En qué momento del día disminuye la salud mental y qué recomiendan hacer los expertos

GENERANDO AUDIO...

Estudio revela en qué momento del día la salud mental es mejor. Foto: Shutterstock

Un estudio reciente publicado en la revista BMJ Mental Health reveló que la salud mental de las personas suele ser mejor por la mañana y empeorar conforme avanza el día, alcanzando su punto más bajo alrededor de la medianoche. Este patrón fue identificado tras analizar datos de casi 50 mil adultos en Inglaterra a lo largo de dos años.

Los investigadores señalan que una posible razón es el efecto del cortisol, una hormona que se libera en la mañana y que contribuye a darnos energía y estabilidad emocional. Sin embargo, también encontraron que los síntomas de ansiedad y depresión eran más marcados durante los fines de semana y en invierno, lo que sugiere que otros factores, como el trabajo o la socialización, también influyen en estos cambios diarios de bienestar.

Según la psicóloga Pamela Rutledge, del Media Psychology Research Center, el momento del día puede ser clave para la toma de decisiones y el manejo de emociones. “Las mañanas suelen ser mejores para afrontar problemas difíciles, ya que el estado de ánimo es más estable y permite mayor claridad emocional”, explica.

En cambio, la tarde y la noche podrían ser momentos menos propicios para tomar decisiones importantes o mantener conversaciones difíciles. Rutledge recomienda aprovechar este periodo para la reflexión personal, como escribir un diario o practicar la escucha empática con los demás en lugar de abordar conflictos.

Los hallazgos de este estudio podrían tener implicaciones en el diseño de estrategias de apoyo a la salud mental. “Los servicios de salud podrían considerar ajustar la disponibilidad de recursos para coincidir con las fluctuaciones en el bienestar de las personas, priorizando la atención en horarios nocturnos”, señala Feifei Bu, autora principal del estudio y especialista en epidemiología en la University College London.

No obstante, los investigadores aclaran que su estudio solo muestra una correlación y no una relación causal directa entre el momento del día y el estado mental. Además, los efectos pueden variar de persona a persona. “Si eres un noctámbulo que se siente mejor a medianoche, no hay razón para entrar en pánico”, concluye Bu.

Consejos prácticos para mejorar el bienestar

Para minimizar el impacto de estos cambios diarios en la salud mental, los expertos recomiendan:

Priorizar el sueño : apagar dispositivos electrónicos antes de dormir y usar un reloj despertador en lugar del teléfono puede mejorar la calidad del descanso.

: apagar dispositivos electrónicos antes de dormir y usar un reloj despertador en lugar del teléfono puede mejorar la calidad del descanso. Elegir el mejor momento para las decisiones importantes : si es posible, abordar temas complicados durante la mañana.

: si es posible, abordar temas complicados durante la mañana. Practicar el autocuidado en la tarde-noche : reflexionar, escribir un diario o simplemente relajarse pueden ayudar a manejar mejor las emociones antes de dormir.

: reflexionar, escribir un diario o simplemente relajarse pueden ayudar a manejar mejor las emociones antes de dormir. Aprovechar la luz natural: pasar tiempo al aire libre, especialmente en invierno, puede mejorar el estado de ánimo.

Este estudio refuerza la idea de que dormir puede hacer que nos sintamos mejor al día siguiente. Con un poco de planeación y autocuidado, es posible minimizar los efectos negativos de estos cambios diarios en el bienestar emocional.