Los 9 errores cosméticos más comunes que cometemos y dañan nuestra piel

El uso de maquillaje y cosméticos no es dañino para la piel; sin embargo, existen ciertos hábitos y errores cosméticos que podrían llegar a afectar la salud de quienes lo aplican. Así lo advierte la Dra. Rosa María Ponce Olivera, dermatóloga académica de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM.

¿Cuáles son los errores cosméticos más comunes que dañan la piel?

La Dra. Rosa María Ponce reconoce que existen ciertos errores cosméticos que, en su mayoría, son provocados por desinformación y consejos por parte de personas que no son especialistas en dermatología, lo que lleva a tomar decisiones que pueden poner en riesgo a la piel de las personas.

“Hay que ser cauto con todo lo que nos anuncian, algunos pueden ser patrocinios como remedios absurdos de mezclar jabón con un líquido de cocina. Eso te va a lastimar, mejor pida la atención (…) no hay que pensar o ser aspiracional de que me va a quedar la piel como otras personas y no es así”. Dra. Rosa María Ponce

1. Confundir desmaquillarse con limpiarse la cara; ¡no es lo mismo!

Uno de los puntos más importantes con respecto a la limpieza facial es no confundir el hecho de limpiar el rostro con desmaquillarse, ya que se trata de procesos distintos que cumplen con funciones separadas.

“Una acción de desmaquillar es con un producto que pueda disolver la grasa de los maquillajes que queda en la piel. Puede venir en forma de soluciones miscelares o alguna loción desmaquillante y lo que siempre recomendamos en dermatología además de esa acción es lavar con toallitas limpiadoras”, dice la experta.

Para evitar errores cosméticos, el rostro se debe lavar constantemente, sobre todo en personas con piel sensible, alergias o dermatitis atópica, ya que los productos cosméticos pueden causar enrojecimiento. Por otro lado, se debe considerar que lavar más veces no repercutirá en una mejoría de la piel; ya que padecimientos como el acné no se deben a suciedad.

2. Aplicar jabones en la cara antes de recurrir a un médico

Otro caso de errores cosméticos comunes es aplicar jabones para limpiar el rostro sin un diagnóstico previo sobre qué tipo de piel tiene el paciente o si hay una enfermedad cutánea, ya que hay ciertos productos que no se recomiendan dependiendo de ciertas condiciones:

Jabones de ácido salicílico : recomendado para pieles oleosas o acnéicas, no en pieles rosaceas.

: recomendado para pieles oleosas o acnéicas, no en pieles rosaceas. Jabones del sulfato : no recomendados para piel sensible.

: no recomendados para piel sensible. Parabenos: evitar en pacientes con dermatitis por contacto, dermatitis atópica o con alergias.

Para pacientes con dermatitis, el dermolimpiador puede estar enriquecido y adicionado de aceites naturales, lípidos, ya sean de palma, derivados de mantecas naturales como de carité o manteca de cacao, siempre y cuando se acuda primero con un dermatólogo para evitar reacciones alérgicas.

3. Errores cosméticos comunes: Tomar agua o modificar la dieta para combatir el acné

Desde la perspectiva de la Dra. Rosa María Ponce, tomar agua no evitará la aparición de acné y tampoco es una solución, tratando de evitar en otro de los errores cosméticos más comúnes: pensar que sólo cambiando la dieta se va a corregir dicho problema cutáneo.

“Vienen mamás y me dicen ‘mire, es que mi hijo no toma agua´. El acné no es el caño que uno va a limpiar con agua. El agua normal que uno debe ingerir es de entre litro y medio a dos, pero por más vasos que tome no va a mejorar. El otro error es pensar que es un problema solamente de la dieta” Dra. Rosa María Ponce

La especialista reconoce que existen mitos al respecto de los problemas acnéicos, como el hecho de que las marcas del rostro se irán con la edad, pues asegura que “no existe el acné propio de la edad“, sino que se puede padecer desde los 10 años hasta una edad madura. “Si uno ve algo anómalo o que va dejando cicatrices, por favor pedir atención”, remata,

4. Tallar la cara al momento de aplicar exfoliantes

La exfoliación conlleva múltiples errores cosméticos importantes, ya que los exfoliantes recomendados pueden contener gránulos de bambú o gránulos de cáscara de nuez por ser componentes naturales y orgánicos: sin embargo, el peor hábito es tallar la piel con fuerza excesiva.

