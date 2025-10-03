GENERANDO AUDIO...

Los lugares más accesibles para hacer mastografías en México – Foto: Cuartoscuro

El cáncer de mama cobra la vida de 22 mujeres al día en México, según datos ofrecidos por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Por esta razón, ofreció una lista de laboratorios, clínicas y hospitales que ofrecen ultrasonidos de mamas y mastografías a bajo costo, con el objetivo de prevenir oportunamente.

“Una detección oportuna es clave, pues permite un mejor control de la enfermedad, incrementa las posibilidades de tratamiento exitoso y mejora de manera significativa la supervivencia y calidad de vida de las mujeres”, señaló la Procuraduría en la Revista del Consumidor de octubre de 2025.

Lugares para hacerte una mastografía a bajo costo

El laboratorio de Salud Digna ofrece mastografías por precios que van entre los 285 y 295 pesos mexicanos en cinco estados de la República Mexicana:

Ciudad de México : 295 pesos Dirección: Av. Montevideo, núm. 26, col. Tepeyac Insurgentes, C. P. 07020, alcaldía Gustavo A. Madero Teléfono: 55 2612 2070

: 295 pesos Estado de México : 295 pesos Dirección: Vía Morelos, núm. 57, col. Jajalpa, C. P. 55090, Ecatepec de Morelos Teléfono: 55 1039 8215

: 295 pesos Jalisco : 285 pesos Dirección: Av. De Las Américas, núm. 166, col. Ladrón de Guevara, C. P. 44600, Guadalajara Teléfono: 33 3615 3168

: 285 pesos Nuevo León : 285 pesos Dirección: Padre Mier Poniente, núm. 185, col. Centro, C. P. 64000, Monterrey Teléfono: 81 8340 5729

: 285 pesos Veracruz : 285 pesos Dirección: Av. Ejército Mexicano Oriente, núm. 1609, col. Primero de Mayo, C. P. 94297, Boca del Río Teléfono: 22 9192 2840

: 285 pesos

Fuente: Revista del Consumidor (Profeco)

Cabe destacar que Salud Digna tiene laboratorios en 29 estados de México y ofrece mastografías en 250 pesos del 1 al 31 de octubre con motivo del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

Las interesadas en realizarse una mastografía en Salud Digna, debe seguir estos pasos:

Ingresa al formulario de registro y selecciona la clínica, fecha y hora de tu cita

Completa tus datos personales en el formulario en línea

Recibe tu confirmación a través del correo electrónico y número de WhatsApp que registraste

Al hacer el registro en línea, dicho laboratorio ofrece un 10% de descuento adicional para esta forma de detección temprana del cáncer de mama.

Otras opciones para hacer mastografías a bajo costo por estado

El Laboratorio Lambdapi de la Ciudad de México ofrece mastografías por 549 pesos. Éste se encuentra en Av. Tenochtitlan, núm. 492, col. Santa Cruz Acalpixca, C. P. 16500, alcaldía Xochimilco y su número de teléfono es 55 2156 9804.

Lambdapi ofrece un paquete de mastografía con ultrasonido de mamas por 899 pesos, de acuerdo con la Revista del Consumidor.

Otra opción de bajo costo en la capital mexicana es la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM), que ofrece este servicio por 480 pesos. Se ubica en Av. El Bordo, núm. 100, col. Ejido Viejo de Sta. Úrsula Coapa, C. P. 04980, Alcaldía Coyoacán y su número es 55 5678 0600.

Por otro lado, el Laboratorio MONAR – Centro de Especialidades del Estado de México ofrece mastografías por 450 pesos. Éste se encuentra en Blvr. José María Pino Suárez, núm. 200, col. Santa Clara, C. P. 50090, Toluca de Lerdo y su número es 72 2214 8498

En el Laboratorio Santo Domingo / Clínica de la Mujer de Jalisco se oferta esta forma de detección por 455 pesos. Su dirección es Blvr. Díaz Ordaz, núm. 562, colonia Los Eucaliptos, C. P. 36660, Irapuato, y su número es 462 100 4023.

El Central de Telediagnóstico en Nuevo León ofrece mastografías por un precio de 550 pesos. Se localiza en Francisco Garza Sada, núm. 555, col. Chepevera, C. P. 64030, Monterrey y su número es 81 4157 7866.

