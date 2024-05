Ejercicios que las mujeres deberían hacer después de los 40 años para prevenir cáncer y depresión

Hacer ejercicio es fundamental para que las mujeres de 40 años en adelante no desarrollen cáncer y otros padecimientos como la depresión. En entrevista para Unotv.com, un especialista aclara cuáles son los deportes y actividades que podrían ayudar a prevenir enfermedades.

Las mujeres de 40 años o más deberían hacer de 30 a 60 minutos de ejercicio diario, preferentemente de lunes a viernes, según Víctor Marín, ginecólogo y obstetra mexicano.

Fuente: Víctor Marín

Hacer ejercicio impacta de manera positiva a la atención y la memoria, así como a la capacidad mental. Asimismo, puede resultar benéfico para prevenir cuadros de depresión, dijo el experto.

Por otro lado, la actividad física a esta edad también tiene el potencial de mejorar la fuerza y el tono muscular, así como el estado de los huesos y las articulaciones.

Practicar cualquier deporte o actividad combate el sedentarismo. En consecuencia, ayuda a prevenir el riesgo de hipertensión arterial, obesidad y enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares.

Cabe destacar que hacer ejercicio también es una medida de prevención para distintos tipos de cáncer cuyo riesgo aumenta a los 50 años, como el de mama o de cuello uterino, de acuerdo con el especialista.

Aunque existen actividades recomendadas para las mujeres de 40 años en adelante, el Dr. Víctor Marín recomienda hacer ejercicio en cualquiera de sus modalidades para evitar daños a la salud, sin necesidad de ir al gimnasio.

Las actividades rutinarias y los horarios no deben ser un pretexto para no ejercitarse, según el experto, quien también indica que subir escaleras y caminar en vez de usar el coche para ir al supermercado son ejercicios recomendados.

Como parte de las medidas recomendadas para la salud integral de las mujeres a partir de 40 años no sólo están los ejercicios, sino también una alimentación balanceada y correcta hidratación.

En mujeres de mediana edad, la alimentación debe ser rica en proteínas de alta calidad, tales como:

Fuente: Dr. Víctor Marín

Asimismo, la dieta debe ser baja en grasas y azucares refinados; así como alta en vitamina D para evitar problemas en los huesos como osteoporosis; aunque esta vitamina es difícil de encontrar en alimentos, sino en la luz solar y medicamentos.

Por otro lado, el Dr. Víctor Marín recomienda la ingesta de vitaminas B1, B2 y B6, así como de ácido fólico para un mejor estado de salud. “Eso sí, siempre con la prescripción de un médico“, aseveró.

Con estas medidas, mejorará el metabolismo de las mujeres de 40 años en adelante. Además de la dieta y el ejercicio, la hidratación es fundamental.

“Necesitamos tomar más agua más más y más agua no refrescos, no gaseosas, no jugos no agua natural agua natural, entonces hay que tomar dos a tres litros de agua todos los días”.

Dr. Víctor Marín