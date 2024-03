Diagnóstico de bipolaridad puede tardar hasta siete años, ve señales de alerta

La bipolaridad se caracteriza por cambios anímicos. | Foto: Getty Images.

El diagnóstico para las personas que padecen bipolaridad puede tardar hasta siete años, debido a la necesidad de documentar claramente los periodos de depresión y manía, aseguró la académica de la Facultad de Psicología, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Karina Torres Maldonado.

De acuerdo con la experta, la bipolaridad puede ser diagnosticada a partir de los 21 años porque a esa edad el sistema nervioso ha alcanzado su maduración y las personas están cerca de la adultez.

Sin embargo, no es fácil obtener la evaluación porque hay ocasiones en que los pacientes pueden deprimirse visiblemente, pero cuando pasan al periodo maniaco éste no se nota y se le diagnostica como depresión, pero no como bipolaridad.

Motivos por los cuales , reconocer esta condición puede tardar hasta siete años, lo cual es sumamente desgastante para él y sus familiares.

Torres Maldonado precisó que los determinantes sociales son importantes en la detección del problema. Tal como, dijo, lo fue la pandemia, ya que, quienes tenían un diagnóstico previo vieron su condición exacerbada, ya sea por el confinamiento, la interacción familiar y, sobre todo, la desesperanza.

Por ello, la especialista universitaria señaló que hace falta más investigación para ayudar a quienes experimentan este trastorno.

Síndrome Bipolar: características y señales de alerta

Torres Maldonado indico que, según reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), este padecimiento afecta hasta el 4% de la población del planeta, la cual es una cifra alta.

La especialista universitaria destacó que el síndrome bipolar se presenta más en personas adultas, aunque también en adolescentes y que, las conductas de riesgo, llegan a marcar un problema por cuestión de género. Esto, debido a que uno de los principales peligros del periodo maniaco es que se pueden seguir prácticas sexuales de riesgo, indicó.

Además, de que, en el caso de las mujeres, éstas muestran conductas excesivas en compras, mientras que los hombres inician con el consumo de drogas o alcohol, detalló la universitaria.

Síntomas

Los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés) indican que los síntomas de la bipolaridad se dividen en los pertenecientes a la fase maníaca y los propios de la fase depresiva.

La fase maníaca puede durar de días a meses. Puede incluir estos síntomas:

Fácil distracción

Participación excesiva en las actividades

Poca necesidad de dormir

Capacidad de discernimiento deficiente

Poco control del temperamento

Falta de autocontrol y comportamientos imprudentes, tales como beber o consumir drogas en exceso, aumento de relaciones sexuales de riesgo, apostar y gastar o regalar mucho dinero

Estado de ánimo muy irritado, pensamientos apresurados, hablar mucho y tener creencias falsas acerca de sí mismo o de sus capacidades

Hablar rápidamente

Preocupación acerca de cosas que no son ciertas (delirios)

El episodio depresivo puede incluir estos síntomas:

Estado de ánimo deprimido o tristeza diariamente

Problemas para concentrarse, recordar o tomar decisiones

Problemas en la alimentación como falta de apetito y pérdida de peso o consumo exagerado de alimentos y aumento de peso

Fatiga o falta de energía

Sentimientos de minusvalía, desesperanza o culpa

Pérdida del placer al realizar actividades que alguna vez disfrutaba

Pérdida de la autoestima

Pensamientos de muerte o suicidio

Dificultad para conciliar el sueño o dormir demasiado

Alejarse de los amigos o las actividades que alguna vez disfrutaba

Día Mundial de la Bipolaridad

El Día Mundial de la Bipolaridad es impulsado por la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares, junto con la Red Asiática de Trastorno Bipolar y la Fundación Internacional Bipolar.