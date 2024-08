¿Es malo si tus rodillas “truenan” cuando te agachas o mueves?

El ruido de las rodillas sí puede ser normal. | Foto: Shutterstock.

¿Cómo saber si es bueno o no que “truenen” las rodillas? Un especialista del Houston Methodist Leading Medicine explica si este ruido corporal podría ser un indicador de un problema de salud.

“Si el ruido de la rodilla va acompañado de dolor, hinchazón o limitaciones del movimiento como sensaciones de bloqueo o de traba, entonces nos preocupamos”, afirma Jonathan Zalamea, médico de medicina deportiva en Houston Methodist.

No obstante, aclara que “si la rodilla simplemente hace un “crujido” y no hay dolor, no nos preocupamos. Algunas personas simplemente tienen ruido en las rodillas“.

Señales de alerta al “tronar” las rodillas

De acuerdo con el especialista, existen algunas señales que pueden indicar que existe un problema si “truenan” las rodillas.

“Si cada vez que subes unas escaleras, sí, oyes un ‘crujido’, pero también notas resistencia, como arena en un engranaje, o molestias, empezamos a pensar en un síndrome patelofemoral o en una artrosis de rodilla“, explica Zalamea.

Incluso, “si tienes que dar patadas con la pierna para desbloquearla, entonces es cuando nos preocupa un problema estructural, que es algo que definitivamente queremos abordar más pronto que tarde”, agrega.

El síndrome patelofemoral es una de las causas más comunes de dolor de rodilla. Se produce cuando el espacio debajo de la rótula se irrita e inflama debido a un estrés repetitivo, una mecánica inadecuada o un desequilibrio muscular.

Según el experto, es importante acudir al especialista para determinar si el “tronido” de las rodillas es normal o se debe a una cuestión patológica, ya que, de no atenderlo puede derivar en problemas más graves.

“Dejar este tipo de problemas sin tratar puede derivar en problemas mayores en el futuro, a veces incluso en lesiones graves”, añade el especialista.

¿Por que truenan las rodillas?

La rodilla es la articulación más importante del cuerpo ya que, es lo suficientemente fuerte como para soportar casi todo el peso corporal. Además, posee flexibilidad y actúa como la bisagra entre el muslo y la parte inferior de la pierna que le permite caminar, correr, agacharse, ponerse en cuclillas y más.

Según los expertos, así como las bisagras de una puerta pueden comenzar a “crujir” después de años de uso, las rodillas también pueden desarrollar un pequeño “crujido”.

Las razones más comunes por las que se producen chasquidos, crujidos y tronidos en las rodillas son:

Burbujas de aire: estallido de burbujas de gas dentro del líquido de la articulación de la rodilla.

estallido de burbujas de gas dentro del líquido de la articulación de la rodilla. Irritación debajo de la rótula: cuando se produce inflamación en el espacio entre la rótula y el fémur, puede aumentar la resistencia en la articulación y hacer que los componentes de la rodilla hagan ruido al moverse.

cuando se produce inflamación en el espacio entre la rótula y el fémur, puede aumentar la resistencia en la articulación y hacer que los componentes de la rodilla hagan ruido al moverse. Desgaste del cartílago: si la superficie del cartílago se ha vuelto muy áspera, los componentes que rodean la rodilla se mueven con menos suavidad sobre ella.

Si bien todos estos motivos pueden producir ruido, no todos son causa de preocupación. Por ejemplo, es totalmente normal que se formen burbujas de aire en el líquido sinovial, al igual que cuando estallan al doblar la rodilla. Puede sonar extraño, pero es algo completamente inofensivo”, dijo Zalamea.