- Av. De las Américas 620, col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600, Guadalajara
- 33 4737 3737
- Consultorio de Imagen – 1,945 pesos
- Tarascos 3500-A, col. Monraz, C.P. 44670, Guadalajara
- 33 3813 0397
- Grupo RIO Laboratorio Clínico – 2,139 pesos
- Av. Adolfo López Mateos Nte. 1042, col. Italia Providencia, C.P. 44656, Guadalajara
- 33 3648 5454
- DEI Diagnóstico Especializado por Imagen – 1,980 pesos
- Av. San Ignacio 24, col. Jardín de San Ignacio, C.P. 45040, Zapopan
- 33 3121 9913
Fuente: Revista del Consumidor (Profeco)
Nuevo León
- Swisslab Obispado – 499 pesos
- Av. Miguel Hidalgo 2717, col. Obispado, C.P. 64050, Monterrey
- 81 5102 0890
- Laboratorio Médico del Chopo – 498 pesos
- Miguel Hidalgo Poniente 2605, col. Obispado, C.P. 64060, Monterrey
- 55 1104 4880
- Radiology Advance – 750 pesos
- Ojo de Agua 501 local 9C, Plaza Koala, col. Privadas Borneo, C.P. 66632, Apodaca
- 81 3609 5179
- Radiológica – 1,200 pesos
- Privada Doctor Fernando Guajardo 155 local 4, col. Los Doctores, C.P. 64670, Monterrey
- 81 8346 8228
- Hospital Sierra Madre – 1,340 pesos
- Belisario Domínguez 2439, col. Obispado, C.P. 64060, Monterrey
- 81 8048 3800
- OCA Hospital Auna – 1,488 pesos
- Av. Pino Suárez 645, col. Centro, C.P. 64000, Monterrey
- 81 8262 0000
Fuente: Revista del Consumidor (Profeco)
Veracruz
- Hospital de María – $475
- Juan Enríquez s/n, col. Zaragoza, C.P. 91910, Veracruz
- 22 9923 1440
- Gabinete Radiológico 16 S – $800
- Av. 16 de Septiembre 1202, col. Ricardo Flores Magón, C.P. 91900, Veracruz
- 22 9932 8560
- RAEIO Radiología de Alta Especialidad – $1,000
- Calzada Juan Pablo II 1728, col. Lázaro Cárdenas, C.P. 94294, Boca del Río
- 22 9125 7317
- Radiología del Sureste – $1,200
- Ignacio Allende 503, col. Centro, C.P. 96400, Coatzacoalcos
- 92 1212 4040
- DIPRECAM – $1,871
- Av. Lafragua 417, col. Salvador Díaz Mirón, C.P. 91700, Veracruz
- 22 9452 8206
- Imágenes Alor y Asociados – $1,600
- Zaragoza 206, col. Centro, C.P. 96400, Coatzacoalcos
- 92 1212 4872
Fuente: Revista del Consumidor (Profeco)
¿Dónde hacerte un ultrasonido de mamas a un bajo precio?