El Central de Telediagnóstico también cuenta con un paquete de mastografías y ultrasonido de mamas por 850 pesos.

Los Hospitales y Centro de Diagnóstico Covadonga de Veracruz también cuentan con servicios de mastografía por un precio de 469 pesos. Está en Av. Flores Magón esq. Pérez Pascal, col. Ignacio Zaragoza, C. P. 91910, Veracruz, y su número es 22 9980 8913.

Todas las clínicas y laboratorios para hacer una mastografía citados por Profeco

Ciudad de México

Laboratorio Médico Hectre – 680 pesos Av. de las Granjas 90, col. Naval, C.P. 02080, Azcapotzalco 55 5342 1623

– 680 pesos Quest Diagnostics México – 589 pesos Av. H. Escuela Naval Militar 754, locales 12 y 13, col. Coapa Ex-Hacienda, C.P. 04890, Coyoacán 55 4160 7777

– 589 pesos Lapi, Laboratorio Médico – 1,309 pesos Gabriel Mancera 1357, col. Del Valle Centro, C.P. 03100, Benito Juárez 55 5593 7517

– 1,309 pesos Laboratorio Médico Polanco – 1,142 pesos Av. Cuauhtémoc 379, col. Roma Sur, C.P. 06760, Cuauhtémoc 55 5080 1910

– 1,142 pesos Olab Diagnósticos Médicos – 1,447 pesos Colima 68, col. Roma Norte, C.P. 06700, Cuauhtémoc 55 4747 8100

– 1,447 pesos

Fuente: Revista del Consumidor (Profeco)

Estado de México

GEOS Laboratorio – 464 pesos Av. Paseos de Tultepec Norte 143, col. Fracc. Paseos 1, C.P. 54984, Tultepec 56 1084 1490

– 464 pesos Diagnóstico Londres – 700 pesos Carmen Serdán 400, col. Isidro Fabela 1ª Secc., C.P. 50170, Toluca de Lerdo 72 2277 7397

– 700 pesos Laboratorios Clínicos Azteca – 519 pesos Av. Cuauhtémoc Poniente 24, col. Ejidal, C.P. 56604, Chalco 55 4040 6594

– 519 pesos MAMAcheck – 990 pesos Av. Lic. Benito Juárez 907 int. 103, col. La Purísima, C.P. 52169, Metepec 72 2706 4429

– 990 pesos Centro Médico Toluca (Servicios Especializados) – 1,132 pesos Pedro Ascencio 427, col. San Mateo, C.P. 52140, Metepec 72 2232 2222

– 1,132 pesos Olab Diagnósticos Médicos – 1,447 pesos Av. Benito Juárez 761, local 1-A4, col. San Carlos, C.P. 52178, Metepec 55 4747 8100



– 1,447 pesos

Fuente: Revista del Consumidor (Profeco)

Jalisco

Radio Diagnóstico Imagen – 500 pesos Av. Cruz del Sur 2616 int. 1, col. Jardines de la Cruz, C.P. 44549, Guadalajara 33 3333 1201

– 500 pesos Diagnósticos Tlaquepaque – 650 pesos Adolf Horn 147, locales 2-4, col. Tlajomulco, C.P. 45610, Tlaquepaque 33 3601 2802

– 650 pesos Laboratorio Médico del Chopo – 590 pesos Av. De las Américas 620, col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600, Guadalajara 33 4737 3737

– 590 pesos Consultorio de Imagen – 1,945 pesos Tarascos 3500-A, col. Monraz, C.P. 44670, Guadalajara 33 3813 0397

– 1,945 pesos Grupo RIO Laboratorio Clínico – 2,139 pesos Av. Adolfo López Mateos Nte. 1042, col. Italia Providencia, C.P. 44656, Guadalajara 33 3648 5454

– 2,139 pesos DEI Diagnóstico Especializado por Imagen – 1,980 pesos Av. San Ignacio 24, col. Jardín de San Ignacio, C.P. 45040, Zapopan 33 3121 9913

– 1,980 pesos

Fuente: Revista del Consumidor (Profeco)

