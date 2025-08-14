Envejecer con memoria: prevenir y enfrentar

GENERANDO AUDIO...

En México, más de un millón y medio de personas viven con demencia, una condición que no solo implica pérdida de memoria, sino también cambios en las funciones cognitivas y en el estado emocional. Expertos del Instituto Nacional de Geriatría advierten que para 2050 la cifra podría duplicarse, alcanzando tres millones y medio de casos.

El geriatra Luis Corona explica que existen tres tipos principales: la neurodegenerativa —donde el Alzheimer es la más común—, la vascular y otras formas reversibles que pueden confundirse con esta enfermedad. Aunque no hay cura, un tratamiento oportuno ayuda a que el paciente conserve la mayor autonomía posible.

Corona detalla que, además de la memoria, la demencia afecta otras funciones y puede generar síntomas como depresión, apatía, ansiedad, alucinaciones y trastornos del sueño. El tratamiento se ajusta conforme avanza la enfermedad, combinando medicamentos con apoyo psicológico y terapias especializadas.

Antes de los fármacos, los especialistas recomiendan cambios en el estilo de vida: una dieta equilibrada, actividad física regular y terapias cognitivas que estimulen el cerebro. El psicogeriatra Rodrigo Gómez subraya que la demencia es “un reto mundial” que impacta no solo al paciente, sino también a su familia y a la sociedad.

Historias de vida y esperanza

En el caso de María Elena, su esposo mantiene vivos los recuerdos con fotografías familiares. Aunque su memoria se desvanece, el cariño hacia sus hijos sigue intacto. Su cuidadora, Esmeralda López, asegura que verla convivir con ellos le provoca alegría y emoción.

La experiencia de María Elena refleja que, incluso frente a la pérdida de memoria, los vínculos afectivos pueden permanecer. En un país que envejece rápidamente, hablar y actuar frente a la demencia se vuelve urgente para mejorar la calidad de vida de millones de personas.