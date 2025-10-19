GENERANDO AUDIO...

El cáncer de mama es la segunda causa principal de muerte por cáncer en México, con más de 31 mil nuevos casos reportados en 2022, de acuerdo con datos oficiales. En el mismo año se registraron 8 mil 195 defunciones vinculadas a esta enfermedad, que continúa siendo el tipo de padecimiento más frecuente en la población femenina del país.

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una fecha que busca aumentar la conciencia sobre la detección temprana y la atención integral de esta enfermedad. A nivel global, más de 2 millones 296 mil personas viven con este tipo de cáncer, el segundo más frecuente en el mundo, con 666 mil muertes registradas en 2022.

¿Qué es el cáncer de mama y cómo se desarrolla?

El cáncer de mama se origina cuando las células del tejido mamario se multiplican sin control, formando tumores malignos que pueden presentarse en distintas zonas de la mama. Este órgano se encuentra sobre las costillas superiores y los músculos del pecho.

Entre las variantes más comunes se encuentran:

Carcinoma ductal, que se desarrolla en los conductos de la leche

Cáncer de mama triple negativo, cuyas células carecen de receptores de estrógeno y progesterona

Cáncer de mama inflamatorio, que obstruye los vasos linfáticos y causa inflamación

Factores de riesgo y signos de alerta

Aunque el cáncer de mama afecta principalmente a mujeres, también puede presentarse en hombres. Los síntomas más comunes incluyen:

Bultos o masas en la mama

Cambios en la forma, tamaño o textura del seno

Pezón retraído o con secreción

Piel con hoyuelos o aspecto de cáscara de naranja

Los factores de riesgo incluyen antecedentes familiares, tejido mamario denso, inicio temprano del periodo menstrual, menopausia después de los 55 años, terapias hormonales prolongadas y embarazos a edad avanzada.