Los laboratorios de Salud Digna también ofrecen los precios más bajos para realizar ultrasonido de mamas en diferentes estados de la República Mexicana:
- Ciudad de México: 360 MXN
- Dirección: Av. Montevideo, núm. 26, col. Tepeyac Insurgentes, C. P. 07020, alcaldía Gustavo A. Madero
- Teléfono: 55 2612 2070
- Estado de México: 360 MXN
- Dirección: Vía Morelos, núm. 57, col. Jajalpa, C. P. 55090, Ecatepec de Morelos
- Teléfono: 55 1039 8215
- Jalisco: 360 MXN
- Dirección: Av. De Las Américas, núm. 166, col. Ladrón de Guevara, C. P. 44600, Guadalajara
- Teléfono: 33 3615 3168
- Nuevo León: 360 MXN
- Dirección: Padre Mier Poniente, núm. 185, col. Centro, C. P. 64000, Monterrey
- Teléfono: 81 8340 5729
- Veracruz: 360 MXN
- Dirección: Av. Ejército Mexicano Oriente, núm. 1609, col. Primero de Mayo, C. P. 94297, Boca del Río
- Teléfono: 22 9192 2840
Fuente: Revista del Consumidor (Profeco)
Otros lugares para realizarte un ultrasonido de mamas
Ciudad de México
- Laboratorio Lambdapi – $459
- Av. Tenochtitlan 492, col. Santa Cruz Acalpixca, C.P. 16500, Xochimilco
- 55 2156 9804
- FUCAM – $550
- Av. El Bordo 100, col. Ejido Viejo de Sta. Úrsula Coapa, C.P. 04980, Coyoacán
- 55 5678 0600
- Laboratorio Médico Hectre – $390
- Av. de las Granjas 90, col. Naval, C.P. 02080, Azcapotzalco
- 55 5342 1623
- Quest Diagnostics México – $810
- Av. H. Escuela Naval Militar 754, locales 12 y 13, col. Coapa Ex-Hacienda, C.P. 04890, Coyoacán
- 55 4160 7777
- Lapi, Laboratorio Médico – $1,309
- Gabriel Mancera 1357, col. Del Valle Centro, C.P. 03100, Benito Juárez
- 55 5593 7517
- Laboratorio Médico Polanco – $1,536
- Av. Cuauhtémoc 379, col. Roma Sur, C.P. 06760, Cuauhtémoc
- 55 5080 1910
- Olab Diagnósticos Médicos – $1,931
- Colima 68, col. Roma Norte, C.P. 06700, Cuauhtémoc
- 55 4747 8100
Estado de México
- GEOS Laboratorio – $464
- Av. Paseos de Tultepec Norte 143, col. Fracc. Paseos 1, C.P. 54984, Tultepec
- 56 1084 1490
- Laboratorio MONAR (Centro de Especialidades) – $500
- Blvr. José María Pino Suárez 200, col. Santa Clara, C.P. 50090, Toluca de Lerdo
- 72 2214 8498
- Diagnóstico Londres – $430
- Carmen Serdán 400, col. Isidro Fabela 1ª Secc., C.P. 50170, Toluca de Lerdo
- 72 2277 7397
- Laboratorios Clínicos Azteca – $688
- Av. Cuauhtémoc Poniente 24, col. Ejidal, C.P. 56604, Chalco
- 55 4040 6594
- MAMAcheck – $1,490
- Av. Lic. Benito Juárez 907 int. 103, col. La Purísima, C.P. 52169, Metepec
- 72 2706 4429
- Centro Médico Toluca (Servicios Especializados) – $2,037
- Pedro Ascencio 427, col. San Mateo, C.P. 52140, Metepec
- 72 2232 2222
- Olab Diagnósticos Médicos – $1,931
- Av. Benito Juárez 761, local 1-A4, col. San Carlos, C.P. 52178, Metepec
- 55 4747 8100
Jalisco
- Radio Diagnóstico Imagen – $400
- Av. Cruz del Sur 2616 int. 1, col. Jardines de la Cruz, C.P. 44549, Guadalajara
- 33 3333 1201
- Laboratorio Santo Domingo / Clínica de la Mujer – $650
- Blvr. Díaz Ordaz 562, col. Los Eucaliptos, C.P. 36660, Irapuato
- 462 100 4023
- Diagnósticos Tlaquepaque – $800
- Adolf Horn 147, locales 2-4, col. Tlajomulco, C.P. 45610, Tlaquepaque
- 33 3601 2802
- Laboratorio Médico del Chopo – $903.20
- Av. De las Américas 620, col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600, Guadalajara
- 33 4737 3737
- Consultorio de Imagen – $1,595
- Tarascos 3500-A, col. Monraz, C.P. 44670, Guadalajara
- 33 3813 0397
- Grupo RIO Laboratorio Clínico – $1,539
- Av. Adolfo López Mateos Nte. 1042, col. Italia Providencia, C.P. 44656, Guadalajara
- 33 3648 5454
- DEI Diagnóstico Especializado por Imagen – $1,800
- Av. San Ignacio 24, col. Jardín de San Ignacio, C.P. 45040, Zapopan
- 33 3121 9913
Nuevo León
- Central de Telediagnóstico – $550
- Francisco Garza Sada 555, col. Chepevera, C.P. 64030, Monterrey
- 81 4157 7866
- Swisslab Obispado – $629