Nuevo León

Swisslab Obispado – 499 pesos Av. Miguel Hidalgo 2717, col. Obispado, C.P. 64050, Monterrey 81 5102 0890

– 499 pesos Laboratorio Médico del Chopo – 498 pesos Miguel Hidalgo Poniente 2605, col. Obispado, C.P. 64060, Monterrey 55 1104 4880

– 498 pesos Radiology Advance – 750 pesos Ojo de Agua 501 local 9C, Plaza Koala, col. Privadas Borneo, C.P. 66632, Apodaca 81 3609 5179

– 750 pesos Radiológica – 1,200 pesos Privada Doctor Fernando Guajardo 155 local 4, col. Los Doctores, C.P. 64670, Monterrey 81 8346 8228

– 1,200 pesos Hospital Sierra Madre – 1,340 pesos Belisario Domínguez 2439, col. Obispado, C.P. 64060, Monterrey 81 8048 3800

– 1,340 pesos OCA Hospital Auna – 1,488 pesos Av. Pino Suárez 645, col. Centro, C.P. 64000, Monterrey 81 8262 0000

– 1,488 pesos

Fuente: Revista del Consumidor (Profeco)

Veracruz

Hospital de María – $475 Juan Enríquez s/n, col. Zaragoza, C.P. 91910, Veracruz 22 9923 1440

– $475 Gabinete Radiológico 16 S – $800 Av. 16 de Septiembre 1202, col. Ricardo Flores Magón, C.P. 91900, Veracruz 22 9932 8560

– $800 RAEIO Radiología de Alta Especialidad – $1,000 Calzada Juan Pablo II 1728, col. Lázaro Cárdenas, C.P. 94294, Boca del Río 22 9125 7317

– $1,000 Radiología del Sureste – $1,200 Ignacio Allende 503, col. Centro, C.P. 96400, Coatzacoalcos 92 1212 4040

– $1,200 DIPRECAM – $1,871 Av. Lafragua 417, col. Salvador Díaz Mirón, C.P. 91700, Veracruz 22 9452 8206

– $1,871 Imágenes Alor y Asociados – $1,600 Zaragoza 206, col. Centro, C.P. 96400, Coatzacoalcos 92 1212 4872

– $1,600

Fuente: Revista del Consumidor (Profeco)

¿Dónde hacerte un ultrasonido de mamas a un bajo precio?

Los laboratorios de Salud Digna también ofrecen los precios más bajos para realizar ultrasonido de mamas en diferentes estados de la República Mexicana:

Ciudad de México : 360 MXN Dirección: Av. Montevideo, núm. 26, col. Tepeyac Insurgentes, C. P. 07020, alcaldía Gustavo A. Madero Teléfono: 55 2612 2070

: 360 MXN Estado de México : 360 MXN Dirección: Vía Morelos, núm. 57, col. Jajalpa, C. P. 55090, Ecatepec de Morelos Teléfono: 55 1039 8215

: 360 MXN Jalisco : 360 MXN Dirección: Av. De Las Américas, núm. 166, col. Ladrón de Guevara, C. P. 44600, Guadalajara Teléfono: 33 3615 3168

: 360 MXN Nuevo León : 360 MXN Dirección: Padre Mier Poniente, núm. 185, col. Centro, C. P. 64000, Monterrey Teléfono: 81 8340 5729

: 360 MXN Veracruz : 360 MXN Dirección: Av. Ejército Mexicano Oriente, núm. 1609, col. Primero de Mayo, C. P. 94297, Boca del Río Teléfono: 22 9192 2840

: 360 MXN

Fuente: Revista del Consumidor (Profeco)

Otros lugares para realizarte un ultrasonido de mamas

Ciudad de México

Laboratorio Lambdapi – $459 Av. Tenochtitlan 492, col. Santa Cruz Acalpixca, C.P. 16500, Xochimilco 55 2156 9804

– $459 FUCAM – $550 Av. El Bordo 100, col. Ejido Viejo de Sta. Úrsula Coapa, C.P. 04980, Coyoacán 55 5678 0600

– $550 Laboratorio Médico Hectre – $390 Av. de las Granjas 90, col. Naval, C.P. 02080, Azcapotzalco 55 5342 1623

