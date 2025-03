GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images//Ilustrativa.

El 12% de la población en México sufre de enfermedad renal crónica (ERC) una afección que es considerada catastrófica debido al impacto que tiene en los pacientes y sus familias, así lo dieron conocer especialistas en nefrología este martes 11 de marzo durante una conferencia de prensa.

Cifras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sostienen que, en el país cada año se registran 45 mil casos nuevos de ERC, por su incidencia los especialistas aseguran que se trata de una “pandemia silenciosa”.

En cuanto a las tasas de mortalidad, el especialista en nefrología José Ricardo Correa Rotter destacó que México se encuentra entre los países con la mortalidad más alta por enfermedad renal crónica. Sin embargo, estimó que para 2040 este padecimiento será la quinta causa de muerte en el país.

El especialista mostró particular preocupación al señalar que, en México esta enfermedad “se presenta a etapas más tempranas que en otras partes del mundo”, debido a la alta prevalencia de diabetes en la población; y que nueve de cada 10 pacientes no han sido diagnosticados debido a que se encuentran en estadios tempranos de la enfermedad y no presentan síntomas.

Foto: Uno TV.

Diabetes y enfermedad renal crónica, ¿cuál es la relación?

Entre las causas que provocan ERC se encuentran la nefritis o enfermedades primarias de los riñones; así como las infecciones y los patrones hereditarios. No obstante, el especialista aseguró que las causas más frecuentes que originan este padecimiento son: la diabetes y la hipertensión.

“Un aspecto relevante para considerar en los pacientes con enfermedad renal crónica, es que hasta un 40% presenta diabetes y cerca del 30% padece insuficiencia cardíaca, situación que, sin una estrategia integral de atención y control, incrementa sensiblemente el riesgo de hospitalización y mortalidad en los pacientes“. José Ricardo Correa Rotter, médico del INCMNSZ

Pero, ¿qué es la enfermedad renal crónica?

La enfermedad renal crónica es la afectación progresiva e irreversible de la pérdida de función de los riñones, aseguró durante el encuentro con la prensa, Correa Rotter, quien es médico adscrito al Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ).

De acuerdo con el experto, “en etapas avanzadas la ERC puede dar lugar a complicaciones cardiovasculares graves e insuficiencia renal, condición altamente incapacitante donde el paciente requiere de diálisis o trasplante de riñón para sobrevivir.”