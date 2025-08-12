Día Internacional de la Zurdera: ¿funciona diferente el cerebro de una persona zurda?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

¿El cerebro de una persona zurda trabaja distinto al de una diestra? La ciencia lleva décadas buscando la respuesta y, aunque ambos comparten la misma estructura, hay diferencias interesantes en la forma en que procesan la información y organizan sus funciones.

Expertos en neurociencias y psicología explican cómo funciona el cerebro de una persona zurda en comparación con el de los diestros y cuáles son las diferencias que, científicamente, se han encontrado en este órgano.

El cerebro de los zurdos y sus pequeñas diferencias

Aunque tanto zurdos como diestros comparten la misma estructura cerebral básica, se han encontrado pequeñas diferencias, aseguró Diego Redolar, neurocientífico de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), quien explicó algunas de ellas.

Corteza motora

En la corteza motora de una persona zurda, el hemisferio derecho tiene un peso funcional mayor que el hemisferio izquierdo. Esto es diferente de las personas diestras cuyo control motor lo realiza el hemisferio contralateral a la extremidad movida.

Redolar explicó que en el caso de las personas diestras “si yo muevo la mano izquierda, quien controla el movimiento es la corteza motora derecha. Y al contrario”, pero en las personas zurdas, que tienen una tendencia a usar en mayor medida o para la mayor parte de las actividades la parte izquierda del cuerpo, las áreas motoras predominantes son las del hemisferio derecho.

Hemisferios y lenguaje

“Para la mayor parte de las personas diestras, el hemisferio más importante para el lenguaje es el izquierdo. Con la mayoría de los zurdos no es así”, según el experto.

Sin embargo, destacó que, aunque continúa habiendo un porcentaje importante de zurdos donde el lenguaje está lateralizado en el hemisferio izquierdo, hay personas zurdas que tienen el lenguaje en el hemisferio derecho, y algunas que tienen el lenguaje en los dos hemisferios.

Día de la Zurdera, visibilizar derechos y desafíos

El Día Internacional de la Zurdera, que se celebra cada 13 de agosto, es una fecha que resalta los derechos y desafíos enfrentados por las personas zurdas.

Esta fecha no se trata solo de celebrar la destreza singular de los zurdos, sino de crear conciencia sobre las adversidades que enfrentan en un mundo predominantemente diestro.

La zurdera es la capacidad natural de algunas personas y animales de usar preferentemente la mano o lado izquierdo para realizar actividades cotidianas, y durante años ha sido motivo de interés e investigación.