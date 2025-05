GENERANDO AUDIO...

¿El gusano barrenador está en la carne que consumes? | Fotos: Cuartoscuro – SAGARPA

La plaga actual de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) había afectado a al menos 561 animales, con corte a marzo de 2025 según el Boletín Informativo de la CPA; del total de casos, 502 ocurrieron en vacas, lo que encareció los precios de la carne de res y provocó que existiera la duda de si es posible infectarse con este parásito después de consumirla.

En octubre de 2024, Guatemala presentó un caso de GBG, por lo que sus autoridades emitieron un comunicado aclarando que no es posible adquirir al gusano por medio de la carne de un animal infectado. En Unotv.com te detallamos las razones exactas de este fenómeno.

Consumir carne de res en medio de crisis por gusano barrenador no es un riesgo

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) de Guatemala confirmó hace casi siete meses que que no hay riesgos con respecto al consumo de carne, a pesar del surgimiento de un caso de gusano barrenador en el Departamento de Izabal.

Es cierto que, en aquel país, solo se trataba de un caso y no de cientos como está ocurriendo en México; sin embargo, las razones de que no haya peligro no radica en la cantidad de casos, sino de que el parásito sólo se alimenta de tejido vivo.

¿Por qué no es peligroso comer carne en este panorama?

Los gusanos que surgen de los huevos que coloca la mosca Cochliomyia hominivorax únicamente se alimentan del tejido vivo, por lo que no son capaces de prosperar en animales muertos, según la autoridad guatemalteca.

Si el animal afectado, incluyendo a una vaca, es tratado a tiempo y se eliminan todas las larvas, cicatrizará su herida con tejido nuevo. Esto no ocasionará secuelas para los humanos que consuman derivados como:

Carne

Leche Queso Crema Mantqueilla



“El gusano barrenador no produce ningún tipo de veneno o toxina dañina para el consumo humano”, de acuerdo con el MAGA.

¿Qué dicen los expertos mexicanos al respecto?

“El consumo de carne no implica ningún riesgo. Los animales infectados mueren antes de llegar al rastro. El problema es sanitario, no alimentario”, afirmó Gabriela Corral, docente de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), según medios mexicanos.

Por su parte, María de la Luz Arévalo Flores, parasitóloga pecuaria de la UACH, confirmó que la infección a animales es tan rápida que prácticamente se descarta que un animal infectado llegue al matadero.

“Se alimenta de tejido vivo, si la herida se encuentra en el tejido muscular, de ahí se va alimentando y si no se detiene llega hasta los órganos vitales causando la muerte. El animal no alcanza a llegar a matadero. Muere antes, en el campo o en corrales de engorda; por eso es importante que el ganado se sacrifique en rastros autorizados Tipo Inspección Federal (TIF)”. María de la Luz Arévalo Flores, UACH

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

Cabe destacar que las vacas no son la única especie que ha sido afectada con el gusano barrenador, pues otros animales de corral, así como humanos, han sido afectados por el parásito.

¿Qué otros animales se han infectado con el gusano barrenador?

De los 561 casos confirmados de gusano barrenador hasta marzo de 2025, el 89.4% corresponde a bovinos (vacas), pero también se contabilizaron las siguientes especies:

Equinos (caballos) – 27

Porcinos (puercos) – 12

Ovinos (ovejas) – 10

Caninos (perros) – 8

Caprinos (cabras) – 2

Según lo dicho por el MAGA de Guatemala, la ausencia de riesgo en el consumo de carne incluye no sólo a las reses, sino a cualquiera de estos animales.

¿Qué es el gusano barrenador y cómo afecta a los animales?

El gusano barrenador es una infestación causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimentan del tejido vivo de los mamíferos, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

“Esta plaga representa una grave amenaza para la salud del ganado y, en algunos casos, también puede afectar a los humanos”. Agricultura