Dolor de cabeza por COVID-19, ¿qué es y por qué puede durar meses?

El dolor de cabeza es una afección común. | Foto: Shutterstock.

Los pacientes con COVID-19 además de experimentar dolores corporales, tos y cansancio, pueden presentar un dolor de cabeza punzante, que puede durar semanas e incluso meses después de dar positivo en la prueba de COVID-19, así lo dio a conocer la Clínica Cleveland de los Estados Unidos en un boletín emitido este lunes 11 de marzo.

De acuerdo con el especialista de esta institución, Emad Estemalik, quien es experto en dolores de cabeza, este síntoma es uno de los más comunes que experimentan las personas que padecen long COVID o COVID largo, así como quienes presentan problemas persistentes relacionados con el coronavirus.

Pero, ¿qué es un dolor de cabeza por COVID-19?

Estemalik señaló que, si bien el dolor de cabeza es común en el curso de una enfermedad o infección viral, este síntoma se ha observado cada vez con mayor frecuencia y con mayor intensidad de dolor en personas después de un diagnóstico de COVID-19.

Esta afección es conocida como “nuevo dolor de cabeza diario persistente”, y puede durar meses, incluso, para personas que solo tuvieron un caso leve de COVID-19.

“Después de la recuperación, las personas quedan con un nuevo dolor de cabeza que no remite. Los pacientes informan que tiene dolores de cabeza las 24 horas del día, los siete días de la semana, o que el dolor empeora de vez en cuando”, dijo el experto.

No obstante, no todos los dolores de cabeza están relacionados con el COVID-19, ya que, es una afección común en las personas. “Si sólo tiene dolor de cabeza sin ningún otro síntoma, probablemente no esté relacionado con el COVID-19”, aclaró el Estemalik.

¿Por qué pueden durar hasta meses?

Estudios sugieren que el dolor de cabeza por COVID-19 ocurre cuando el virus activa el nervio trigémino, que envía las sensaciones de dolor, tacto y temperatura desde la cara al cerebro.

Sin embargo, no ésta puede no ser una respuesta definitiva que explique la causa de los dolores de cabeza por COVID-19.

Por lo tanto, encontrar alivio para un dolor de cabeza persistente diario no es fácil, pues no existe una etiología o causa clara detrás del dolor. Las investigaciones aún tienen que determinar por qué persisten los dolores de cabeza, ya que, incluso, los escáneres cerebrales de personas con dolores de cabeza persistentes tienden a ser normales.

¿Cómo se siente un dolor de cabeza por COVID-19?

Un dolor de cabeza por COVID-19 puede parecer un dolor de cabeza típico, pero en otros casos puede parecerse a un dolor de cabeza tensional o una migraña. Según el experto, un estudio mostró que un dolor de cabeza por COVID generalmente causa un dolor de moderado a severo y generalmente ocurre en ambos lados de la cabeza.

Investigaciones también muestran que es más probable que ocurra un dolor de cabeza por COVID-19 en: