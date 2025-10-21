El alto costo de enfrentar el cáncer de mama; pacientes gastan hasta 5 mdp

GENERANDO AUDIO...

El gasto depende de la etapa de la enfermedad. Foto: Getty Images/Ilustrativa

No hay dinero que alcance. La señora Elizabeth Cruz, usó el monto total de su seguro de gastos médicos mayores para combatir un cáncer de mama en etapa tres. Cinco millones de pesos.

“Gracias a ese seguro es que yo, hoy por hoy, estoy aquí, tenemos el IMSS pero no, no, yo siento que todavía estuviera ahí” Elizabeth Cruz Pérez, sobreviviente a cáncer de mamá

En sector salud público o privado, el gasto también va a depender de la etapa de la enfermedad.

“El cáncer en general es una enfermedad sumamente cara, aquí es la labor de muchas personas, en regular precios de medicamentos por cuestiones de acceso” Carlos Arturo González Núñez, coordinador de la Unidad Funcional de Cáncer de Mama, INCAN

Por ejemplo, una paciente con cáncer triple negativo, etapa dos o tres, el tratamiento completo, quimioterapias, cirugía, radioterapia e inmunoterapia; tiene un costo de entre 4 a 5 millones de pesos (mdp).

“No basta con tener un seguro de gastos médicos mayores si el monto de la póliza es de dos millones, cuatro millones” Carlos Arturo González Núñez, coordinador de la Unidad Funcional de Cáncer de Mama, INCAN

En Caracas, Venezuela, no había tratamiento contra el cáncer de mama. La señora Idabelis Arias llegó al Instituto Nacional de Cancerología en etapa uno de la enfermedad.

“Fueron 18 dosis y el doctor me dijo en esa oportunidad que cada dosis costaba 80 mil pesos” Idabelis María Arias, sobreviviente de cáncer de mama

Con optimismo, Idabelis enfrentó otro costo devastador: el impacto en su salud mental.

“Es un diagnóstico muy duro, pero siempre hay una oportunidad, siempre, y hay que ser optimistas, positivo, buscar las mejores alternativas de tratamiento y mantenerse en el tratamiento con muchísima disciplina y muchísima perseverancia, sean cuales sean las condiciones en las que tú estés” Idabelis María Arias, sobreviviente de cáncer de mama

Para esto, es fundamental tener una red de apoyo, como explican Eréndira Hoyos y Ximena Baltazar Landeros.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

“He conocido muchas mujeres en todo el mundo, tenemos ahí una comunidad muy bonita entre Latinoamérica y Europa y mexicanas, obviamente, que también están transitando por esta enfermedad, o sea, el cáncer es una enfermedad multidisciplinaria” Eréndira Hoyos, sobreviviente de cáncer de mama