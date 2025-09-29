GENERANDO AUDIO...

Las muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares, antes de los 55 años, están aumentando en el país, advirtió el Dr. Héctor Galván, especialista en cardiología y vocero de OMRON Healthcare México,

“Estamos viendo cada vez más muertes de personas menores de 55 años, que están en la época productiva de su vida. Entonces, son tragedias y los vemos aquí en cardiología que llegan con un infarto y fallecen”.

El especialista explicó que la muerte prematura es es cuando una persona muere abajo de los 55 años de edad. Y dijo que aunque la mayoría de las muertes son a partir de 57, el 43% fallece antes de esta edad.

Por su parte, la Universidad de Chile coincidió que en los últimos 10 a 15 años, se ha observado un aumento en la incidencia de infartos en poblaciones más jóvenes. La dependencia refirió que las causas de este fenómeno serían los cambios en el estilo de vida, que han contribuido al desarrollo de enfermedades cardíacas de manera más prematura.

Signos de advertencia que no debes ignorar

La enfermedad cardíaca suele avanzar en silencio, pero hay síntomas clave que pueden advertir un problema:

Dolor de pecho (opresión, pesadez, ardor o molestia que puede extenderse a cuello, brazos o mandíbula).

(opresión, pesadez, ardor o molestia que puede extenderse a cuello, brazos o mandíbula). Dificultad para respirar durante la actividad, en reposo o al dormir.

durante la actividad, en reposo o al dormir. Fatiga extrema o debilidad repentina.

o debilidad repentina. Palpitaciones (ritmo cardíaco rápido o irregular).

(ritmo cardíaco rápido o irregular). Hinchazón en piernas, tobillos o pies (edema).

en piernas, tobillos o pies (edema). Mareos, desmayos o sudoración excesiva.

El especialista recordó que las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en México y en el mundo, incluso lo fueron por encima de la pandemia de COVID-19.

“Es una pandemia mundial y debemos abordarla desde todos los sectores: sociedad, gobierno y medios de comunicación”, expresó Galván en el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemora cada 29 de septiembre con el objetivo de prevenir millones de muertes prematuras y fomentar la prevención en la salud cardiovascular.

Factores de riesgo: hipertensión y obesidad

El Dr. Galván explicó que los riesgos cardiovasculares se dividen en tradicionales y emergentes.

Los tradicionales a su vez se subdividen entre los no modificables y los modificables:

No modificables : edad y herencia.

“Si tengo familiares con infartos, embolias o insuficiencia renal, el riesgo es mayor”, señaló

: edad y herencia. “Si tengo familiares con infartos, embolias o insuficiencia renal, el riesgo es mayor”, señaló Modificables: sobrepeso y obesidad, tabaquismo, hipertensión arterial, colesterol alto y diabetes mellitus.

En México, el 84.8% de la población presenta exceso de peso y más del 29% padece hipertensión, de acuerdo con la Ensanut 2023

“Más del 50% de las personas no sabe que la padece porque no duele. Cuando da síntomas es porque está muy alta”. Dr. Héctor Galván, especialista en cardiología y vocero de OMRON HEALTHCARE MÉXICO

La hipertensión arterial (HTA) afecta a una gran parte de los adultos en México, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2023 se reportó que el 29.9% de las personas adultas viven con hipertensión arterial y el 43% de las personas mexicanas que viven con hipertensión no han sido diagnosticadas.

Sobre la obesidad, el especialista advirtió que en niños y adolescentes puede derivar en enfermedades cardiovasculares en etapas tempranas. Y advirtió que se requiere de una particular atención en los menores.

“Generar políticas públicas desde la infancia puede cambiar esta situación. La obesidad no es algo natural, es una enfermedad de nuestra época”, dijo.

Datos de Unicef señalan que el 36.5% de los escolares y 40.4% de adolescentes mexicanos tienen sobrepeso u obesidad.

“La obesidad es un problema cada vez más alarmante que puede tener consecuencias negativas para la salud y el desarrollo de la infancia. Los productos ultraprocesados están desplazando cada vez más el consumo de fruta, verdura y proteínas, en un periodo de la vida en el que la nutrición es esencial para el crecimiento, el desarrollo cognitivo y la salud mental de los niños y niñas”. Catherine Russell, directora ejecutiva de Unicef.

En el caso de la diabetes, también es una causa importante de enfermedades cardiovasculares, y los factores que desencadenan la diabetes tipo 2 son el sobrepeso y la obesidad.

“Ahorita, la mejor medicina es la preventiva, siempre hemos dicho. No, yo como cardiólogo me toca ver las complicaciones. Pero recientemente en el mundo se gasta 75% del presupuesto en complicaciones y solo 25% en prevención”. Dr. Héctor Galván, especialista en cardio

Otros factores son los emergentes incluyen el estrés, las adicciones, el insomnio, la falta de ejercicio, la contaminación y la exposición a la luz azul de los celulares.

Mujeres y corazón: riesgos diferenciados

Las mujeres requieren atención particular por factores como menopausia, preeclampsia o partos prematuros, que incrementan el riesgo de padecer enfermedades cardíacas.

“Existe también una brecha de género en salud, que debe atenderse”, puntualizó.

Cabe mencionar, que de enero a marzo de 2025, INEGI registró un total de 23 mil 903 muertes de mujeres por enfermedades del corazón, muchas que pueden haberse presentado a partir de otras complicaciones.

Protocolos y atención médica en México

El especialista destacó la creación de seis nuevos protocolos nacionales de salud para la detección oportuna y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

“Si seguimos atendiendo solo complicaciones, no habrá camas ni recursos que alcancen”, subrayó.

Dispositivos digitales pueden ayudar en las mediciones

FOTO: OMRON HEALTHCARE MÉXICO

Para realizar mediciones caseras recomienda tener un dispositivo digital o manual, para medir constantemente la presión y saber cómo se encuentran.

Gracias al control que la población mantiene con los dispositivos digitales se ha visto un avance positivo.

Resaltó que en 2019 había una tasa de control de las personas hipertensas de entre el 19% y 20%, pero ahora la estadística aumentó al 34%, gracias a los dispositivos digitales, por lo que no hay que temerle a los dispositivos que miden la presión, aunque solo servirán para tener en cuenta una base, siempre los especialistas serán los encargados de informar sobre la situación real del paciente.

Recomendaciones para un corazón sano

Recordemos que el corazón humano late diario 100 mil veces aproximadamente y circula unos 7 mil 500 litros de sangre al día, por lo que tenemos que cuidarlo de la mejor forma.

El Dr. Galván compartió medidas para mantener un corazón saludable:

Mantener la presión arterial en 120/80 mmHg

Usar dispositivos digitales de medición de presión

Dormir entre 6 y 7 horas diarias

No fumar

Tener una dieta balanceada basada en el Plato del Bien Comer

Controlar colesterol (LDL < 100) y glucosa (< 100)

Hacer al menos 120 minutos de ejercicio a la semana

No automedicarse

Acudir al médico periódicamente

“La mejor medicina es la prevención. Debemos atendernos, informarnos y preguntar siempre al médico”, concluyó.

De acuerdo con cifras del INEGI, en 2024 se registraron 192 mil 563 decesos por problemas cardiacos; en los primeros tres meses de 2025 ya suman 51 mil 382 muertes. Aunque la mayoría de los casos ocurre en mayores de 65 años, cada vez son más frecuentes los fallecimientos en adultos jóvenes.