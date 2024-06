Donante de sangre 2024: Sé un héroe, tú puedes salvar vidas

Beatriz de la Rosa es donadora altruista de sangre. Tiene 53 años, durante 14 lo hizo de manera continua. Comprendió la importancia de cada gota cuando ella necesitó.

“Buscando donadores no había, mis hijos pequeños no podían donar. En el Hospital Juárez me dijeron que yo podía donar mi propia sangre, que tenía que cuidarme, entonces fui a donar sangre y después de 15 días me operaron y a partir de ahí me dijeron que yo podía ser donadora altruista cada cuatro meses. Es bueno venir a donar porque no sabemos cuándo lo vamos a necesitar”, detalla Beatriz.

Pero, ¿qué necesito para ser un donante?

En UnoTV buscamos a especialistas en el tema para que nos explicaran lo sencillo de este proceso en el que lo primero que se necesita es voluntad.

Llegamos hasta el Banco de Sangre del Centro Médico Nacional siglo XXI del IMSS. Conversamos con el jefe del laboratorio Jesús Roy Aranda.

“El acto de donación es un acto de humanidad, de amor, de cariño y también de honestidad, debe ser honesto el donante, que vengan, que acuda toda la gente, porque la sangre siempre es necesaria y requerida para los pacientes”, destaca Roy Aranda.

En el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, de la Secretaría de Salud federal, entendimos que hay muchos mitos que impiden que la gente llegue a donar. Por ejemplo, los tatuajes.

El doctor Jorge Enrique Trejo Gómora, nos explica que la prohibición para las personas con tatuajes o piercings no es eterna.

“La Norma Oficial Mexicana marca un diferimiento, es decir, un tiempo sin poder donar, ¿cuánto es?, un año de que se realice el tatuaje, la perforación o la acupuntura”, señala Jorge Enrique Trejo Gómora, director del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.

Tampoco, asegura, se sube de peso o se contagian enfermedades.

“No hay ningún riesgo de poderse contagiar de una enfermedad en un banco de sangre por donar”, abunda Trejo Gómora.

Las personas que recibieron una transfusión pueden ser donantes.

“Un año después de esta donación la persona pudiera ir a donar cuando es sana”, detalla Jorge Enrique Trejo Gómora.

Y el dolor, no es nada, en comparación con la satisfacción de donar.

Por último, fuimos al Banco de Sangre del Hospital Juárez de México.

El doctor Francisco Álvarez Mora nos dice que si se ingirieron bebidas alcohólicas un día antes, definitivamente no se puede donar.

“El estado de salud, no estar tomando medicamentos, no bebidas alcohólicas, tratar de evitar los factores de riesgo sexuales, es básicamente lo que nosotros aceptamos y pedimos de un donante de sangre”, informa Francisco Álvarez Mora, jefe del Banco de Sangre del Hospital Juárez de México.

Un examen de sangre es el primer filtro para los donantes voluntarios. El proceso toma alrededor de una hora.