– $390 Quest Diagnostics México – $810 Av. H. Escuela Naval Militar 754, locales 12 y 13, col. Coapa Ex-Hacienda, C.P. 04890, Coyoacán 55 4160 7777

– $810 Lapi, Laboratorio Médico – $1,309 Gabriel Mancera 1357, col. Del Valle Centro, C.P. 03100, Benito Juárez 55 5593 7517

– $1,309 Laboratorio Médico Polanco – $1,536 Av. Cuauhtémoc 379, col. Roma Sur, C.P. 06760, Cuauhtémoc 55 5080 1910

– $1,536 Olab Diagnósticos Médicos – $1,931 Colima 68, col. Roma Norte, C.P. 06700, Cuauhtémoc 55 4747 8100

– $1,931

Estado de México

GEOS Laboratorio – $464 Av. Paseos de Tultepec Norte 143, col. Fracc. Paseos 1, C.P. 54984, Tultepec 56 1084 1490

– $464 Laboratorio MONAR (Centro de Especialidades) – $500 Blvr. José María Pino Suárez 200, col. Santa Clara, C.P. 50090, Toluca de Lerdo 72 2214 8498

– $500 Diagnóstico Londres – $430 Carmen Serdán 400, col. Isidro Fabela 1ª Secc., C.P. 50170, Toluca de Lerdo 72 2277 7397

– $430 Laboratorios Clínicos Azteca – $688 Av. Cuauhtémoc Poniente 24, col. Ejidal, C.P. 56604, Chalco 55 4040 6594

– $688 MAMAcheck – $1,490 Av. Lic. Benito Juárez 907 int. 103, col. La Purísima, C.P. 52169, Metepec 72 2706 4429

– $1,490 Centro Médico Toluca (Servicios Especializados) – $2,037 Pedro Ascencio 427, col. San Mateo, C.P. 52140, Metepec 72 2232 2222

– $2,037 Olab Diagnósticos Médicos – $1,931 Av. Benito Juárez 761, local 1-A4, col. San Carlos, C.P. 52178, Metepec 55 4747 8100

– $1,931

Jalisco

Radio Diagnóstico Imagen – $400 Av. Cruz del Sur 2616 int. 1, col. Jardines de la Cruz, C.P. 44549, Guadalajara 33 3333 1201

– $400 Laboratorio Santo Domingo / Clínica de la Mujer – $650 Blvr. Díaz Ordaz 562, col. Los Eucaliptos, C.P. 36660, Irapuato 462 100 4023

– $650 Diagnósticos Tlaquepaque – $800 Adolf Horn 147, locales 2-4, col. Tlajomulco, C.P. 45610, Tlaquepaque 33 3601 2802

– $800 Laboratorio Médico del Chopo – $903.20 Av. De las Américas 620, col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600, Guadalajara 33 4737 3737

– $903.20 Consultorio de Imagen – $1,595 Tarascos 3500-A, col. Monraz, C.P. 44670, Guadalajara 33 3813 0397

– $1,595 Grupo RIO Laboratorio Clínico – $1,539 Av. Adolfo López Mateos Nte. 1042, col. Italia Providencia, C.P. 44656, Guadalajara 33 3648 5454

– $1,539 DEI Diagnóstico Especializado por Imagen – $1,800 Av. San Ignacio 24, col. Jardín de San Ignacio, C.P. 45040, Zapopan 33 3121 9913

– $1,800

Nuevo León

Central de Telediagnóstico – $550 Francisco Garza Sada 555, col. Chepevera, C.P. 64030, Monterrey 81 4157 7866

– $550 Swisslab Obispado – $629 Av. Miguel Hidalgo 2717, col. Obispado, C.P. 64050, Monterrey 81 5102 0890

– $629 Laboratorio Médico del Chopo – $660.01 Miguel Hidalgo Poniente 2605, col. Obispado, C.P. 64060, Monterrey 55 1104 4880

– $660.01 Radiology Advance – $650 Ojo de Agua 501 local 9C, Plaza Koala, col. Privadas Borneo, C.P. 66632, Apodaca 81 3609 5179

