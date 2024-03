¿Es mejor ir al nutriólogo o al bariatra para lograr un peso saludable?

“… Adolescentes de 12, 13 años, con un peso arriba de 150, 160 kilos podemos tener un gran problema”. explica la nutrióloga, Karen Bautista, quien tiene este tipo de casos en consulta.

Sí, nutriólogos y bariatras tienen un mismo objetivo lograr que el paciente llegue a un peso saludable.



Sin embargo, el primer paso es acudir al nutriólogo para una valoración.

“…la nutrición está enfocada a la parte adecuada de la optimización de los nutrientes y funcionalmente en el organismo, que va desde la regeneración, reparación, formación”. Karen Bautista | Nutrióloga



Si esto no funciona para lograr un peso saludable, es momento de acudir con un médico bariatra.

“… nos inmiscuimos un poquito en lo que son las enfermedades metabólicas, el paciente con obesidad no viene solo, la obesidad no viene sola, siempre va acompañada de alguna enfermedad metabólica llámese diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, hipotiroidismo”. Ignacio Hernández | Bariatra



Sí, un bariatra interviene en el control de enfermedades que influyen en el peso.



Se auxilian de la prescripción de medicamentos, lo que un nutriólogo no puede hacer.

“… nosotros al ser médicos podemos empezar con el tratamiento, con la farmacología en la parte de las enfermedades crónicas y en la parte de medicamentos que están destinados para la obesidad”. Ignacio Hernández | Bariatra

Ambos especialistas pueden atender a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores con problemas de peso.



También se apoyan de otras disciplinas como la psicología.



Por ejemplo para atender atracones de comida por episodios de ansiedad.



“…generamos como un gancho o un vínculo con la alimentación, ahí sí primordialmente tiene que ser la atención, bueno si es un adolescente un niño pues totalmente pediátrica, la parte médica la parte psicológica y la parte nutricional”. Karen Bautista | Nutrióloga

