¿Es más saludable cocinar con una freidora de aire?

¿Es más sano cocinar en freidora de aire? Foto: Shutterstock

Las freidoras de aire (air fryer) se han convertido en uno de los electrodomésticos más vendidos en los últimos años, prometen “freír sin aceite”, lo que las ha vuelto populares entre quienes buscan opciones más prácticas y saludables en la cocina. Sin embargo, más allá de la moda, surge la duda de si realmente es saludable cocinar con ellas.

Estos dispositivos cocinan los alimentos haciendo circular aire caliente a gran velocidad, logrando un acabado crujiente similar al de una fritura tradicional, pero con muy poco o nada de aceite, en la práctica, funcionan como un horno de convección más rápido y eficiente.

¿Es más saludable cocinar con freidora de aire?

De acuerdo con la Academia Española de Nutrición y Dietética, este método permite reducir entre un 25% y un 90% la cantidad de aceite en las preparaciones, lo que implica hasta un 85% menos de calorías en comparación con la fritura convencional.

Beneficios de cocinar con una freidora de aire

El principal beneficio nutricional es el menor consumo de grasas saturadas y calorías, lo que favorece la prevención de enfermedades cardiovasculares y ayuda a mantener un peso saludable. Además, como la cocción es más rápida, se preservan mejor vitaminas sensibles al calor como la vitamina C y algunas del grupo B.

Otra ventaja es que, al controlar mejor la temperatura, se reduce la formación de acrilamida, un compuesto que se produce cuando se cocinan alimentos ricos en almidón a altas temperaturas y que se ha vinculado a riesgos de salud.

Desde la perspectiva clínica, la Cleveland Clinic coincide en que las air fryer son una alternativa más saludable que freír en abundante aceite, porque permiten obtener texturas agradables con mucha menos grasa y menos riesgo de compuestos dañinos.

¿Existen riesgos al cocinar con freidora de aire?

Aunque la reducción de grasas es clara, no significa que cualquier alimento cocinado en una air fryer sea automáticamente saludable, preparaciones con ultraprocesados, embutidos o exceso de sal seguirán teniendo un perfil nutricional poco favorable, sin importar el método de cocción.

Por otro lado, algunos estudios advierten que el mal uso de la freidora de aire, por ejemplo, cocinar a temperaturas demasiado altas, puede aumentar la formación de acrilamida, que se forma en alimentos ricos en almidón.

Un estudio de la Universidad de Gazi, en Turquía, detectó que las papas fritas en freidora de aire llegaron a registrar 12,19 µg/kg de acrilamida, frente a los 8,94 µg/kg de las fritas en aceite convencional.

Para minimizar este riesgo, especialistas recomiendan remojar las papas en agua al menos 10 minutos antes de cocinarlas y mantener la temperatura por debajo de 120 °C.

La clave está en lo que cocinas

La freidora de aire es una herramienta que facilita preparar comidas con menos grasa y calorías, pero su impacto en la salud depende de los ingredientes que se utilicen y de cómo se maneje el aparato.

Usarla para cocinar vegetales, pescados o carnes magras potencia sus beneficios; en cambio, llenarla de ultraprocesados solo replicará malos hábitos en una versión “con menos aceite”.