– $650 Radiológica – $1,200 Privada Doctor Fernando Guajardo 155 local 4, col. Los Doctores, C.P. 64670, Monterrey 81 8346 8228

– $1,200 Hospital Sierra Madre – $1,202 Belisario Domínguez 2439, col. Obispado, C.P. 64060, Monterrey 81 8048 3800

– $1,202 OCA Hospital Auna – $1,373 Av. Pino Suárez 645, col. Centro, C.P. 64000, Monterrey 81 8262 0000

– $1,373

Veracruz

Diagnóstico Covadonga Veracruz – $405 Av. Flores Magón esq. Pérez Pascal, col. Ignacio Zaragoza, C.P. 91910, Veracruz 22 9980 8913

– $405 Hospital de María – $620 Juan Enríquez s/n, col. Zaragoza, C.P. 91910, Veracruz 22 9923 1440

– $620 Gabinete Radiológico 16 S – $800 Av. 16 de Septiembre 1202, col. Ricardo Flores Magón, C.P. 91900, Veracruz 22 9932 8560

– $800 RAEIO Radiología de Alta Especialidad – $1,200 Calzada Juan Pablo II 1728, col. Lázaro Cárdenas, C.P. 94294, Boca del Río 22 9125 7317

– $1,200 Radiología del Sureste – $1,000 Ignacio Allende 503, col. Centro, C.P. 96400, Coatzacoalcos 92 1212 4040

– $1,000 DIPRECAM – $963 Av. Lafragua 417, col. Salvador Díaz Mirón, C.P. 91700, Veracruz 22 9452 8206

– $963 Imágenes Alor y Asociados – $1,500 Zaragoza 206, col. Centro, C.P. 96400, Coatzacoalcos 92 1212 4872

– $1,500

¿Qué son las mastografías y los ultrasonidos de mamas?

La mastografía es una radiografía que sirve para detectar nódulos (masa de células redondas, abultada y dura) o quistes a veces muy pequeños, imposibles de detectar con el examen manual.

Existen dos tipos de mastografía:

De detección en mujeres aparentemente sanas

De diagnóstico cuando en la exploración clínica o en el resultado de la mastografía de detección se presenta alguna lesión sospechosa

Las mastografías de detección se recomiendan cada dos años a partir de los 40 y hasta los 69 años de edad. Las de diagnóstico se recomiendan cuando el médico lo solicite.

El ultrasonido de mamas es un estudio complementario a la mastografía, utiliza ondas de sonido para visualizar el interior de alguna parte del cuerpo.

Este estudio brinda información adicional sobre la dureza y la vascularidad de los tejidos del seno.

Se recomienda a mujeres menores de 40 años con factores de riesgo o cuando se considere complemento de la mastografía.

Recomendaciones de Profeco para prevenir el cáncer de mama

En su más reciente edición de la Revista del Consumidor, la Profeco ofreció las siguientes recomendaciones para prevenir el cáncer de mama:

Acude periódicamente con tu médico para una revisión: no dejes de realizarte los estudios de imagen que te indique

no dejes de realizarte los estudios de imagen que te indique Haz de la autoexploración de mamas un hábito: realízala siete días después del inicio de tu menstruación o un día fijo del mes

realízala siete días después del inicio de tu menstruación o un día fijo del mes Atiende los factores de riesgo modificables: mantén una alimentación saludable, realiza actividad física regular, evita el consumo de alcohol y tabaco, controla tu peso y cuida tu salud emocional

mantén una alimentación saludable, realiza actividad física regular, evita el consumo de alcohol y tabaco, controla tu peso y cuida tu salud emocional No esperes a presentar síntomas: si detectas algún cambio, acude de inmediato a recibir atención médica

Antes de elegir un laboratorio para realizarse una mastografía o un ultrasonido de mamas, Profeco recomienda solicitar información sobre ubicación de sucursales, precios, promociones y descuentos.

También es recomendable pregunta al médico de cabecera en qué consiste el estudio solicitado. “Saberlo te dará mayor confianza”, señaló la autoridad mexicana.

Finalmente, se aconseja comparar precios, por lo menos, en tres laboratorios antes de decidir; y verificar que sus datos personales estén correctos al momento del etiquetado de tus pruebas.