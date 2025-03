“Empezar con diálisis a los 14 años te corta la vida”, paciente dice cómo es vivir con enfermedad renal crónica

Eduardo es una de las 13 millones de personas en México que padecen enfermedad renal crónica (ERC), y desde los 14 años, edad en que fue diagnosticado, ha tenido que transitar por todos los tratamientos existentes, incluidos dos trasplantes de riñón. Así contó su experiencia este martes durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México.

Tras haber recibido el diagnóstico, Eduardo fue sometido a diálisis peritoneal, un procedimiento que según narró consiste en tener “un catéter en el estómago que está conectado al peritoneo, por el que entran dos litros de líquido al estómago donde permanecen por una hora o más tiempo y después se drena el líquido”. Dicho proceso, indicó se debe realizar cuatro veces al día.

“Empezar con diálisis a los 14 años te corta la vida totalmente, ya no fue lo mismo. Incluso, en el hospital al que yo iba me decían que yo ya no iba a poder ni estudiar”.

Eduardo Torres Mendoza, paciente con enfermedad renal crónica