“El cáncer es contagioso y se cura siendo positivo”, entre los mitos más comunes sobre esta enfermedad

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock/PNGTree/Ilustrativa.

“El cáncer es contagioso y se cura siendo positivo” son sólo algunos de los mitos más comunes alrededor de esta enfermedad. Expertos del Instituto Nacional del Cáncer de Estados unidos, desmienten algunos de los mitos más frecuentes sobre el cáncer.

El 4 de febrero de cada año se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, con el objetivo de concientizar a la población sobre este padecimiento y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad.

Mitos comunes e ideas falsas sobre el cáncer

Existen mitos e ideas generalizadas sobre el cáncer que, aunque son erróneas desde un punto de vista científico, parecen tener sentido para algunas personas, especialmente cuando esas ideas están arraigadas en teorías anticuadas. Éstas son algunas de las más comunes:

Mito 1: “El cáncer es contagioso”

¡Falso! El cáncer no es una enfermedad contagiosa que se disemina con facilidad entre las personas. La única circunstancia en la que el cáncer puede pasar de una persona a otra es en el caso de trasplantes de órganos o tejidos. Sin embargo, ese riesgo es extremadamente bajo.

“Si una persona recibe órganos o tejidos de un donante que tuvo cáncer en el pasado, podría enfrentar en el futuro un mayor riesgo de padecer cáncer relacionado con el trasplante”. Instituto Nacional del Cáncer

También es posible que en ciertas personas, la causa del cáncer sea la presencia de ciertos virus como el virus del papiloma humano o la bacteria Helicobacter pylori. No obstante, aunque los patógenos pueden pasar de una persona a otra, los cánceres que estos a veces causan no se pueden contagiar de una persona a otra.

Mito 2: “¿Comer azúcar hace que el cáncer empeore?”

¡No! Si bien los estudios de investigación han indicado que las células cancerosas consumen más azúcar (glucosa) que las células normales, ningún estudio ha demostrado que consumir azúcar hará que su cáncer empeore o que, si se deja de consumir azúcar, el cáncer disminuye o desaparece.

Sin embargo, una alimentación con un alto contenido de azúcar puede tener como consecuencia un aumento excesivo de peso, y la obesidad está asociada a un riesgo elevado de padecer varios tipos de cáncer.

Mito 3: “Tener una actitud positiva puede ayudar a curar el cáncer”

Hasta la fecha no existe evidencia científica convincente que relacione la “actitud” de una persona con su riesgo de cáncer o morir por la enfermedad.

Pero, lo cierto es que las personas con una actitud positiva tienen más oportunidades de mantener relaciones sociales y estar activas, y la actividad física y el apoyo emocional pueden ayudar a hacer frente al cáncer.

Mito 4: “No salgas al aire porque el cáncer empeora”

Este mito sobre el cáncer es falso. La exposición al aire no hace que los tumores crezcan más rápido ni causa que el cáncer se disemine a otras partes del cuerpo.

Mito 5: “Los teléfonos celulares causan cáncer”

Falso, los celulares no causan cáncer, ya que esta enfermedad se produce por mutaciones genéticas, y los teléfonos celulares emiten un tipo de energía de baja frecuencia que no hace daño a los genes.

Mito 6: “Los cables de alta tensión provocan cáncer”

No. al igual que los teléfonos celulares, los cables de alta tensión no provocan cáncer, ya que, los cables de alta tensión emiten energía eléctrica y magnética que es bloqueada por objetos o paredes. Además, de que la energía magnética emitida por estos cables es una forma de radiación de baja frecuencia que no causa daño a los genes.

Mito 7: “Si te operan o hacen una biopsia el cáncer se riega por todo el cuerpo”

Esta aseveración es una mentira. Según el Instituto especializados en Cáncer de los Estados Unidos, la probabilidad de que una operación haga que el cáncer se disemine a otras partes del cuerpo es extremadamente baja.

“Los cirujanos siguen procedimientos estándar y usan métodos especiales con varios pasos para prevenir que las células cancerosas se diseminen durante las biopsias o las operaciones quirúrgicas para extirpar tumores”. Instituto Nacional del Cáncer

Por ejemplo, si deben extirpar tejidos de más de un área del cuerpo, usan instrumentos quirúrgicos diferentes para cada sitio.

Mito 8: “Existen hierbas medicinales que curan el cáncer”

No. Si bien algunos estudios permiten suponer que los tratamientos alternativos o complementarios podrían ayudar a los pacientes a tolerar los efectos secundarios del tratamiento contra el cáncer, no existe ningún producto herbario que permita suponer que es eficaz para el tratamiento del cáncer.

Incluso, algunas hierbas medicinales pueden ser perjudiciales cuando se consumen durante la quimioterapia o la radioterapia porque pueden interferir con el funcionamiento de estos tratamientos.

Mito 9: “El cáncer se hereda”

No necesariamente. Según los expertos, el cáncer es causado por cambios dañinos, es decir, mutaciones, en los genes y sólo cerca de 5 a 10% de los cánceres son causados por mutaciones dañinas que la persona hereda de sus padres.

En familias con mutaciones heredadas que causan cáncer, varios miembros de la familia suelen padecer del mismo tipo de cáncer. Estos cánceres se denominan cánceres “familiares” o “hereditarios”.

No obstante, el 90 a 95% o restante de los cánceres son causados por mutaciones que le suceden a la persona durante la vida como consecuencia natural del envejecimiento y la exposición a factores ambientales como el humo del tabaco y la radiación. Estos cánceres se denominan cánceres “no hereditarios” o “espontáneos”.

Mito 10: “Los antitranspirantes o desodorantes causan cáncer de seno?“

No. Los mejores estudios realizados hasta el momento no han encontrado ninguna evidencia que relacione las sustancias químicas que generalmente se encuentran en los antitranspirantes y desodorantes con cambios en el tejido mamario.

Mito 11: “Yo no tendré cáncer porque en mi familia nadie lo ha padecido”

No. Cualquier persona puede padecer cáncer. Según los datos más recientes, cerca de 38% de hombres y mujeres recibirán un diagnóstico de cáncer en algún momento de su vida.

La mayoría de los cánceres son causados por cambios genéticos que suceden a través de la vida de la persona.

Mito 12: “El cáncer es una sentencia de muerte”

En la actualidad, los índices de supervivencia a cinco años de algunos tipos de cáncer, como el de seno, próstata y tiroides, son 90% o más. Mientras que el índice de supervivencia a 5 años de todos los cánceres combinados es actualmente de cerca de 68%.

Mitos sobre el cáncer causan más daño que la enfermedad

Según los especialistas, el problema de las ideas falsas, erróneas y de los mitos sobre el cáncer es que puede causar preocupaciones innecesarias e, incluso, complicar decisiones acertadas de prevención y tratamiento.