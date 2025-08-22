Detectan primer caso de gusano barrenador en Tabasco, suman 40 en todo México

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Pngwing//Ilustrativa.

La Secretaría de Salud de Tabasco informó, este jueves, que se registró el primer caso de miasis por Cochliomyia hominivorax en el Estado. El cual, se suma a los 39 reportados en los estados de Chiapas y Campeche, según el Boletín Epidemiológico con corte al 9 de agosto.

Aunque siguen las investigaciones sobre los casos de miasis por Cochliomyia hominivorax, siguen presentandose casos, sobre todo en personas con alguna afectación o lesión previa.

Caso de gusano barrenador en Tabasco

De acuerdo con Alejandro Calderon Alipi, titular de la dependencia, el caso corresponde a un adulto mayor que sufrió una caída y se provocó una lesión en la cabeza, la cual no atendió a tiempo y le ocasionó la infección por gusano barrenador.

“Es un señor de 76 años de edad, vive solo, tiene comorbilidades y no atendió a tiempo una lesión que se hizo en la cabeza porque tuvo una caída, se hizo una herida abierta, la cual no se curó, no se cerró, no se suturó en tiempo y forma, y pues esa herida se infectó”, dijo Calderon Alipi en un encuentro con medios locales.

El funcionario indicó que el hombre recibió atención médica en el Hospital Comunitario IMSS-Bienestar en Frontera, sitio donde le fue detectada la infección por miasis.

“Detectan el gusano, lo mandan a estudiar y es hasta el día de ayer el [Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos] InDRE, nos informa que es un gusano barrenador”. Alejandro Calderon Alipi, secretario de salud de Tabasco

Fue en el mismo centro hospitalario que el hombre recibió el tratamiento correspondiente al protocolo por miasis y actualmente, se encuentra en su domicilio con antibióticos, la herida limpia, cerrada y dado de alta.