- Av. Miguel Hidalgo 2717, col. Obispado, C.P. 64050, Monterrey
- 81 5102 0890
- Laboratorio Médico del Chopo – $660.01
- Miguel Hidalgo Poniente 2605, col. Obispado, C.P. 64060, Monterrey
- 55 1104 4880
- Radiology Advance – $650
- Ojo de Agua 501 local 9C, Plaza Koala, col. Privadas Borneo, C.P. 66632, Apodaca
- 81 3609 5179
- Radiológica – $1,200
- Privada Doctor Fernando Guajardo 155 local 4, col. Los Doctores, C.P. 64670, Monterrey
- 81 8346 8228
- Hospital Sierra Madre – $1,202
- Belisario Domínguez 2439, col. Obispado, C.P. 64060, Monterrey
- 81 8048 3800
- OCA Hospital Auna – $1,373
- Av. Pino Suárez 645, col. Centro, C.P. 64000, Monterrey
- 81 8262 0000
Veracruz
- Diagnóstico Covadonga Veracruz – $405
- Av. Flores Magón esq. Pérez Pascal, col. Ignacio Zaragoza, C.P. 91910, Veracruz
- 22 9980 8913
- Hospital de María – $620
- Juan Enríquez s/n, col. Zaragoza, C.P. 91910, Veracruz
- 22 9923 1440
- Gabinete Radiológico 16 S – $800
- Av. 16 de Septiembre 1202, col. Ricardo Flores Magón, C.P. 91900, Veracruz
- 22 9932 8560
- RAEIO Radiología de Alta Especialidad – $1,200
- Calzada Juan Pablo II 1728, col. Lázaro Cárdenas, C.P. 94294, Boca del Río
- 22 9125 7317
- Radiología del Sureste – $1,000
- Ignacio Allende 503, col. Centro, C.P. 96400, Coatzacoalcos
- 92 1212 4040
- DIPRECAM – $963
- Av. Lafragua 417, col. Salvador Díaz Mirón, C.P. 91700, Veracruz
- 22 9452 8206
- Imágenes Alor y Asociados – $1,500
- Zaragoza 206, col. Centro, C.P. 96400, Coatzacoalcos
- 92 1212 4872
¿Qué son las mastografías y los ultrasonidos de mamas?
La mastografía es una radiografía que sirve para detectar nódulos (masa de células redondas, abultada y dura) o quistes a veces muy pequeños, imposibles de detectar con el examen manual.
Existen dos tipos de mastografía:
- De detección en mujeres aparentemente sanas
- De diagnóstico cuando en la exploración clínica o en el resultado de la mastografía de detección se presenta alguna lesión sospechosa
Las mastografías de detección se recomiendan cada dos años a partir de los 40 y hasta los 69 años de edad. Las de diagnóstico se recomiendan cuando el médico lo solicite.
El ultrasonido de mamas es un estudio complementario a la mastografía, utiliza ondas de sonido para visualizar el interior de alguna parte del cuerpo.
Este estudio brinda información adicional sobre la dureza y la vascularidad de los tejidos del seno.
Se recomienda a mujeres menores de 40 años con factores de riesgo o cuando se considere complemento de la mastografía.
Recomendaciones de Profeco para prevenir el cáncer de mama
En su más reciente edición de la Revista del Consumidor, la Profeco ofreció las siguientes recomendaciones para prevenir el cáncer de mama:
- Acude periódicamente con tu médico para una revisión: no dejes de realizarte los estudios de imagen que te indique
- Haz de la autoexploración de mamas un hábito: realízala siete días después del inicio de tu menstruación o un día fijo del mes
- Atiende los factores de riesgo modificables: mantén una alimentación saludable, realiza actividad física regular, evita el consumo de alcohol y tabaco, controla tu peso y cuida tu salud emocional
- No esperes a presentar síntomas: si detectas algún cambio, acude de inmediato a recibir atención médica
Antes de elegir un laboratorio para realizarse una mastografía o un ultrasonido de mamas, Profeco recomienda solicitar información sobre ubicación de sucursales, precios, promociones y descuentos.
También es recomendable pregunta al médico de cabecera en qué consiste el estudio solicitado. “Saberlo te dará mayor confianza”, señaló la autoridad mexicana.
Finalmente, se aconseja comparar precios, por lo menos, en tres laboratorios antes de decidir; y verificar que sus datos personales estén correctos al momento del etiquetado de tus pruebas.