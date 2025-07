¿Es absolutamente necesario lavar el arroz? Esto dice una experta

GENERANDO AUDIO...

Lavar el arroz tiene beneficios, señala experta. Foto: Getty

En algunos foros, cocinas y redes sociales, recientemente se ha debatido si se debe lavar el arroz, o no, esto por la presencia de metales pesados tóxicos, como arsénico, cadmio, plomo y mercurio.

La interrogante surge luego de algunos reportes sobre este alimento y su relación con dichos metales, principalmente en Estados Unidos.

¿Debe lavarse el arroz?

La ingeniera en alimentos Mariana Zapién asegura que lavar el arroz tiene beneficios, y no es sólo por higiene. A través de un video en su cuenta de Instagram, explicó que esta práctica ayuda a eliminar polvo, parte del almidón y también metales pesados como el arsénico.

¿Qué es el arsénico y por qué está en el arroz?

El arsénico es un metal que puede estar presente de forma natural en el suelo y el agua. Sin embargo, también puede llegar al ambiente por actividades humanas (como la minería o el uso de pesticidas).

¿Qué tan peligroso es para la salud?

Mariana Zapién aclara que, aunque suena alarmante, los niveles promedio de arsénico en el arroz no representan un riesgo para la mayoría de las personas. Para tener problemas de salud por este motivo, una persona tendría que comer más de medio kilo de arroz al día durante más de cuatro años. Algo muy poco común.

¿Cuántas veces se debe lavar el arroz para reducir el arsénico?

La ingeniera en alimentos explica que lavar el arroz entre tres y cinco veces puede reducir la cantidad de arsénico en un 30%, y si además se cocina con abundante agua (como cuando se hierve pasta), la reducción puede llegar al 40-45%.

Esta información coincide con los hallazgos del estudio científico “Arsenic Bioaccessibility in Rice” (Foods, 2024), realizado por expertos en China.

¿Qué dicen otros estudios?

El tema ha sido analizado por diversos investigadores. En 2022, un estudio publicado en la International Journal of Environmental Research and Public Health, liderado por la Universidad de Newcastle (Australia), también respaldó el lavado y la cocción con mucha agua como medidas útiles para reducir la exposición al arsénico.

Estos estudios coinciden en que los niveles de arsénico varían según el tipo de arroz, el país de origen y las prácticas agrícolas, pero en general se mantienen por debajo de los niveles peligrosos establecidos por organismos internacionales.

¿Entonces es forzoso lavar el arroz?

De acuerdo con la experta, no hay una única respuesta. Si se busca un arroz más suelto y limpio, sí vale la pena lavarlo. Pero si se prefiere un arroz más pegajoso (como el usado para sushi o ciertos postres), no es necesario. En cualquier caso, no representa un peligro para la salud, así que la decisión depende del gusto de cada persona.

Lavar el arroz puede ayudar a reducir ciertas impurezas, pero no es obligatorio. Lo más importante es mantener una dieta balanceada, sin caer en el miedo o la desinformación.