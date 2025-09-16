¿El cereal que desayunas es realmente saludable? Esto dicen los expertos

GENERANDO AUDIO...

¿Es saludable comer cereal en el desayuno? Foto: The New York Times

Tengo una confesión: me gustan los cereales. Y no solo un poquito.

De niño, desayunaba cereales listos para comer por la mañana y después de cenar como postre. El salvado con pasas, los copos de maíz y los Rice Krispies eran mi opción habitual. Y si sobraba leche después de terminar el cereal, hacía lo que hacen tantos otros amantes de los cereales: añadir más cereal hasta que la leche y el cereal desaparecieran juntos. El cereal sigue estando en mi corta lista de comidas favoritas.

No soy el único en esto. En Estados Unidos, más de una cuarta parte de los niños y adolescentes devoran cereales listos para comer en el desayuno casi todos los días de la semana. Entre los adultos, aproximadamente la mitad come cereales al menos una o dos veces por semana.

Atletas famosos suelen aparecer en las cajas de cereales, y varias celebridades han proclamado su amor por ellos, como Jerry Seinfeld y Justin Timberlake.

Parte del atractivo reside en la publicidad que promociona los cereales como una opción saludable. Un estudio realizado en 2025 con más de 600 cereales para el desayuno lo desmiente, en particular en el caso de muchos cereales estrella.

¿Qué tan saludables son los cereales para el desayuno?

No tanto. Muchas —quizás la mayoría— de las marcas más importantes del mundo de los cereales tienen mucha azúcar, muy poca proteína antes de añadir leche, un montón de aditivos y poco más. Algunas ni siquiera tienen mucha fibra, una característica que supuestamente convierte al cereal para el desayuno en una opción saludable.

¿Y sabes que suele indicarse una cantidad de 120 a 150 calorías en el lateral de la caja? Resulta que las porciones reales que mucha gente consume (incluyéndome a mí) pueden superar fácilmente las 300 calorías de una sola vez.

¿Y qué hay de las afirmaciones llamativas como “cardiosaludable”, “rico en vitaminas”, “totalmente natural” o “parte de un desayuno saludable”? Desafortunadamente, los investigadores han encontrado poca conexión entre las afirmaciones de salud y el contenido nutricional general . De hecho, en el caso de muchos cereales, la mayor parte del valor nutricional reside en algo que ni siquiera está en la caja: la leche.

Una mirada más de cerca a siete cereales de desayuno populares

Estos son los siete cereales de desayuno más vendidos en EE. UU.:

Cheerios

Copos helados

Cheerios de nueces y miel

Honey Bunches of Oats

Tostada de canela crujiente

Froot Loops

Lucky Charms.

La mayoría son dulces, altamente procesados ​​y tienen muchas calorías vacías. Algunos añaden vitaminas, aunque generalmente en pequeñas cantidades, mientras que otros añaden sodio (sal) innecesario.

Es común destacar características potencialmente saludables como el contenido de fibra, ignorando el alto contenido de azúcar y calorías. Además, eliminar los colorantes y saborizantes artificiales no transformará estos cereales en alimentos saludables ni ricos en nutrientes.

Pero los cereales para el desayuno cada vez son más saludables, ¿verdad?

Un estudio publicado en mayo de 2025 halló justo lo contrario. Analizó el valor nutricional de 1200 cereales listos para comer, nuevos o reformulados, comercializados para niños entre 2010 y 2023, y observó una clara tendencia en la dirección equivocada: un aumento en las cantidades de grasa, sodio y azúcar, junto con una disminución en las proteínas y la fibra.

Afortunadamente, se están realizando esfuerzos para mejorar los tipos de cereales que comen los niños: las pautas del USDA para los programas de desayuno escolar de este año apuntan a reducir gradualmente la cantidad de azúcar y sal y aumentar la cantidad de granos integrales requeridos.

Entonces, ¿qué puede hacer alguien que desayuna?

Cuando se trata de opciones para el desayuno, seguramente podemos encontrar algo mejor que los cereales llenos de azúcar, altos en calorías y bajos en nutrientes que promocionan los vendedores (especialmente entre los niños) y que se venden tan bien.

Una opción, por supuesto, es cambiar a alimentos de desayuno más saludables, como avena con una pizca de fruta y nueces, huevos, yogur con fruta o mantequilla de maní en tostadas integrales.

Pero si estás tan obsesionado con los cereales de desayuno listos para comer como yo, revisa la etiqueta nutricional para conocer estos aspectos saludables:

Grano integral como primer ingrediente

Al menos 2,5 gramos de fibra por porción, aunque al menos 5 gramos por porción es aún mejor.

Azúcar o sodio añadidos mínimos o nulos

150 calorías o menos por porción (y mida esa porción, que a menudo es de 3/4 a 1 taza [mucho menos de lo que contiene un tazón promedio]).

Una lista corta de ingredientes con elementos que reconoces como alimentos (en lugar de cosas como butilhidroxitolueno o colorantes alimentarios).

Algunos ejemplos de cereales que cumplen la mayoría de estos requisitos son Shredded Wheat, Kashi Go Lean, Cheerios y All-Bran.

El resultado final

Si te gustan los cereales listos para desayunar, no son lo peor que hay, sobre todo si se sirven con leche descremada o vegetal rica en proteínas o fortificada con ellas. Pero sé selectivo y controla las porciones. Un desayuno saludable te ayuda a nutrir tu cuerpo y debería ser más que comida chatarra dulce y crujiente disfrazada de comida nutritiva.

Descargo de responsabilidad: Este contenido, independientemente de la fecha, no debe utilizarse como sustituto del consejo médico directo de su médico u otro médico calificado.

Autor: Dr. Robert H. Shmerling

Copyright 2025 de la Universidad de Harvard.