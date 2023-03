Ejemplo de vida: De fumadora y con asma severa a maratonista

Este fin de semana Gabriela García Velázquez corrió nuevamente, salió sonriente y decidida, llegó a la meta exhausta y satisfecha; pero esta abogada, hija, esposa y madre, no debería estar corriendo estas distancias, primero porque fumó desde joven. Segundo, desde hace 20 años le detectaron asma severa.



Gabriela experimentó la misma sensación de su primer maratón en la Ciudad de México en el 2018.

Mi primer maratón, me sentí la superhéroe, me sentí feliz, la sensación más maravillosa que he tenido, creo el reto más importante que yo he vencido en mi vida

Gabriela García Velázquez

Maratonista