Dieta mediterránea: clave para prevenir la diabetes tipo 2, en qué consiste

Foto: Shutterstock//ilustrativa.

Una dieta de estilo mediterráneo puede reducir significativamente el riesgo de diabetes tipo 2 en las personas con sobrepeso u obesidad, señala un estudio reciente.

Las personas tenían un 31% menos de probabilidades de diabetes si se adherían a una dieta mediterránea, reducían sus calorías y hacían ejercicio con regularidad, informaron los investigadores en la edición del 25 de agosto de la revista Annals of Internal Medicine.

“Con la evidencia de más alto nivel, nuestro estudio muestra que los cambios modestos y sostenidos en la dieta y el estilo de vida podrían prevenir millones de casos de esta enfermedad en todo el mundo”, dijo en un comunicado de prensa el coinvestigador, el Dr. Frank Hu. Es presidente de nutrición de la Facultad de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard, en Boston.

¿Cómo es la dieta mediterranea?

En una dieta de estilo mediterráneo, las personas comen muchas frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables como el aceite de oliva. Moderan su cantidad de lácteos y proteínas magras como pescado y pollo, y comen poca o ninguna carne roja.

En este estudio, los investigadores analizaron datos de más de 4 mil 700 personas de 55 a 75 años que participaron en un estudio a gran escala sobre nutrición y estilo de vida en Europa. Todos los participantes tenían sobrepeso u obesidad, pero no habían desarrollado diabetes tipo 2.

A la mitad se les pidió que siguieran una dieta mediterránea, redujeran las calorías en aproximadamente 600 por día y realizaran actividad física moderada como caminar, entrenamiento de fuerza y ​​ejercicios de equilibrio. La otra mitad recibió algunos consejos sobre la dieta mediterránea, pero no se les pidió que redujeran las calorías.

Los resultados mostraron un menor riesgo de diabetes para aquellos que seguían la dieta mediterránea, con un mayor efecto encontrado en hombres que en mujeres.

Las personas en el grupo de dieta mediterránea también perdieron alrededor de siete libras en promedio y redujeron su cintura en casi una pulgada y media, después de unos seis años de seguimiento.

“En términos prácticos, añadir el control de calorías y la actividad física a la dieta mediterránea evitará que alrededor de 3 de cada 100 personas desarrollen diabetes, un beneficio claro y medible para la salud pública”, señaló en un comunicado de prensa el investigador Miguel Martínez-González, profesor adjunto de nutrición de la Universidad de Harvard.