“Se recomienda exfoliar muy suave, 10 segundos sin tallar de manera enérgica. Como error, de manera casera, luego dice exfolie su propia piel con gránulos de azúcar o de sal y las personas de verdad tallan. No es lo mismo ejercer una fuerza suave que bruscamente tallar y luego vienen complicaciones”, recomienda la dermatóloga de la UNAM.

Al tallar la piel de los brazos la persona podría estar extirpando espinillas que simplemente contienen pelo que no se formó y pertenecen a la piel. Por esta razón tampoco se recomiendan los estropajos, ya que son agresivos con la piel. Según la experta, “la piel tiene glándulas cebáceas que, por más que tallaran no accederían ahí, entonces no caer en exageración”.

5. Errores cosméticos comunes: Dormirse con el maquillaje puesto

Otro de los errores que la Dra. Rosa María Ponce llama a evitar es el hecho de dormir con el maquillaje puesto. “Siempre desmaquillarlo, nunca dejarlo”, advierte. Si se deja, puede ser condicionante de alergias, dermatitis por contacto en pacientes atópicos o con acné, ya que se puede generar que los poros se tapen.

6. Compartir cosméticos

Entre los errores cosméticos más graves está compartir productos, pues aunque admite que los casos de muerte por esta razón son escasos, este mal hábito produce foliculitis, una infección con pequeños puntos de pus, herpes labial, ocular y de nariz que se transmite de persona a persona.

Otro hábito poco recomendable es mezclar un producto con otras sustancias no avaladas por dermatólogos, ya que pueden ser alergizantes. En este sentido, la recomendación principal es que los cosméticos son de uso personal con efectos completamente personales.

7. Errores cosméticos comunes: Usar maquillaje vencido

Un paso importante para evitar errores cosméticos es no utilizar maquillaje con una fecha de fabricación posterior a lo indicado por el propio fabricante, pues aunque seguirá funcionando, podrían desarrollarse organismos en los químicos utilizados.

“Con las fechas de caducidad, no es porque no funcione, sino que es una fecha de fabricación señalada para cuando el fabricante garantiza que está libre de hongos, bacterias, virus o que no es alergizante. Más allá del límite marcado, es bajo nuestro propio riesgo que ya no se considere estéril”. Dra. Rosa María Ponce

8. No limpiar el cabello a diario: el aseo sí debe ser constante

La Dra. Rosa María Ponce señala que no lavar el cabello a diario es uno de los errores cosméticos más comunes ya que es una creencia que se transmite de boca en boca; sin embargo, no hay evidencia dermatológica de que el aseo capilar frecuente represente un perjuicio para la salud.

“Claro que el aseo debe ser diario, es mejor para diferentes dermatosis: psoriasis, dermatitis ceborreica, dermatitis atópica, siempre se recomienda el aseo diario. Y no tallar enérgicamente, cuando se coloca acondicionador, de la mitad hacia la punta, no debe ser en la raíz”, dice la especialista.

En el mismo sentido de la exfoliación, llama a evitar el tallado con fuerza, debido a que hay pieles demasiado oleosas que requieren dos enjuagues sin lastimar ni rasguñar, sino un lavado enérgico con la llama de los dedos hacia esa zona de la base de la piel cabelluda.

9. Errores cosméticos comunes: Usar mascarillas de frutas

Uno de los puntos en los que la especialista de la UNAM es especialmente insistente es en evitar seguir las recomendaciones de publicaciones y personas no especialistas que llaman a lo siguiente: ‘Haz tu propia mascarilla y mezcla alimentos‘, ya sea de frutas, cítricos, fresas, avena, miel u otros alimentos

Dichas alternativas pueden tener partículas demasiado gruesas que pueden lastimar tanto como un tallado mecánico. Estos son los alimentos que no se recomiendan en la piel y sus respectivos daños:

Cítricos y fresas : “Si uno se expone a la luz se llama fotosensibilidad, te genera que se acelere un daño”.

: “Si uno se expone a la luz se llama fotosensibilidad, te genera que se acelere un daño”. Kiwi, duraznos, manzanas : “Se puede provocar dermatitis por contacto si uno no sabe que es alérgico a ellas”.

: “Se puede provocar dermatitis por contacto si uno no sabe que es alérgico a ellas”. Yogurt y aceite de oliva: “No son curativos, ni nos quitan las arrugas”.

Finalmente, la especialista llama a “poner los pies en la tierra” y consultar a un especialista antes de incurrir en un error cosmético pensando que esa es la solución a cualquier problema dermatológico. Sólo así se podría disminuir la tendencia de errores cosméticos.