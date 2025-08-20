GENERANDO AUDIO...

El estrés se presenta en la vida diaria.

El doctor Jaime Villalobos destaca que realizar una buena respiración, ayuda a mitigar los signos del estrés crónico, en entrevista con Pablo Valdés en “A las nueva con Uno”, lo cual termina por afectar al cuerpo y la mente de una persona.

El ortopedista recuerda que el cuerpo humano está diseñado para vivir con estrés, esto por las diferentes circunstancias que rodean a la persona. Pero se vuelve crónico cuando no se regresa al estado de relajación, lo cual hace que el desgate físico y mental repercuta notoriamente.

Consecuencias negativas del estrés

Enfermedades como colitis o gastritis tienen algún tipo de condición que estuvo relacionada al estrés, comenta el experto, y esto afecta en la vida diaria:

“Cualquier cosa que esté inflamada, problemas para dormir, dificultad para digerir (ya sea constipación o diarrea), falta de atención, todo eso son datos de que probablemente vale la pena regresar a nuestro estado basal” Jaime Villalobos, ortopedista

El experto agrega que, si una persona siempre se encuentra en estado constante de alerta, las lesiones no se recuperan a la velocidad normal en que deberían hacerlo.

¿Cómo relajarse, ante el estrés?

Tres veces al día, tres veces por semana, una vez por semana, una vez al mes o el tiempo que se tenga, se deben realizar prácticas para volver al estado de relajación. Una actividad que aconseja Jaime Villalobos es la respiración.

Respiración de manera adecuada

El especialista señala que la persona debe respirar y verificar qué parte del cuerpo es la que está respirando (puede ser el pecho o abdomen). El paso a paso es así:

Hay que sentarse y ponerse en una posición cómoda

Hay que pones una mano en el pecho y la otra en el abdomen, así se revisa qué parte del cuerpo está respirando

Si se respira mediante el pecho, hay que tratar de llevarlo hacia el abdomen y seguir respirando el tiempo que sea necesario

Al concentrarse en la localización de la respiración, el cuerpo entra en modo relajación

“Esos segundos, ya para tu sistema son un alivio, de estar viendo todo lo que está pasando, todas las luces, todos los estímulos que están presentes, por un segundo volteaste a ver adentro, y eso para tu sistema ya es un gran regalo.” Jaime Villalobos, ortopedista

La buena respiración es la manera natural para poder regresar a la normalidad, evitando así pastillas o cualquier otra cosa para poder dormir y descansar, destaca el especialista.